Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя

Китайские врачи удалили из головы 23-летнего пациента 12-сантиметрового червя, который жил там 17 лет. Все это время мужчина страдал от странных симптомов, но обнаружить истинную причину болезни удалось, лишь когда врачи узнали о его давней привычке есть сырое мясо.
Китайские хирурги удалили из мозга пациента 12-сантиметрового червя-паразита, который жил там 17 лет. 23-летний мужчина страдал от онемения рук и ног с 6-летнего возраста. Симптомы усугублялись, и, в конце концов, он попал в больницу с жалобой на потерю чувствительности во всей правой стороне тела. По мнению врачей, заражение паразитом случилось из-за приверженности пациента к сырому и полусырому экзотическому мясу - такому, как мясо лягушек и змей.
Операция была произведена в госпитале университета Вучанг восточнокитайской провинции Цзяньсу. Пациент по имени Чен сообщил врачам, что начал испытывать странное онемение в руках и ногах 17 годами ранее. Также его периодически мучили головные боли и беспричинная рвота. Однако, поскольку из-за онемения рук страдали также родители Чена, семья проигнорировала этот симптом, списав его на генетику, и не отвела ребенка к врачу. Чен также списывал проблемы на наследственность - до тех пор, пока не попал в госпиталь с полной потерей чувствительности в правой половине туловища.
"У меня полностью онемела правая половина тела, - говорит Чен. - Я не чувствовал руку и не мог ее поднять".
На компьютерной томографии у пациента в мозге врач увидел свернувшихся паразитов. В результате, врачи диагностировали у него спарагноз - редкое паразитическое заболевание. Врачи не могут сказать точно о причинах болезни, но объясняют, что заразиться спарагнозом можно, как правило, через загрязненную воду или плохо приготовленное мясо диких животных - таких, как змеи и лягушки. "Паразит вызывает тяжелую болезнь, попадая в организм человека через еду и питье, - говорит представитель госпиталя. - Он "поедает" мозг и мешает ему функционировать. Это может вызвать как онемение в конечностях, так и снижение интеллекта".
На компьютерной томографии у пациента в мозге врач увидел свернувшихся паразитов. В результате, врачи диагностировали у него спарагноз - редкое паразитическое заболевание. Врачи не могут сказать точно о причинах болезни, но объясняют, что заразиться спарагнозом можно, как правило, через загрязненную воду или плохо приготовленное мясо диких животных - таких, как змеи и лягушки. "Паразит вызывает тяжелую болезнь, попадая в организм человека через еду и питье, - говорит представитель госпиталя. - Он "поедает" мозг и мешает ему функционировать. Это может вызвать как онемение в конечностях, так и снижение интеллекта".
Паразита в мозге Чена врачи обнаружили, когда ему было 18 лет, однако тогда они сочли операцию невозможной из-за неудачного положения червя. Он получал поддерживающую терапию, и лишь в 2020 году, когда пациенту исполнилось 23, медики решились на операцию. В результате успешного хирургического вмешательства из мозга Чена был извлечен 12-сантиметровый червь. Сейчас пациент медленно выздоравливает. По мнению врачей, паразит жил в организме Чена с тех пор, как ему исполнилось шесть.
Подобные случае в Китае - не редкость. В апреле 2020 года в Китае точно таким же образом была прооперирована 23-летняя женщина, из мозга которой также извлекли червя. До того пациентка жаловалась на постоянные головные боли. И в этом случае причиной заболевания медики сочли употребление в пищу сырого мяса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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