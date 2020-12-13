Фотограф запечатлел осьминога с прозрачной головой

Можно увидеть даже его мозг.
Во время недавнего своего погружения подводному фотографу Ву Юн-сену представилась редкая возможность сфотографировать детёнышей осьминога Wunderpus photogenicus.
Его невероятные изображения подчеркивают, насколько хрупким является это существо: прозрачное тело малыша позволяет наблюдателю даже увидеть его мозг.
×
Wunderpus photogenicus интересен не только для фотографов, но и туристам-дайверам, кроме того, их содержат в домашних аквариумах.
Однако о его жизни и поведении мало что известно, так как этот вид был обнаружен в 1980-х годах, а официально описан лишь в 2006 году.
«Я услышал о черноводной фотографии во время разговора с друзьями, и я сразу же начал работать в этой уникальной области, — рассказал Ву Юн. — Прежде всего, вы должны изучить характеристики черноводных существ. Затем вы должны понять, какие районы подходят для этого занятия, как привлечь черноводных существ и как обезопасить себя.»
Ву Юн-сен говорит, что после выполнения всего вышеперечисленного, в остальном многое зависит от удачи.
«Я возвращался ни с чем после большинства моих съёмок.»
«Моя глубина съёмки обычно составляет около 15-30 метров, потому что диапазон движения черноводных существ составляет от 5 до 2000 метров, — пояснил фотограф. — Я не могу погружаться глубже 45 метров из-за ограничений [моего] дайвинг-снаряжения.»
«Я возвращался ни с чем после большинства моих съёмок.»
«Моя глубина съёмки обычно составляет около 15-30 метров, потому что диапазон движения черноводных существ составляет от 5 до 2000 метров, — пояснил фотограф. — Я не могу погружаться глубже 45 метров из-за ограничений [моего] дайвинг-снаряжения.»
«Я совру, если скажу, что не боюсь темноты. Однако желание отыскать этих странных существ даёт мне силы преодолевать страх», — отмечает фотограф.
Ву Юн-сен говорит, что когда дело доходит до фактического получения желаемого кадра, самым трудным в съёмке является отражение взвешенных частиц в воде.
«Если подводный фонарик расположен неправильно, объект будет недостаточно резким.»
«Правильный свет уменьшит отражение взвешенных частиц, отчего объект будет выделяться на фотографии. Кроме того, большинство черноводных существ прозрачны, а область вокруг глаз легко можно переэкспонировать.»
«Если подводный фонарик расположен неправильно, объект будет недостаточно резким.»
«Правильный свет уменьшит отражение взвешенных частиц, отчего объект будет выделяться на фотографии. Кроме того, большинство черноводных существ прозрачны, а область вокруг глаз легко можно переэкспонировать.»
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотограф показал зрителям душу тигра
- "На лицо ужасная, добрая внутри": морская игуана
- Невероятные фотографии «морских ангелов» и других существ, плавающих на глубине
- Британский фотограф год снимал портреты больших кошек
- Фотоохота на акул: потрясающие снимки самого опасного хищника океана
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...