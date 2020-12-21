В Мурманске засияла звезда, звезда Instagram - бельчонок Ричард: видео

Ричард Белкин имеет контактный телефон: 8 (950) 897-75-88

У Ричарда Белкина также есть страничка в Facebook

А ещё - не поверите! У Ричарда Белкина есть тёзка - Ричард А. Белкин - пульмонолог из Санта-Барбары, Калифорния, США. Только он наверно очень серьёзный и важный или слишком занятой - ни разу не написал и не позвонил в Мурманск нашему бельчонку, хотя наверняка встречал в соцсетях.