"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику

В Бурятии педагог не сдержалась и эмоционально отреагировала на нежелание подростка выйти из класса.
Школьная жизнь не обходится без конфликтов. И хотя сейчас учителя практически бесправны, и на любое хамство "детишечек" вынуждены реагировать смиренно, не все могут удержать себя в руках. В средней школе поселка Онохой Заиграевского района Бурятии преподаватель английского языка влепила пощечину семикласснику, отказавшемуся покидать класс.
Из видеозаписи, сделанной одноклассниками мальчишки, сложно понять, чем был вызван такой эмоциональный всплеск. Ясно лишь то, что педагог потребовала, чтобы ребенок покинул класс, но тот лишь рассмеялся в ответ, чем еще сильнее разозлил учителя. "Пошел вон отсюда! Мне что, матери звонить, что я тебя выгоняю? Маму сюда позвать? Твоя мама, когда работает, ей кто-нибудь мешает работать? Тут ты мне мешаешь! Встал, вещи собрал, пошел вон отсюда!" - кричит женщина, после чего дает "леща".
После того, как видео появилось в Сети, Следственный Комитет Республики Бурятия начал проверку обстоятельств, приведших к этой ситуации. Т.к. "в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего", абсолютно не исключено, что учительницу уволят. А малолетние неучи, которые явно будут довольны этим обстоятельством, останутся без преподавателя английского, т.к. в школах в середине учебного года найти нужного преподавателя ох как нелегко.
Кстати, многие интернет-пользователи не увидели в этом воспитательном акте ничего страшного. Заслужил, говорят. Просто так учитель руку на школьника не поднимет.
Хотя в ситуации, когда семиклассника ударила уборщица, не все были так единодушны.
Хотя в ситуации, когда семиклассника ударила уборщица, не все были так единодушны.
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А если серьезно, уже давно пора вводить административную, а может быть даже уголовную ответственность, за унижение учителя, неужели в нашей стране честь и достоинство учителя ничего не стоят? Любой маленький урод, может издеваться над учителем, срывать урок, смеяться в глаза при всем классе, показывая полное неуважение, а власти могут только учителя наказать, давай-те введем административное наказание, пусть родители платят за унижение учителя, смотришь своих детей начнут воспитывать, а то какая-то однобокая ситуация получается, маленький поганец может вести себя как хочет, а учитель-то что должен делать, как его права защищены? Пару таких случаев накажут рублем родителей, смотришь другие задумаются, раньше была детская комната милиции, теперь даже этого нет, детей ставили на учет, а теперь разбирайтесь как хотите, пока он не побьет, украдет или вовсе кого не убьет, до ребенка и дела нет.
P.S. В Кембридже до сих пор приняты субботние "премиальные" в виде розг за "успехи" в учебе, ну, и для профилактики.
Ппц дети современные изнеженные пошли
Я понимаю, что далеко не в любом классе такое прокатит, но возможно, это работало именно потому, что в наших классах учителя никогда не кричали и не истерили перед детьми.
Теперь понятно, наше образование стремительно приближается к американским стандартам. Учитель больше не УЧИТЕЛЬ, не авторитет лепящий как скульптор из глины будущего ЧЕЛОВЕКА. Теперь это просто наемный слуга, вроде того парня в макдональдсе. Только парень в макдональде подает котлеты в булке, а учитель знания.
Авторитет близок к нулю. "Прикладывать руки" к ребеночку - преступление. Вон, слегка мазнула по щеке а уже - "...Следственный Комитет проводит расследование". Так что вполне логично в подобной ситуации вызвать полицию и спихнуть проблему на них.