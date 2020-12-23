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Роковая случайность: парень проткнул своё сердце иглой

Роковая случайность: парень проткнул своё сердце иглой (2 фото)

Автор:
23 декабря 2020 10:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: благовещенск   игла   медицина   операция   сердце   хирурги   
771
2
Российские врачи из Благовещенска провели уникальную операцию по извлечению фрагментов иглы из пациента.

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Метки: благовещенск   игла   медицина   операция   сердце   хирурги   
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268
insaider 20 минут назад
Просто приходил Сережка,поиграли мы немножко...
Просто приходил Сережка,поиграли мы немножко...
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851
rustemmedved Полминуты назад
Повезло, теперь надо думать для чего его оставили на этом свете.
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1k
Alexandr 6 минут назад
Ну да просто во сне воткнулась))). Звучит как случай у гинеколога :
- Откуда у вас там огурец?.
- Да я на кресло садилась и его там не заметила.
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