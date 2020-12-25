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Мужчина посадил на цепь любовника жены

Мужчина посадил на цепь любовника жены (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   конфликты   кузбасс   любовники   муж   цепи   
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В тюрьму из-за неразделённой любви может отправиться житель Кемеровской области, который избил любовника жены, а затем посадил его на цепь.

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Метки: 360подмосковье   видео   конфликты   кузбасс   любовники   муж   цепи   
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904
b1r1da Час назад
Красава!
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Antique computer 23 минуты назад
Вот балбес, надо было к жене его приковать, на сутки.
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Vladimir Taranovich Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Sanar Час назад
Маловато однозубому прилетело, когда чужую жену дрюкал типо "мужиком" был, а как по хрептине огрёб сразу ныть в ментовку побежал, херой мля.
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923
hangukhangukovich Час назад
Ссылка youtu.be
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8k
albedo Час назад
Алкашня.
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