Шаурма за пятерки

Кафе в Челябинске бесплатно кормит школьников шаурмой за пятерки в дневнике.
О необычной акции в небольшом заведении Металлургического района мы узнали от читательницы 74.RU. Она стала свидетельницей того, как в армянское кафе при автомастерской ежедневно выстраиваются огромные очереди из школьников с дневниками в руках. Бесплатный обед дают всем, кто за день получил минимум три хороших оценки. Мы выяснили, в чем смысл этой задумки и как она родилась.
В армянское кафе при автосервисе на улице 32-й годовщины Октября мы отправились накануне в полдень и действительно застали там толпу школьников. Мальчишки и девчонки по-свойски бросали свои рюкзаки на диванчики возле столиков, доставали из них дневники и выстраивались в очередь возле кассы. Там их уже ждал управляющий кафе.
×
— Ну давайте, показывайте дневники. Домашнее задание все записали? — бдит мужчина за стойкой. — Кто не записал, берите дневники у одноклассников, садитесь и переписывайте.
Это Оганнес Оганнисян. Именно он полгода назад придумал давать бесплатную шаурму ученикам, получившим за день три четверки или пятерки. С тех пор дважды в день, после первой и второй смены, в этом кафе нет отбоя от школьников.
Это Оганнес Оганнисян. Именно он полгода назад придумал давать бесплатную шаурму ученикам, получившим за день три четверки или пятерки. С тех пор дважды в день, после первой и второй смены, в этом кафе нет отбоя от школьников.
— Всё случайно на самом деле получилось, — рассказывает в перерыве управляющий кафе Оганнес Оганнисян. — Я сидел у себя [за стойкой]. Сюда зашли три школьника. Они сели за столик и втроем стали считать мелочь, чтобы заплатить за шаурму. Я смотрю на это, и мне как-то неприятно стало. Я им говорю: «Ребят, как вы учитесь?» — «Ну так, нормально. Четыре, пятерки, иногда тройки». Я говорю: «Так, с завтрашнего дня у кого будет три оценки в день из четверок или пятерок, тому шаурма в подарок». — «А если у нас одна пятерка?» Говорю: «Ну тогда за сто рублей. Скидку сделаем». Я и домашку у них проверяю, чтобы они писали в дневнике ее. А то придут домой и говорят: «Мам, нам ничего не задали», — и всё, и прокатило. А тут я прям заставляю их писать, а родители дома проверяют.
Коллеги задумку Оганнеса поддержали. Все финансовые затраты сотрудники взяли на себя.
— У нас в этом выгоды финансовой никакой нет. Мы решили просто это сделать и не ждали ничего взамен. Чисто от себя что-то хорошее хотелось сделать. А хорошее, я уверен, — это заразно, — уточняет Оганнес на вопрос про расходы. — За день, по моим подсчетам, максимум в тысячу рублей это всё обходится. Небольшая сумма, зато сколько эмоций и детей, которые реально стараются учиться.
— У нас в этом выгоды финансовой никакой нет. Мы решили просто это сделать и не ждали ничего взамен. Чисто от себя что-то хорошее хотелось сделать. А хорошее, я уверен, — это заразно, — уточняет Оганнес на вопрос про расходы. — За день, по моим подсчетам, максимум в тысячу рублей это всё обходится. Небольшая сумма, зато сколько эмоций и детей, которые реально стараются учиться.
— Детям в будущем это понадобится — и узнают, что такое добро, и для учебы это хорошо. Дай бог, что будут добиваться чего-то. Хотя бы половина из этих детей. Многие из них не верят, что в XXI веке что-то бесплатно дают. Приходят с дневниками, а зайти стесняются, — подключается к нашему разговору руководитель автосервиса Самвел Погосян. — Мы родом из Армении, живем здесь уже больше 10 лет. Помогаем взрослым и детям, чем можем. Это у нас в крови, что человек должен быть добрым. В первую очередь другим помогать, а потом думать о себе. Если каждый будет лишь о себе думать, ничего не сможешь в жизни добиться.
Школьники продолжают подтягиваться в кафе. Столиков и диванчиков внутри немного, и они уже все заняты учениками. Кажется, что на ближайшие полчаса заведение полностью превратилось в детское.
Оганнес расспрашивает школьников, не хулиганят ли они на уроках, внимательно проверяет их записи и ставит под оценками свою подпись — так дети не смогут смухлевать и получить награду по одному дневнику дважды. А чтобы ребята не подделывали оценки, автор акции даже освоил электронный дневник.
