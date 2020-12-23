Роковая случайность: парень проткнул своё сердце иглой

В Амурскую областную клиническую больницу поступил 25-летний мужчина, который рассказал, что во сне напоролся грудью на иглу, забытую в постели.



Обследование подтвердило наличие в грудной клетке молодого человека двух острых инородных предметов. После созыва срочного консилиума было принято решение об экстренной операции, ведь один фрагмент иглы находился в перикарде (околосердечная сумка) и пациент находился на волоске от смерти.



Опытные медики взялись за спасение мужчины. В результате длительного хирургического вмешательства и слаженной работы всего медицинского персонала, операция была проведена успешно.