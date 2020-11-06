Тщательно спланированное ограбление прошло без сучка и задоринки. Преступникам удалось распотрошить и умыкнуть содержимое 20 банковских ячеек. Руководство финансового учреждение хранит молчание, что было внутри украденных сейфов.
Очевидцы-сотрудники организации в один голос заявляют о небывалой находчивости и тщательно разработанном преступном плане - иначе как бы банде удалось уйти, несмотря на слаженные действия полиции?
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По свидетельству очевидцев двое грабителей ворвались в банк через главный ход и направили оружие на его сотрудников. Пока в зале царила неразбериха, в помещении появились еще пара бандитов - как после выяснилось, для этого они использовали канализационный люк, расположенный в самом банке.
Злоумышленники взяли двух менеджера банка и еще одного служащего в заложники, пока их сообщники потрошили банковские ячейки. Руководству финансового учреждения удалось незаметно вызвать полицию, однако когда стражи порядка попытались войти в банк, грабители включили пожарную сигнализацию и, воспользовавшись неразберихой, успели улизнуть через люк в подземный тоннель.
Несмотря на то, что несколько полицейских бросились за ними вслед, настичь злоумышленников им не удалось. Грабители забрали с собой 20 ячеек, о содержимом которых банк предпочитает не распространяться. Прокуратура Милана проводит расследование, однако пока ничего конкретного о личностях грабителей неизвестно.
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Метки: банк канализация криминал милан ограбление полиция сейф
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Рассказывают, что когда-то, в далёкой провинции, грабители зашли в банк.
Один из них крикнул на входе: «Не двигаться! Деньги принадлежат банку, а жизнь принадлежит вам!»
Все присутствующие смирно легли на пол.
Это пример того, как термин меняет восприятие мира.
Одна женщина провокативно легла на стол, но грабитель сказал ей: «Это ограбление, а не изнасилование. Веди себя соответственно!»
Это пример того, как должен вести себя профессионал – концентрироваться на цели.
В процессе побега с места ограбления, самый молодой из грабителей (с академической степенью) сказал самому старому, который едва окончил начальную школу: «Эй, старик, может быть, посчитаем, сколько мы взяли?»
Старик ответил сердито: «Не будь дураком, это очень много денег, чтобы их пересчитывать. Подождём, пока объявят в новостях, сколько банк потерял».
Это называется опыт – на сегодняшний день опыт важнее степени.
После того, как грабители исчезли, директор банка сказал бухгалтеру, чтобы тот позвонил в полицию. Бухгалтер ответил: «Погоди, давай сначала добавим к украденной сумме те 5 миллионов, которые мы похитили в прошлом месяце и скажем, что их тоже украли».
Это называется – использовать любую возможность.
Назавтра в новостях объявили, что банк был ограблен на сумму 100 миллионов. Грабители пересчитали добычу, но насчитали всего 20 миллионов. Грабители начали ворчать: «Мы рисковали жизнью из за несчастных 20 миллионов, в то время, как банковское начальство похитило 80 миллионов не моргнув глазом. Наверно лучше изучать, как работает система, вместо того, чтобы быть простым грабителем.
Это называется – знание – сила!
Директор банка был очень доволен, а особенно тем, что его потери на бирже были замаскированы ограблением.
Это называется – не бояться риска.
Дай человеку пистолет, и он сможет ограбить банк.
Дай человеку банк и он сможет ограбить всех!
- Ну вообще то банк понятия иметь не должен что в ячейках....
Грабители проникли в хранилище через канализацию ранним утром. Для этого они прорыли два тоннеля. Первый, четырехметровый, шел от подвала дома, расположенного в 400 метрах от банка, к канализации. Второй вел из канализации в хранилище.
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