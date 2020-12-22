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17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост

17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост (18 фото)

Автор:
22 декабря 2020 22:05
Сообщество : Юмор
Метки: Наперекосяк   псу под хвост   работа   случаи   умельцы   шабашники   
3644
18

Иногда проектирование зданий и общественных пространств, а так же строительство и ремонт, идут наперекосяк. В этом посте собраны неудачные решения и вопиющие ляпы "профессионалов" строительного дела. Главное, чтобы такие умельцы в жизни попадались пореже...

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Метки: Наперекосяк   псу под хвост   работа   случаи   умельцы   шабашники   
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11  комментариев
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37k
Андрей Бертон 4 часа назад
А при чём тут шабашники?
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360
Serg Dex 37 минут назад
Ну розетка для какой-нибудь иифо жк панели а двери над батареей прикрывают какое-то технологическое оборудование, чё было то и влепили, качели на вывоз, ну в общем такое себе.
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Robin Hood 3 часа назад
17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост
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532
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Ну на этой явно старые, ещё советские, аттракционы демонтировали и они ждут вывоза на чермет
Ну на этой явно старые, ещё советские, аттракционы демонтировали и они ждут вывоза на чермет
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8k
kirpal 3 часа назад
17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост
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1k
имя пользователя 4 часа назад
Поновее ничего нет? Или на этом шабашники закончились?
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