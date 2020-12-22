17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост

Иногда проектирование зданий и общественных пространств, а так же строительство и ремонт, идут наперекосяк. В этом посте собраны неудачные решения и вопиющие ляпы "профессионалов" строительного дела. Главное, чтобы такие умельцы в жизни попадались пореже...