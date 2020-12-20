Как мне старушка не заплатила за ремонт, или новая схема обмана

Хочу рассказать вам о печальной истории, которая произошла со мной этим летом. Взялся я за ремонт ванной комнаты в квартире, расположенной в хорошем районе Москвы. Хозяйка – интеллигентная пенсионерка... как сильно я тогда заблуждался.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Мы договорились, что разобьем оплату на два этапа (Первый - после укладки плитки , а второй уже - финишный вариант с установленной сантехникой).
Демонтаж старый плитки уже был осуществлен, что меня весьма обрадовало – не очень люблю с ней возиться. Как рассказала заказчица, эту работу сделал прошлый отделочник, который ушел в запои и она его выгнала.
Сначала я прогрунтовал стены и сделал все необходимые замеры. Одна стена оказалось сильно неровной, из-за чего не вставала на место ванна. Мне понадобилось несколько часов для устранения лишней старой штукатурки, чтобы исправить положение дел.
Демонтаж старый плитки уже был осуществлен, что меня весьма обрадовало – не очень люблю с ней возиться. Как рассказала заказчица, эту работу сделал прошлый отделочник, который ушел в запои и она его выгнала.
Сначала я прогрунтовал стены и сделал все необходимые замеры. Одна стена оказалось сильно неровной, из-за чего не вставала на место ванна. Мне понадобилось несколько часов для устранения лишней старой штукатурки, чтобы исправить положение дел.
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Вся подводка сантехники была уже сделана, поэтому я подровнял стены плиточным клеем (штукатурку было нельзя использовать) и принялся за укладку самой плитки. Да, чуть не забыл, пока сох клей, я еще сделал полную гидроизоляцию пола.
Плитка на полу и нижний ряд стен ещё были не готовы, как объявилась Эльвира Давыдовна и сказала, что у неё поменялись финансовые приоритеты и она не готова платить мне за работу. Я был просто ошарашен таким заявлением. Так как договор мы не составляли, то я смерился с неделей своей работы впустую. Не будешь же силой выбивать деньги из пенсионерки… Я не так воспитан.
Позже, я уже догадался, что Эльвира Давыдовна изначально не собиралась платить мне деньги, а предыдущего «запойного» работника она кинула аналогичным способом.
Позже, я уже догадался, что Эльвира Давыдовна изначально не собиралась платить мне деньги, а предыдущего «запойного» работника она кинула аналогичным способом.
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пфф, демонтировать, делов-то
Столько способов "отблагодарить" старушку и поправить её материальное состояние! :)
Все работают как шабашники с договором "на словах".
Взять аванс? Заключить договор? Нет,что вы,не надо.
Я вот всегда заключаю договор, если я работник и если я клиент, если мне в этом отказывают то я смело отказываюсь от работ.
а вот работяг наипать - это да......
Нет договора, это понятно, но можно же заявить, что бабка тянула с подписанием договора.
Опять же, пусть покажет кто плитку клал, если не вы.
Даже если законно ничего не докажется, всё равно бабку потягают, нервы потратят. Да и боятся такие бабки огласки на всю округу, о её несвятости.
И очень хороший вариант, не полениться и каждый день вешать в подъезде обявление-предупреждение следующим работникам.
Залили немного жидковатую стяжку и она подтопила живущую снизу бабульку (про возраст дома написал, чтобы было понятно, как стяжкой можно затопить))).
Косяк исправили косметическим ремонтом - ессно стало лучше, чем было, т.к. не точечно исправляли а реально бахнули легкий, но ремонт.
А через некоторое время прилетел иск от страховой, в которую ушлая бабулька обратилась одновременно с решением вопроса о компенсации с товарищем.
При этом на его недоуменные вопросы, на голубом глазу отвечала - а ты мне ничего не делал.
Опущу судебные и пр. моменты расскажу про "мстю".
Проектировка электрики в доме дурацкая и за каким-то ху..дожником, шла не через короб, а сквозняком через квартиры, вниз по этажам, с отводкой на счетчик.
Т.е. под паркетной доской проводка гуляла по квартире и в одном месте шла сквозняком вниз - это выяснилось однажды при перестилке полов.
В общем товарищ эту отводку и коротнул, а потом 3 или 4 дня наслаждался темнотой окон бабульки.
Сколько ей встало восстановление питания история умалчивает.
хоть каждый день.....
Как то читал аналогичную ситуацию в Москве, какая-то со связями баба, заказала ремонт в квартире, 1-й этаж, наняла профессиональную, но не русскую бригаду, в конце работы, вместо оплаты, приехали менты, всех повязали и увезли. Приехал прораб, русский и с боем забрал инструменты. Когда спустя некоторое время хозяйку кто-то вызвал в квартиру, и она зашла в неё, то попала в бассейн. Кто-то спустил пару памперсов в унитаз )).
Мне кажется, это не очень правильно.