— Дети такие шустрые и знаете какие хитрые. Я им говорю: «Ребят, ну если даже пытаться схитрить, сделайте это так красиво, чтобы даже мне эта хитрость понравилась», — говорит Оганнес. — Смотришь — мальчишка чуть выше стола, но такой умный: «А вот вы знаете, нам поставили пятерку, мы учили. Вот нашу пятерку разбросали просто по всей неделе. Вот видите, сколько за неделю пятерок». Или три-четыре человека с одним и тем же дневником приходили. И вот поэтому я начал подписываться в дневнике, что я его проверяю.
Оганнес расспрашивает школьников, не хулиганят ли они на уроках, внимательно проверяет их записи и ставит под оценками свою подпись — так дети не смогут смухлевать и получить награду по одному дневнику дважды. А чтобы ребята не подделывали оценки, автор акции даже освоил электронный дневник.
— Дети такие шустрые и знаете какие хитрые. Я им говорю: «Ребят, ну если даже пытаться схитрить, сделайте это так красиво, чтобы даже мне эта хитрость понравилась», — говорит Оганнес. — Смотришь — мальчишка чуть выше стола, но такой умный: «А вот вы знаете, нам поставили пятерку, мы учили. Вот нашу пятерку разбросали просто по всей неделе. Вот видите, сколько за неделю пятерок». Или три-четыре человека с одним и тем же дневником приходили. И вот поэтому я начал подписываться в дневнике, что я его проверяю.
— Или близнецы вот приходили, — добавляет Самвел. — Одна хорошо учится — приходит, получает шаурму. Через полчаса вторая приходит и то же самое говорит. Ну их не отличить никак. И ты стоишь и думаешь, а реально ли это она или нет.
— Если у них всё красиво получается [рассказать], я притворяюсь, типа не заметил. Мне нравится, как они пытаются хотя бы [смекалку] проявить, — смеется Оганнес. — Или ребята получили две пятерки за день, но они приходят и преподносят это так: «Мы старались, нам не поставили, мы поднимали руку, но нас не спрашивали». Ну прям сердце разрывается. Я им не отказываю. Тех, у кого оценки вызывают сомнения, я проверяю в электронном дневнике. А у кого пятерки и четверки постоянно, я и так уже в лицо знаю.
— Если у них всё красиво получается [рассказать], я притворяюсь, типа не заметил. Мне нравится, как они пытаются хотя бы [смекалку] проявить, — смеется Оганнес. — Или ребята получили две пятерки за день, но они приходят и преподносят это так: «Мы старались, нам не поставили, мы поднимали руку, но нас не спрашивали». Ну прям сердце разрывается. Я им не отказываю. Тех, у кого оценки вызывают сомнения, я проверяю в электронном дневнике. А у кого пятерки и четверки постоянно, я и так уже в лицо знаю.
Тем временем повар за стойкой умело скручивает одну шаурму за другой и отправляет их на гриль.
— А можно мне без лука? — тут же спрашивает один из мальчишек, только что закончивший переписывать задания у одноклассника.
— С луком, наоборот, вкуснее, — говорит ему приятель.
— А мне бы без помидор, — подхватывает девочка с внушительных размеров рюкзаком.
— Она их просто не ест совсем, — вступается за девчушку одноклассник.
— А можно мне без лука? — тут же спрашивает один из мальчишек, только что закончивший переписывать задания у одноклассника.
— С луком, наоборот, вкуснее, — говорит ему приятель.
— А мне бы без помидор, — подхватывает девочка с внушительных размеров рюкзаком.
— Она их просто не ест совсем, — вступается за девчушку одноклассник.
— А еще наш друг сейчас придет, — спешит предупредить один из мальчуганов. — Он звонил, сказал, что уже подходит.
— Ребята, кушаем красиво. Мусор не разбрасываем, — предупреждает Оганнес, раздавая дымящиеся свертки.
— Горячая. Но вкусная! — слышится из толпы.
При нас бесплатную шаурму получили с десяток школьников. Все они учатся в одном классе и вместе пришли в это кафе из школы в двух кварталах от него. Спрашиваем, не тяжело ли им так далеко ходить.
— Так а что далеко? — недоумевает один из мальчишек. — Мы гуляем, в снегу валяемся еще, пока идем.
— А как вы вообще про акцию эту узнали? — интересуемся в ответ.
— Мне мама на WhatsApp сообщение переслала о том, что в этом кафе за хорошие оценки шаурму дают. Я первым сюда сходил и всё проверил, а потом друзьям рассказал, — с гордостью объясняет четвероклассник с веснушками.
— А я как раз таки тогда успел набрать оценки, и мы с друзьями решили сходить и попробовать шаурму. Нам понравилось, и мы решили каждый день получать хорошие оценки, — подхватывает его товарищ.
