17 случаев, когда у шабашников работа пошла псу под хвост

Иногда проектирование зданий и общественных пространств, а так же строительство и ремонт, идут наперекосяк. В этом посте собраны неудачные решения и вопиющие ляпы "профессионалов" строительного дела. Главное, чтобы такие умельцы в жизни попадались пореже...
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