Фотограф показывает красоту львов

2.

«Я был очень близок со львами до такой степени, что, хотя я был технически безопасен, все равно было очень страшно», - сказал Саймон. «Но безопасность всегда была моим главным приоритетом. Хотя всякий раз, когда я очень близко к льву, я чувствую, что мне угрожает опасность, я всегда принимаю меры предосторожности, чтобы убедиться, что я действительно в безопасности. Лев почти в 8 раз сильнее человека, и, просто находясь в присутствии льва, я чувствую силу, которую он держит».