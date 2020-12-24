Старомарьевская СЭС — одна из крупнейших солнечных электростанций России

В апреле этого года солнечная электростанция, расположенная в Ставпропольском крае вышла на проектную мощность. Общая мощность Старомарьевской СЭС составила 100 МВт.
Старомарьевская СЭС является второй по мощности солнечной электростанцией в России (первое место за крымской СЭС Перово).
По подсчётам специалистов, Старомарьевская СЭС будет выдавать в единую энергетическую систему России ≈ 150 млн киловатт·часов электроэнергии в год. Проект вводили поэтапно. Первый этап был завершён в 2019 году. Уже в 2020 году завершили пятый этап.
Под строительство электростанции выделили порядка 280 гектар земли.
На строительство электростанции потратили чуть более 14 000 000 000 рублей. Для строительства подобных объектов был переоборудован Подольский химико-металлургический завод. На базе Подольского завода было создано новое производство кремниевых пластин.
В настоящее время компания "Солар Системс", реализовавшая проект Старомарьевской СЭС работает над строительством солнечных электростанций в Башкортостане и Волгоградской области.
Электростанцию обслуживают всего 14 инженеров.
Мощности Старомарьевской СЭС хватит для обеспечения около 70 000 частных домовладений электоэнергией.
Как вы считаете, следует ли идти стране по пути диверсификации энергетики, развивая СЭС и ВЭС?
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Нововоронежская АЭС-2. 240 лярдов, мощность 2 400 МВт. Срок службы реактора 60 лет. Генерация ровная как лом.
Итого имеем, что солнечная энергетика стоит 140 миллиардов за гигаватт, а мирный атом - 100 миллиардов за гигаватт. Мне кажется, выбор очевиден. Нет, если речь о домике лесника или метеостанции в жопе мира, то простота и автономность рулят. Но там такие объемы и не нужны.