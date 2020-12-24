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Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России

Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России (6 фото)

Автор:
24 декабря 2020 10:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Ставропольский край   Старомарьевская СЭС   россии   солнечные электростанции   солнечные электростанции России   электростанции России   электростанции Ставрополья   
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В апреле этого года солнечная электростанция, расположенная в Ставпропольском крае вышла на проектную мощность. Общая мощность Старомарьевской СЭС составила 100 МВт.

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Метки: Ставропольский край   Старомарьевская СЭС   россии   солнечные электростанции   солнечные электростанции России   электростанции России   электростанции Ставрополья   
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9  комментариев
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8k
arhshed Час назад
Старомарьевская СЭС. 14 лярдов рублей. Мощность 100 МВт. Срок службы панелей измеряется годами (если не пройдет внезапно град) и занимают 280 гектар. Ах да, а еще по ночам почему-то ничего не генерирует.
Нововоронежская АЭС-2. 240 лярдов, мощность 2 400 МВт. Срок службы реактора 60 лет. Генерация ровная как лом.

Итого имеем, что солнечная энергетика стоит 140 миллиардов за гигаватт, а мирный атом - 100 миллиардов за гигаватт. Мне кажется, выбор очевиден. Нет, если речь о домике лесника или метеостанции в жопе мира, то простота и автономность рулят. Но там такие объемы и не нужны.
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53k
Racer777 Час назад
Любая энергетика хороша. Важно обрубить нахрен "хвосты" - посредники, которых очень много.
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15k
Lynx 2 часа назад
Мирный атом - наше фсё. Сонце кончится ночью и чо делать? В электроэнергетике стране следует идти по пути прямых поставок от производителя к потребителю, исключая всех посредников. В мгновенье ока всем станет теплее и светлее. Рост экономики, освоение северных широт, откуда щас все бегут, и тд. Но это из ряда фантастики.
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32k
parallax Lynx Час назад
Ночью расход электричества в разы меньше.
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8k
arhshed parallax 40 минут назад
В ночные часы или вне светового дня? Очень важный момент, а то я живу ни разу не на севере, но сейчас в 9 утра еще темно а в 5 вечера - уже темно. И как с этим делом в пасмурную погоду обстоит? А то вот уже второй день подряд люстру не выключаю - облачность.
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6k
klop parallax Полчаса назад
Это если вы не отапливаете электричеством свой дом
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