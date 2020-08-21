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Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины

Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины (7 фото + 2 видео)

Автор:
21 августа 2020 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   водитель   воронеж   дичь   конфликт   поножовщина   расстрел   
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ЧП случилось поздно вечером прямо во дворах нового спального района. Два авто не поделили проезд между многоэтажками на Олимпийском бульваре - точнее, разъехаться-то они разъехались, но видимо, "без уважения"...

Источник:

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Метки: авто   видео   водитель   воронеж   дичь   конфликт   поножовщина   расстрел   
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25  комментариев
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3k
кот базилий 3 часа назад
Как "органы" отреагировали?
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23k
seka64 кот базилий 3 часа назад
Пост на Фишках видишь?
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588
TugoUH 22 минуты назад
Непонятно, чему Вы удивляетесь! Не знаю в какой Вы стране живете. Но в России, факт насилия никак не наказывается, совсем :) Драки, в т.ч. с поножовщиной расцениваются властями максимум, как хулиганка. Любое тупое озлобленное животное может Вас ударить ножом на улице, и после этого искренне будет верить, что это ему сойдет с рук, и очень вероятно, что так и будет.... Ведь сходит же с рук очень многое..
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1k
Дарвин и премия 38 минут назад
Один из них был с собакой
Один из них был с собакой
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322
20 cm 46 минут назад
Воронеж - быдлогород.факт.
Ростов-на-Дону пытается оспорить лидерство Воронежа в этой номинации вот уже который год.... Но,безрезультатно.
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3k
Юра Гагарин 49 минут назад
дерзкие люди
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−75
Обратная сторона Луны Час назад
Насколько я понял, камрист первый в драку полез, а потом ещё и нож достал?
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621
Go 2 часа назад
Депортировать всех чурок из РФ, а местным чуркам с Кавказа выдавать пропуска на посещение русских городов не более, чем на 3-е суток!
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322
20 cm Go 45 минут назад
за десятилетие* и то дохрена,по-моему...
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3k
Палыч Go 21 минуту назад
на выход из дома не более чем не 3 часа в сутки
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80
Игорь Меншиков 2 часа назад
е(э)хо войны?
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247
im240 2 часа назад
реально на ровном месте....
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5k
KOSTELLO 2 часа назад
Как говорят местные жители, позже на место стычки прибыли друзья того таксиста - и расстреляли "Тойоту".

Нуачо. Как раз послесловие в стиле гордых горных баранов...
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4k
sivanov1079 2 часа назад
Никогда не подумал бы на Воронеж.. но почитал комменты и понял, что люди удивлены происходящим. В Москве это каждодневно... Боже, храни Воронеж!!
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2k
portroy 2 часа назад
Воронеж бомбит))
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8k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Чурки? Вроде их повадки...
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40k
Дмитрий 2 часа назад
Москвич не в тот район заехал.
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4k
sivanov1079 Дмитрий 2 часа назад
Москвич может тоже бородатый...
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Тот редкий случай когда я на стороне таксиста.
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4k
Максус 3 часа назад
началось?
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17k
ЕвГений Максус 50 минут назад
Автобусная остановка. Стоит военный, просто мужик и хачик.
Ситуация: военный смотрит на часы - на хачика - на часы - на хачика и тут как бы ни с того ни с сего начинает его избивать. Фигачит его, тут мужик подключается, тоже начинает мочить его. Приехали менты, забрали всех и в итоге дело дошло до суда.
Судья спрашивает у военного:
- Вот вы! Вы же военный! Где ваша честь, где ваше достоинство, почему вы избили человека на автобусной остановке?!
Военный отвечает:
- Ну а что я должен был сделать. Вы представте - я стою на автобусной остановке, тут на остановку приходит хачик, становится рядом, наступает мне на ногу и стоит. Я для себя дал ему пять минут - если не слезет - убью. В итоге через пять минут я и начал его бить.
Судья мужику:
- Ну а вы! Ну а вы-то зачем? Что он вам сделал?
Мужик:
- Ну а вы себе представьте: стою я на остановке, вижу стоит военный и хачик. Военный смотрит то на часы - то на хачика, то на часы - то на хачика. А потом как начнет его пи*дить, я думал, что по всей стране началось.
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9k
Сергей ЕвГений 24 минуты назад
Старый советский анекдот, но был про еврея)
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