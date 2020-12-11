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25 системников, сделанных для самых креативных

25 системников, сделанных для самых креативных (25 фото)

Автор:
11 декабря 2020 12:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   компьютер   красота   креатив   системники   умельцы   фантазия   
2048
25

Вот вроде бы коробка и коробка, внутри которой крутятся вентиляторы и бегают электрические импульсы. Но человек не был бы человек, если не включил фантазию и не начал и из этой коробки делать буквально произведения искусства.

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Метки: Фабрика идей   компьютер   красота   креатив   системники   умельцы   фантазия   
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449
Владимир Час назад
25 системников, сделанных для самых креативных
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17k
Евгений 14 минут назад
Никогда не понимал подобного "креатива"!
Корпус - это просто коробка. Она должна быть качественная.
Моя любимая коробка - это старый InWin. Толстое железо и скромный строгий дизайн.
Неделю назад в нём же собрал себе новый комп.
Фото не моё.

Никогда не понимал подобного "креатива"! Корпус - это просто коробка. Она должна быть качественная. Моя любимая коробка - это старый InWin. Толстое железо и скромный строгий дизайн. Неделю назад в нём же собрал себе новый комп. Фото не моё.
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610
Nane First NameLast 16 минут назад
Под военную радиостанцию понравился. А если и тел. трубка работает - вообще АТАС!
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2k
Mutantino 16 минут назад
красиво конечно многое, но ... как мне кажется (может я и ошибаюсь)
мода на моддинг уже прошла.
за редким исключением
в основном максимум на что народ раскошеливается на всяко подсветки и прозрачный корпус
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