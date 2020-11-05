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В Индии нашли тигра с необычным окрасом

В Индии нашли тигра с необычным окрасом (3 фото)

Автор:
05 ноября 2020 08:04
Сообщество : Животные
Метки: животные   индия   красота   окрас   природа   тигр   фото   
430
3
Таких животных осталось очень мало.

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Метки: животные   индия   красота   окрас   природа   тигр   фото   
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20k
Сибиряк 2 часа назад
афро-тигр
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2k
Aristarx 45 минут назад
Тут явно где-то овчарка побывала, или доберман
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11k
Иван 2 часа назад
не породистый котик, обычный дворовой
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