Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины

ЧП случилось поздно вечером прямо во дворах нового спального района. Два авто не поделили проезд между многоэтажками на Олимпийском бульваре - точнее, разъехаться-то они разъехались, но видимо, "без уважения"...
Такси выезжало со двора, "Тойота Камри" ехала навстречу. Беспристрастные камеры наблюдения зафиксировали, как оба водителя тут же остановились (перегородив дорогу всем остальным) и затеяли выяснение отношений на кулаках. Типичные воронежские интеллигенты, одним словом...
Несколько человек наблюдали за потасовкой, но вмешаться пыталась только одна девушка.
Несколько человек наблюдали за потасовкой, но вмешаться пыталась только одна девушка.
Когда всё, как бы уже затихло, товарищ из "Камри" достал нож и бросился на противника... В общем, первая часть поединка закончилась ранениями обоих "бойцов".
Один из пострадавших попал с ранениями в больницу, но оттуда сбежал... Как говорят местные жители, позже на место стычки прибыли друзья того таксиста - и расстреляли "Тойоту".
Впрочем, в соцсетях по этому поводу уже написали:
"Хозяина авто порезали за 10 минут до этого два человека, предположительно, кавказкой национальности. Они разбивали автомобиль, третий сидел в заведенном автомобиле рядом, на нем они и скрылись".
"Хозяина авто порезали за 10 минут до этого два человека, предположительно, кавказкой национальности. Они разбивали автомобиль, третий сидел в заведенном автомобиле рядом, на нем они и скрылись".
А вот и повреждения, полученные "Камри" с московскими номерами..
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Ростов-на-Дону пытается оспорить лидерство Воронежа в этой номинации вот уже который год.... Но,безрезультатно.
Нуачо. Как раз послесловие в стиле гордых горных баранов...
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.