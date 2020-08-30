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Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя

Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя (5 фото)

Автор:
30 августа 2020 08:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: больница   врачи   китай   медицина   операция   паразит   сырое мясо   хирурги   
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Китайские врачи удалили из головы 23-летнего пациента 12-сантиметрового червя, который жил там 17 лет. Все это время мужчина страдал от странных симптомов, но обнаружить истинную причину болезни удалось, лишь когда врачи узнали о его давней привычке есть сырое мясо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: больница   врачи   китай   медицина   операция   паразит   сырое мясо   хирурги   
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4  комментария
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161
Nane First NameLast 37 минут назад
Если бы он бухал по тяпницам - червь бы не выжил.
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Andrey Komarov Полчаса назад
Подумаешь! Я знаю людей, которые всю жизнь так живут! Да еще и занимают руководящие должности!
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2k
Пластичный Дятел 39 минут назад
...поскольку из-за онемения рук страдали также родители Чена, семья проигнорировала этот симптом...

Получается что семью тоже не помешает проверить.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Ну прям доктор хаус
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