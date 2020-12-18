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Учительница обществознания устала быть толстушкой и стала фитнес-мотиватором для учеников

Учительница обществознания устала быть толстушкой и стала фитнес-мотиватором для учеников (7 фото)

Автор:
18 декабря 2020 13:48
Сообщество : Истории
Метки: fitness   дети   интересное   мать   мотиватор   спорт   учителя   фото   
2196
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40-летняя Инна Яваева из Волгограда всю жизнь проработала в школе учителем обществознания и истории. Инна стала матерью троим детям, и к четвёртому десятку набрала лишних килограмм. Однажды женщине надоело видеть в зеркале измотанную толстушку и она решила измениться.

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Метки: fitness   дети   интересное   мать   мотиватор   спорт   учителя   фото   
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10  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
А мне больше толстенькие нравятся
А мне больше толстенькие нравятся
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18k
SerGProS 22 минуты назад
Сделал вывод: далеко не всем идет худоба. Некоторым лучше не худеть.
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2k
portroy 39 минут назад
Друзья, ну сколько можно плодить эти слухи - в зал они ходят, спортом занимаются и т.п. А ведь чтобы похудеть нужно всего лишь перестать есть один продукт... Во всяком случае, если верить интернет рекламе!
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1k
zenon 49 минут назад
Мужик навернулся с мотоцикла. Лежит весь в гипсе. Заходит его лечащий врач. В руках у него снимки рентгена. Показывает несчастному - вот тут у вас руки поломаны, вот ноги, а там рёбра. Но беспокоится вам не нужно, мы потом всё в фотошопе исправим.
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2k
Нескучный сад 54 минуты назад
Радует, когда люди предпринимает усилия, чтобы изменить то, что их тяготит или не устраивает. Люблю иметь дела с такими людьми!
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4k
yahaomsk 57 минут назад
сейчас завистливые толстожопые да свинорылые мамаши налетят, да потребуют уволить за "откровенные" фото
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1k
ых yahaomsk 39 минут назад
Уже четыре минуса поставили, не иначе "бодипозитивщики".
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200
Миша Час назад
Неужели эта симпатичная девушка слева добровольно довела себя до такого состояния заморенной каракатицы, как справа! Не верю!
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6k
Акакий Час назад
молодец, реально мотивирует.
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