Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины

Впрочем, в соцсетях по этому поводу уже написали:



"Хозяина авто порезали за 10 минут до этого два человека, предположительно, кавказкой национальности. Они разбивали автомобиль, третий сидел в заведенном автомобиле рядом, на нем они и скрылись".