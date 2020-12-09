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Лучшие резюме с Авито, или почему некоторые люди никак не могут найти работу

Лучшие резюме с Авито, или почему некоторые люди никак не могут найти работу (18 фото)

Автор:
09 декабря 2020 17:38
Сообщество : Юмор
Метки: авито   прикол   работа   резюме   смех   собеседник   юмор   
3837
18
Герои этого поста многое испробовали, чтобы устроиться на работу. Только посмотрите на их убойные резюме. Как таких самородков не замечают потенциальные работодатели? Чем им можно помочь?
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Метки: авито   прикол   работа   резюме   смех   собеседник   юмор   
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5  комментариев
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8k
Андрей Ватрушкин 39 минут назад
Собутыльник на час.
Ссылка youtu.be
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11k
робт 52 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дмитрий Барановский Минуту назад
На последнем фото чел на Рогозина похож.
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5k
uutb 50 минут назад
Комментарий к фото
М-да... С такой грамотностью, ей будет трудно найти работу
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