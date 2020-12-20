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Фотограф показывает красоту львов

Фотограф показывает красоту львов (32 фото)

Автор:
20 декабря 2020 10:09
Сообщество : Животные
Метки: Саймон Нидхэм   животные   красота   лев   львицы   природа   фото   фотограф   
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Саймон Нидхэм - гуманитарный фотограф и фотограф дикой природы. Он фотографирует белых львов, чтобы показать миру красоту этой редкой цветовой мутации льва.
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Метки: Саймон Нидхэм   животные   красота   лев   львицы   природа   фото   фотограф   
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