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20 самых впечатляющих экзотических рыбок с поразительной внешностью

20 самых впечатляющих экзотических рыбок с поразительной внешностью (27 фото + 2 видео)

Автор:
23 декабря 2020 13:20
Сообщество : Животные
Метки: аквариум   животные   красота   необычные   рыбки   удивительное   
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Некоторые из этих рыбешек водятся в дикой природе в первозданном виде, некоторые выведены человеком специально для услады его взора, но все они несомненно привлекают к себе взгляд.

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Метки: аквариум   животные   красота   необычные   рыбки   удивительное   
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