20 самых впечатляющих экзотических рыбок с поразительной внешностью

Некоторые из этих рыбешек водятся в дикой природе в первозданном виде, некоторые выведены человеком специально для услады его взора, но все они несомненно привлекают к себе взгляд.
Rainbow candy - радужная конфетка, бойцовая рыбка, или сиамский петушок — вид рыб из семейства макроподовых
И еще
Nemateleotris magnifica - Огненная рыба-стрелка — вид тропических морских лучепёрых рыб из семейства бычковых
Стальной афиосемион или афиосемион Гарднера — вид небольших лучепёрых рыб из семейства нотобранхиевых
Рыба-Хирург известна прежде всего своим красивым сине-черным сочетанием цветов, дополненным желтым хвостом
Французский Морской ангел населяет Западные части Атлантического океана, а также Мексиканского залива и Карибских вод
Paracheilinus alfiani в настоящее время известен только на северном побережье острова Лембата, Индонезия
Авторский пост
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