В Индии нашли тигра с необычным окрасом

Таких животных осталось очень мало.
В индийском штате Одиша заметили тигра с чрезвычайно редким «черным» окрасом. У животного полностью черная спина, а по бокам и на животе черные полосы чередуются с бледно-желтыми.
Снимки хищника сделал фотограф-любитель Сумен Баджпаи на востоке страны.
Снимки хищника сделал фотограф-любитель Сумен Баджпаи на востоке страны.
Тигров с нетипично темной шерстью называют меланистами. При меланизме животное имеет гораздо более темный окрас, чем представители того же вида. Такая мутация встречается также у ящериц, бабочек и других животных. Считается, что у тигров она возникает из-за близкородственного скрещивания.
По словам ученых, в Индии «черные» тигры обитают именно в Одише. В местном заповеднике осталось всего 7 или 8 таких животных с меланизмом.
По словам ученых, в Индии «черные» тигры обитают именно в Одише. В местном заповеднике осталось всего 7 или 8 таких животных с меланизмом.
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