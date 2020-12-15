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17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом

17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом (18 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: дети   забавно   милота   подборка   фото   шалости   юмор   
1381
18
Дети — удивительные существа. Иногда они бывают намного прозорливее взрослых, но порой планы, которые кажутся им гениальными, оборачиваются провалами.
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Метки: дети   забавно   милота   подборка   фото   шалости   юмор   
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Колька Валеркин сын 44 минуты назад
Ну тут не видно никакого провала))))
Ну тут не видно никакого провала))))
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9
joker-tref 17 минут назад
15. «Мой сын думал, что я его не найду»,
я думаю все таки там ДОЧЬ.
но по новым тенденциям может не понятно )
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