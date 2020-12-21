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В Мурманске засияла звезда, звезда Instagram - бельчонок Ричард: видео

В Мурманске засияла звезда, звезда Instagram - бельчонок Ричард: видео (5 фото)

Автор:
21 декабря 2020 21:56
Сообщество : Животные
Метки: Белкин   Популярность   белка   животные   мурманск   ричард   россия   соцсети   
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Страничку в социальной сети от имени Ричарда Белкина ведут его спасители, которые нашли бельчонка в лесу в 2018 году и забрали домой. Маму Ричарда загрызли дикие звери и в одиночку, малыш бы просто не выжил.

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Метки: Белкин   Популярность   белка   животные   мурманск   ричард   россия   соцсети   
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Fara Zolkin 9 минут назад
то чувство, когда у белки есть инстаграмм, а у тебя нет.
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