По подсчетам Оганнеса, ежедневно в кафе приходят в среднем 15 школьников. В основном это ученики четвертых и пятых классов. Редко заходят семи- и восьмиклассники. Одни из них постоянные гости, другие забегают время от времени. Но бывают дни, когда в заведении аншлаг.
— Ребята, кушаем красиво. Мусор не разбрасываем, — предупреждает Оганнес, раздавая дымящиеся свертки.
— Горячая. Но вкусная! — слышится из толпы.
При нас бесплатную шаурму получили с десяток школьников. Все они учатся в одном классе и вместе пришли в это кафе из школы в двух кварталах от него. Спрашиваем, не тяжело ли им так далеко ходить.
— Так а что далеко? — недоумевает один из мальчишек. — Мы гуляем, в снегу валяемся еще, пока идем.
— А как вы вообще про акцию эту узнали? — интересуемся в ответ.
— Мне мама на WhatsApp сообщение переслала о том, что в этом кафе за хорошие оценки шаурму дают. Я первым сюда сходил и всё проверил, а потом друзьям рассказал, — с гордостью объясняет четвероклассник с веснушками.
— А я как раз таки тогда успел набрать оценки, и мы с друзьями решили сходить и попробовать шаурму. Нам понравилось, и мы решили каждый день получать хорошие оценки, — подхватывает его товарищ.
По подсчетам Оганнеса, ежедневно в кафе приходят в среднем 15 школьников. В основном это ученики четвертых и пятых классов. Редко заходят семи- и восьмиклассники. Одни из них постоянные гости, другие забегают время от времени. Но бывают дни, когда в заведении аншлаг.
— Поначалу было мало школьников. Но как-то Самвел звонит мне и спрашивает: «Ты где? Быстро приезжай. Тут столько детей». Я открываю дверь, а тут чуть ли не целая школа, — вспоминает Оганнес.
— Как будто у них тоже акция была какая-то, — шутит Самвел. — Все пришли: «А у меня пятерка. И у меня пятерка». Думаешь, откуда они столько получили.
— Вчера тоже много детей было. Человек 10 с пятерками, а остальные 20 с ними за компанию пришли, — продолжает Оганнес.
— Они делятся друг с другом оценками. Один получил шаурму — делится ей с другими. Если потом его друг получил, тот с ним делится в ответ. Они не жадные, — уточняет Самвел. — Дети приходят и из ближайших школ, и из отдаленных. Вспотевшие, уставшие.
— Как будто у них тоже акция была какая-то, — шутит Самвел. — Все пришли: «А у меня пятерка. И у меня пятерка». Думаешь, откуда они столько получили.
— Вчера тоже много детей было. Человек 10 с пятерками, а остальные 20 с ними за компанию пришли, — продолжает Оганнес.
— Они делятся друг с другом оценками. Один получил шаурму — делится ей с другими. Если потом его друг получил, тот с ним делится в ответ. Они не жадные, — уточняет Самвел. — Дети приходят и из ближайших школ, и из отдаленных. Вспотевшие, уставшие.
— Я помню одного школьника. Он зашел, дышал, будто километр бегал. Сумку кинул на диванчик, сел и смотрит. Я говорю: «Что, с дневником?» — «Да, я сейчас отдышусь», — рассказывает Оганнес.
Родители учеников сначала не верили, что кто-то может бесплатно кормить их детей просто за хорошие оценки. Даже выясняли, не подворовывают ли их чада, чтобы купить здесь что-нибудь. Но когда родители увидели результат, стали приходить в кафе уже по другим причинам — с благодарностями, что их дети наконец-то начали заниматься.
Родители учеников сначала не верили, что кто-то может бесплатно кормить их детей просто за хорошие оценки. Даже выясняли, не подворовывают ли их чада, чтобы купить здесь что-нибудь. Но когда родители увидели результат, стали приходить в кафе уже по другим причинам — с благодарностями, что их дети наконец-то начали заниматься.
— Учителя нам рассказывают, что дети иногда даже обижаются, мол, почему их не спрашивают на уроках, — говорит Оганнес. — Есть один мальчик, он поначалу вообще не учился, местный хулиган. Сейчас он уже пытается учиться, поднимает руку на уроках. Когда он приходит, я ему даже за две пятерки или четверки шаурму даю. Я ему говорю: «Ты, главное, учи, попытайся». Я не прямо ему говорю, что я ему дам шаурму, я хочу, чтобы он старался.
Источник:
Еще крутые истории!
- В США офицер полиции удочерил девочку, подвергшуюся насилию
- Известные люди и не очень известные люди
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...