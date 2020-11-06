По свидетельству очевидцев двое грабителей ворвались в банк через главный ход и направили оружие на его сотрудников. Пока в зале царила неразбериха, в помещении появились еще пара бандитов - как после выяснилось, для этого они использовали канализационный люк, расположенный в самом банке.