Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя

"У меня полностью онемела правая половина тела, - говорит Чен. - Я не чувствовал руку и не мог ее поднять".

На компьютерной томографии у пациента в мозге врач увидел свернувшихся паразитов. В результате, врачи диагностировали у него спарагноз - редкое паразитическое заболевание. Врачи не могут сказать точно о причинах болезни, но объясняют, что заразиться спарагнозом можно, как правило, через загрязненную воду или плохо приготовленное мясо диких животных - таких, как змеи и лягушки. "Паразит вызывает тяжелую болезнь, попадая в организм человека через еду и питье, - говорит представитель госпиталя. - Он "поедает" мозг и мешает ему функционировать. Это может вызвать как онемение в конечностях, так и снижение интеллекта".