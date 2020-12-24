Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России

По подсчётам специалистов, Старомарьевская СЭС будет выдавать в единую энергетическую систему России ≈ 150 млн киловатт·часов электроэнергии в год. Проект вводили поэтапно. Первый этап был завершён в 2019 году. Уже в 2020 году завершили пятый этап.