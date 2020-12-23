Роковая случайность: парень проткнул своё сердце иглой

Российские врачи из Благовещенска провели уникальную операцию по извлечению фрагментов иглы из пациента.
В Амурскую областную клиническую больницу поступил 25-летний мужчина, который рассказал, что во сне напоролся грудью на иглу, забытую в постели.
Обследование подтвердило наличие в грудной клетке молодого человека двух острых инородных предметов. После созыва срочного консилиума было принято решение об экстренной операции, ведь один фрагмент иглы находился в перикарде (околосердечная сумка) и пациент находился на волоске от смерти.
Опытные медики взялись за спасение мужчины. В результате длительного хирургического вмешательства и слаженной работы всего медицинского персонала, операция была проведена успешно.
Обследование подтвердило наличие в грудной клетке молодого человека двух острых инородных предметов. После созыва срочного консилиума было принято решение об экстренной операции, ведь один фрагмент иглы находился в перикарде (околосердечная сумка) и пациент находился на волоске от смерти.
Опытные медики взялись за спасение мужчины. В результате длительного хирургического вмешательства и слаженной работы всего медицинского персонала, операция была проведена успешно.
После недели, проведённой в больничной палате, пациент был выписан.
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