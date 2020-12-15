17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом

Дети — удивительные существа. Иногда они бывают намного прозорливее взрослых, но порой планы, которые кажутся им гениальными, оборачиваются провалами.
Ведь оказывается, что туалетную бумагу не стоит бросать в ванну и что если разрезать деньги на много частей, их от этого не станет больше. Со временем им придётся узнать эту горькую правду, а пока наслаждайтесь их хулиганством.
1. «Мой сын нашёл «ракушки» во время своей первой поездки на пляж. У меня не хватило духа сказать ему правду»
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8. «Мой ребенок играл в мастерскую, пока я ремонтировал дверь гаража. Я очень рад, что проверил свою обувь перед тем, как надеть её»
10. «Моя мама подарила моей дочери две купюры в 1 доллар. Она решила «заработать больше денег»
13. «Мой ребёнок откусил кусочек пирога и заткнул место укуса картошкой, чтобы скрыть улики»
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я думаю все таки там ДОЧЬ.
но по новым тенденциям может не понятно )