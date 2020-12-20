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Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана

Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана (6 фото)

Автор:
20 декабря 2020 21:47
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ванная   обман   пенсионерка   плитка   работа   развод   ремонт   
4832
6
Хочу рассказать вам о печальной истории, которая произошла со мной этим летом. Взялся я за ремонт ванной комнаты в квартире, расположенной в хорошем районе Москвы. Хозяйка – интеллигентная пенсионерка... как сильно я тогда заблуждался.


P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: ванная   обман   пенсионерка   плитка   работа   развод   ремонт   
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3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Да как... пару яиц за несколько плиточек спрятал и делов! Чтоб этой ушлой бабульке потом обратно всю плитку расхреначили в поисках источника запаха.
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3k
Юра Гагарин 8 секунд назад
Как бы вы поступили на моем месте?
=
пфф, демонтировать, делов-то
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634
СырныйКластер Минуту назад
Вообще не понимаю, как можно начинать работу без предоплаты?
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1k
Yow 13 минут назад
Та я вас умоляю! Побить плитку, порезать трубы, затопив соседей, налить раствор в канализацию!..
Столько способов "отблагодарить" старушку и поправить её материальное состояние! :)
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634
СырныйКластер Yow 2 минуты назад
К сожалению, для ваших способов нужно быть на объекте. А тут видимо доступа уже нет...
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8k
Кыся 14 минут назад
В следующий раз, видя старушку, просто представляйтесь Родионом Р.
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53
dev null Полчаса назад
Сварил бы в кипятке в ее же ванной.
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2k
Mellivora Полчаса назад
Мля, 30 год дикого капитализма с кидаловыми, а он тут удивляется.
Все работают как шабашники с договором "на словах".
Взять аванс? Заключить договор? Нет,что вы,не надо.
Я вот всегда заключаю договор, если я работник и если я клиент, если мне в этом отказывают то я смело отказываюсь от работ.
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19k
Валерий Полчаса назад
Эльвира Давыдовна? Ну, по-моему, все было ясно сразу...
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7k
TheDimking Полчаса назад
от знакомого отделочника слышал, что одна тетка так целый дом построила. бесплатно.
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72k
Броненосец Потелкам TheDimking 20 минут назад
ну, материал-то покупать придется....
а вот работяг наипать - это да......
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3
Яша Винн 39 минут назад
А почему нельзя на бабку заяву накатать?
Нет договора, это понятно, но можно же заявить, что бабка тянула с подписанием договора.
Опять же, пусть покажет кто плитку клал, если не вы.
Даже если законно ничего не докажется, всё равно бабку потягают, нервы потратят. Да и боятся такие бабки огласки на всю округу, о её несвятости.

И очень хороший вариант, не полениться и каждый день вешать в подъезде обявление-предупреждение следующим работникам.
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390
Buhlo 40 минут назад
участковому заяву накатай на нее. если фотал свою работу, приложи фотки за каждый день, если есть свидетели как приходил-уходил - укажи.
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8k
Александр 45 минут назад
Что за дискриминация старушек? Почему их бить нельзя?
Что за дискриминация старушек? Почему их бить нельзя?
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3k
Lola 48 минут назад
Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана
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12k
Владислав Грецов 50 минут назад
никогда не имей дела с бабками...даже если денег заплатят то мозг вынесут....
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12k
Алексей 52 минуты назад
Примерно схожая ситуация - делался ремонт у знакомого в квартире, расположенной в СССР-вском доме.
Залили немного жидковатую стяжку и она подтопила живущую снизу бабульку (про возраст дома написал, чтобы было понятно, как стяжкой можно затопить))).
Косяк исправили косметическим ремонтом - ессно стало лучше, чем было, т.к. не точечно исправляли а реально бахнули легкий, но ремонт.
А через некоторое время прилетел иск от страховой, в которую ушлая бабулька обратилась одновременно с решением вопроса о компенсации с товарищем.
При этом на его недоуменные вопросы, на голубом глазу отвечала - а ты мне ничего не делал.
Опущу судебные и пр. моменты расскажу про "мстю".
Проектировка электрики в доме дурацкая и за каким-то ху..дожником, шла не через короб, а сквозняком через квартиры, вниз по этажам, с отводкой на счетчик.
Т.е. под паркетной доской проводка гуляла по квартире и в одном месте шла сквозняком вниз - это выяснилось однажды при перестилке полов.
В общем товарищ эту отводку и коротнул, а потом 3 или 4 дня наслаждался темнотой окон бабульки.
Сколько ей встало восстановление питания история умалчивает.
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72k
Броненосец Потелкам Алексей 18 минут назад
а мог бы поставить там выключатель, и "рубил" бы свет у бабки по своему настроению.....
хоть каждый день.....
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950
BAMBRA Алексей 2 минуты назад
лучше бы весь подъезд на бабкин счетчик повесил.
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7k
Караганда 56 минут назад
называется-работа по черному-налоги не платятся и бывают издержки.
один обманывает государство-второй -того, кто обманывает государство.и вывод-составляйте договор и не прийдётся писать на фишки.
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16k
MarkovAlexandr Час назад
Как бы я поступил на твоем месте? Строго по классике - утром деньги, вечером стулья! И н.и.е.б.е.т! Иначе - до свиданья, приятно было пообщаться.
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221
andrey MarkovAlexandr 48 минут назад
это как ? взять деньги за работу непосредственно перед работой ? а что тогда мешало бы автору поступить как бабулька ?
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5k
bum_er Час назад
Заштукатурить бабку под ванной, все герметично заделать, да и хер с ней.
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7k
Фантом Час назад
договор надо составлять.
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3k
Сергей С Фантом 49 минут назад
Договором сейчас можно подтереться. Больше на суды потратишь.
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36k
Андрей Бертон Час назад
Какие умные, яйца, записки и т.д. Бабка же не дура, она же не сказала что я не заплачу, завтра уходи. Это делается одновременно и под надзором. Сбить плитку, так она полицию вызовет и объясняй что ты не козёл.
Как то читал аналогичную ситуацию в Москве, какая-то со связями баба, заказала ремонт в квартире, 1-й этаж, наняла профессиональную, но не русскую бригаду, в конце работы, вместо оплаты, приехали менты, всех повязали и увезли. Приехал прораб, русский и с боем забрал инструменты. Когда спустя некоторое время хозяйку кто-то вызвал в квартиру, и она зашла в неё, то попала в бассейн. Кто-то спустил пару памперсов в унитаз )).
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68k
Александр Андрей Бертон 19 минут назад
Если забить стояк на уровне 1 этажа, затопит всех, кто выше.
Мне кажется, это не очень правильно.
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36k
Андрей Бертон Александр 3 минуты назад
Если забилось ниже первого этажа, всё поплывёт через унитаз первого этажа.
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3k
karamba Час назад
Зима на дворе, бей окна. Тогда хитрая поймёт.
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