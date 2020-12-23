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Шаурма за пятерки

Шаурма за пятерки (13 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:54
Сообщество : Истории
Метки: дети   дневник   добро   истории   люди   оценки   фото   шаурма   
807
13
Кафе в Челябинске бесплатно кормит школьников шаурмой за пятерки в дневнике.
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Метки: дети   дневник   добро   истории   люди   оценки   фото   шаурма   
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13  комментариев
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5k
SSD Час назад
Красавчики)
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12
Vadim 2 минуты назад
Красавчики!
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8k
Kostick 19 минут назад
когда шаурмичная делает больше для успеваемости, нежели толпа толстожопых дармоедов из гороно.
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18k
Nik 19 минут назад
Шаурмы нет, есть шаверма ))))
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40
RedCat Nik 14 минут назад
У нас в Челябинске, только шаурма продается, а вот шавермы точно нет ))))
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2k
Alexander Parshuto RedCat 9 минут назад
Я приеду сразу появится ))
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17k
dmitriy3603 20 минут назад
То есть можно завести левый дневник, ставить в него оценки и твой ребенок будет не голоден!!))))))))))))))))))
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3k
rutt Полчаса назад
Красаучик ара!
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20k
Батончик с маком Полчаса назад
ну значит скоро эти дети станут жирными и с набором болезней жкт
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620
Электросаркома 37 минут назад
Автор, повтори пост недели через две, а то надоели постоянные новости о трусах новичка.
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15k
Lynx 47 минут назад
Поощрение едой - хреновый стимул. Детское повседневное обеспечение обязано быть безусловным. Как со стороны властей, так и родителей. Поощряют другими вещами, что имели обыкновение быть в прошлой цивилизации, что нам уже недоступно.
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2k
смт Час назад
Это лайк, однозначно.
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1k
Lovels Travel Час назад
Молодцы ребята!
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