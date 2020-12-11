25 системников, сделанных для самых креативных

Вот вроде бы коробка и коробка, внутри которой крутятся вентиляторы и бегают электрические импульсы. Но человек не был бы человек, если не включил фантазию и не начал и из этой коробки делать буквально произведения искусства.
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Авторский пост
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Корпус - это просто коробка. Она должна быть качественная.
Моя любимая коробка - это старый InWin. Толстое железо и скромный строгий дизайн.
Неделю назад в нём же собрал себе новый комп.
Фото не моё.
мода на моддинг уже прошла.
за редким исключением
в основном максимум на что народ раскошеливается на всяко подсветки и прозрачный корпус