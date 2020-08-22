Взрыв дома в Ярославле: что известно на данный момент

Сейчас уже известно о том, что в результате взрыва три человека погибли, в том числе и хозяйка той злополучной квартиры. Ещё четверо человек получили различной степени тяжести повреждения. Всех жильцов дома эвакуировали, а сам дом оцеплен полицией и Росгвардией, чтобы не допустить случаев мародёрства.