Шаурма за пятерки

— А еще наш друг сейчас придет, — спешит предупредить один из мальчуганов. — Он звонил, сказал, что уже подходит.



— Ребята, кушаем красиво. Мусор не разбрасываем, — предупреждает Оганнес, раздавая дымящиеся свертки.



— Горячая. Но вкусная! — слышится из толпы.



При нас бесплатную шаурму получили с десяток школьников. Все они учатся в одном классе и вместе пришли в это кафе из школы в двух кварталах от него. Спрашиваем, не тяжело ли им так далеко ходить.



— Так а что далеко? — недоумевает один из мальчишек. — Мы гуляем, в снегу валяемся еще, пока идем.



— А как вы вообще про акцию эту узнали? — интересуемся в ответ.



— Мне мама на WhatsApp сообщение переслала о том, что в этом кафе за хорошие оценки шаурму дают. Я первым сюда сходил и всё проверил, а потом друзьям рассказал, — с гордостью объясняет четвероклассник с веснушками.



— А я как раз таки тогда успел набрать оценки, и мы с друзьями решили сходить и попробовать шаурму. Нам понравилось, и мы решили каждый день получать хорошие оценки, — подхватывает его товарищ.



По подсчетам Оганнеса, ежедневно в кафе приходят в среднем 15 школьников. В основном это ученики четвертых и пятых классов. Редко заходят семи- и восьмиклассники. Одни из них постоянные гости, другие забегают время от времени. Но бывают дни, когда в заведении аншлаг.