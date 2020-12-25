Мужчина посадил на цепь любовника жены

В тюрьму из-за неразделённой любви может отправиться житель Кемеровской области, который избил любовника жены, а затем посадил его на цепь.
В заточении мужчина провел несколько часов. Затем ему удалось сломать замок и вернуться к своей возлюбленной с цепью на шее.
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