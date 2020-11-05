В Индии нашли тигра с необычным окрасом

Тигров с нетипично темной шерстью называют меланистами. При меланизме животное имеет гораздо более темный окрас, чем представители того же вида. Такая мутация встречается также у ящериц, бабочек и других животных. Считается, что у тигров она возникает из-за близкородственного скрещивания.



По словам ученых, в Индии «черные» тигры обитают именно в Одише. В местном заповеднике осталось всего 7 или 8 таких животных с меланизмом.