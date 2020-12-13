Фотограф запечатлел осьминога с прозрачной головой

«Я услышал о черноводной фотографии во время разговора с друзьями, и я сразу же начал работать в этой уникальной области, — рассказал Ву Юн. — Прежде всего, вы должны изучить характеристики черноводных существ. Затем вы должны понять, какие районы подходят для этого занятия, как привлечь черноводных существ и как обезопасить себя.»