Учительница обществознания устала быть толстушкой и стала фитнес-мотиватором для учеников

После института Инна сразу пошла преподавать в свою родную школу. Через несколько лет Инна стала матерью мальчика. За первым декретным отпуском последовал второй, потом третий. Сейчас у Инны трое детей, сын уже совсем взрослый, а вот дочки еще маленькие. После трёх беременностей фигура Инны очень изменилась и женщина стала себя чувствовать несчастной.

— После декретов я очень сильно поправилась, стала эдакой пышкой весом за 90 килограммов. В один прекрасный день я поняла, что так больше продолжаться не может. Мне было стыдно видеть свое отражение в зеркале, — рассказала Инна.