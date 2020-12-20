Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана

Плитка на полу и нижний ряд стен ещё были не готовы, как объявилась Эльвира Давыдовна и сказала, что у неё поменялись финансовые приоритеты и она не готова платить мне за работу. Я был просто ошарашен таким заявлением. Так как договор мы не составляли, то я смерился с неделей своей работы впустую. Не будешь же силой выбивать деньги из пенсионерки… Я не так воспитан.



Позже, я уже догадался, что Эльвира Давыдовна изначально не собиралась платить мне деньги, а предыдущего «запойного» работника она кинула аналогичным способом.