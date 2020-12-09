Лучшие резюме с Авито, или почему некоторые люди никак не могут найти работу

Герои этого поста многое испробовали, чтобы устроиться на работу. Только посмотрите на их убойные резюме. Как таких самородков не замечают потенциальные работодатели? Чем им можно помочь?
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5. Ребята, которые раньше проводили все свое время в качалках, теперь тоже вынуждены искать работу
15. Что-то подсказывает, что пастух перед нами профессиональный. Он не отвлекался на всякую ерунду, типа школы
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