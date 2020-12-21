В Мурманске засияла звезда, звезда Instagram - бельчонок Ричард: видео

Страничку в социальной сети от имени Ричарда Белкина ведут его спасители, которые нашли бельчонка в лесу в 2018 году и забрали домой. Маму Ричарда загрызли дикие звери и в одиночку, малыш бы просто не выжил.
Он кушает, спит, играет, путешествует, празднует собственный день рождения, обнимается.
С Ричардом Белкиным регулярно выходят на прогулки, снимая их на видео, чтобы рассказать о приключениях зверька.
Ричард Белкин имеет контактный телефон: 8 (950) 897-75-88
У Ричарда Белкина также есть страничка в Facebook
А ещё - не поверите! У Ричарда Белкина есть тёзка - Ричард А. Белкин - пульмонолог из Санта-Барбары, Калифорния, США. Только он наверно очень серьёзный и важный или слишком занятой - ни разу не написал и не позвонил в Мурманск нашему бельчонку, хотя наверняка встречал в соцсетях.
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