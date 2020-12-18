Учительница обществознания устала быть толстушкой и стала фитнес-мотиватором для учеников

40-летняя Инна Яваева из Волгограда всю жизнь проработала в школе учителем обществознания и истории. Инна стала матерью троим детям, и к четвёртому десятку набрала лишних килограмм. Однажды женщине надоело видеть в зеркале измотанную толстушку и она решила измениться.
После института Инна сразу пошла преподавать в свою родную школу. Через несколько лет Инна стала матерью мальчика. За первым декретным отпуском последовал второй, потом третий. Сейчас у Инны трое детей, сын уже совсем взрослый, а вот дочки еще маленькие. После трёх беременностей фигура Инны очень изменилась и женщина стала себя чувствовать несчастной.
— После декретов я очень сильно поправилась, стала эдакой пышкой весом за 90 килограммов. В один прекрасный день я поняла, что так больше продолжаться не может. Мне было стыдно видеть свое отражение в зеркале, — рассказала Инна.
Основательно взявшись за своё тело, Инна сначала занималась упражнениями дома, а потом уже в спортзале.
Перестала себя жалеть. Ныть, искать причины — что лень, что нет времени, что «давай отложим на потом». Решила, что пока другие спят — моё время действовать.
Теперь из зеркала на Инну смотрит не загнанная пышка,а настоящая уверенная в себе красавица.
— Сама иногда на себя смотрю, и не верится. И когда мне говорят: «У тебя хорошая генетика», «У тебя нет склонности к полноте», «Тебе все легко», я молча улыбаюсь, — признается Инна. — Если бы они знали, сколько труда и пота вложено в эту «хорошую генетику».
Инна стала вести свой блог в Instagram, где рассказывает о своём пути и делится опытом. Сначала девушка выкладывала просто тренировки, но со временем количество подписчиков росло и Инну стали приглашать на фотосессии и в рекламу.
Детям очень нравится мой Instagram. Я даже знаю, что многие хотят быть похожими на меня. Хотят заниматься, следить за собой, даже не только хотят, но и делают это. Дети меня очень любят и уважают. И малыши, и старшеклассники. На дворе 21 век, я считаю, пусть учитель будет подавать такой пример, какой подаю я.
Став популярной, Инна приобрела уверенность в себе и армию поклонников. Теперь женщина учит детей и занимается тренерской деятельностью, рассказывает портал V1.RU.
— Как ты все успеваешь? Я отвечаю просто — было бы желание. Дикое желание и невозможность никакими отговорками, причинами и проблемами отделаться от него. Если тебе нравится, если ты кайфуешь от этого, если ты получаешь удовлетворение от самого процесса — ты всегда найдешь время
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