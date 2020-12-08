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"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику

"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   конфликт   отцы и дети   пощечина   учитель   школа   
8655
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1
В Бурятии педагог не сдержалась и эмоционально отреагировала на нежелание подростка выйти из класса.

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Метки: видео   конфликт   отцы и дети   пощечина   учитель   школа   
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5k
JACKAL 5 часов назад
Сегодня все защищают этих щенков а в учителей плюют и вытирают ноги а завтра эти шакалы толпой забивают женщину и угоняют машину... Розгами сечь их надо...
Сегодня все защищают этих щенков а в учителей плюют и вытирают ноги а завтра эти шакалы толпой забивают женщину и угоняют машину... Розгами сечь их надо...
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17k
Мойша 40 минут назад
"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику
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17k
Мойша 40 минут назад
Конечно, баян, но ничего другого за нынешнюю школу не придумано.
Конечно, баян, но ничего другого за нынешнюю школу не придумано.
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1
Эвелинка 51 минуту назад
Мало досталось. Эти мелкие звиздюки реально только о правах своих знают и качают их. На слова об обязанностях глазки вытаращивают, как у лемура. Это сейчас они такие "распальцатые", а когда придет пора получать аттестаты и сдавать ОГЭ, получается, что они только "прослушали" все 9 лет, средний балл аттестата не позволяет поступить даже в ПТУ на бюджет, а у родителей элементарно нет столько бабла на оплату учебы. И начинают атаковать этих же учителей (если последним повезет быть не уволенным из-за их "золотого умного и послушного чадушки"). И опять же, какой поганый учитель, не хочет, зараза, помочь кровиночке. У нас физрук был классный в школе. Особо одаренных заставлял снять кед (помните, совковые кеды были на реальной резиновой подошве?) и фигачил по заду этим кедом, приговаривая, что, если родители не научили уважению к старшим и окружающим людям, то он научит. А тут, подумаешь, пощечина.
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3k
Bhaal Час назад
Пора возвращать.
Пора возвращать.
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2k
Cali0str0 2 часа назад
Какая страшная расправа, страшный подзатыльник "признаки преступления против здоровья несовершеннолетнего", ужас. Ребенок случайно не в реанимации лежит?
А если серьезно, уже давно пора вводить административную, а может быть даже уголовную ответственность, за унижение учителя, неужели в нашей стране честь и достоинство учителя ничего не стоят? Любой маленький урод, может издеваться над учителем, срывать урок, смеяться в глаза при всем классе, показывая полное неуважение, а власти могут только учителя наказать, давай-те введем административное наказание, пусть родители платят за унижение учителя, смотришь своих детей начнут воспитывать, а то какая-то однобокая ситуация получается, маленький поганец может вести себя как хочет, а учитель-то что должен делать, как его права защищены? Пару таких случаев накажут рублем родителей, смотришь другие задумаются, раньше была детская комната милиции, теперь даже этого нет, детей ставили на учет, а теперь разбирайтесь как хотите, пока он не побьет, украдет или вовсе кого не убьет, до ребенка и дела нет.
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17k
Мойша Cali0str0 Полчаса назад
Чтобы не было односторонним, как показывают свои видео школоло, наверное необходимо в каждом классе поставить по паре видеокамер. А потом родителям представлять записи, как учаться их спиногрызы.
P.S. В Кембридже до сих пор приняты субботние "премиальные" в виде розг за "успехи" в учебе, ну, и для профилактики.
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Метровой линейкой деревянной лупили. И один учитель был на протезе, так пинался. К стати хороший учитель. А в классе два медалиста было. И трояк в нашем классе, стоил повыше современной четверки.
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17k
Vital Idol 2 часа назад
надо во всех школах ввести создать рабочее место - КОМПОТ!
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27k
LEPA 2 часа назад
"Кода я был маленьким",на такую фигню вообще бы никто внимания не обратил! Единственно было больно,когда физрук скакалкой достанет,но все понимали,что это за дело.
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9
pyshkina1832 2 часа назад
Дети оказались сообразительные , талантливо расправились с учительницей. Училка , явно, не тянет на подагога!
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6k
Миха 2 часа назад
я, честно, не понимаю - в моей школе в 90х - это нормальная была ситуация с преподами-деспотами, которые и наорать могут, и треснуть даже. Вообще ни у кого не было мысли про заплакать, полицию вызвать... кликухи давали только стёбные таким учителям и за спинами гыгыкали и цедили сквозь зубы
Ппц дети современные изнеженные пошли
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2k
RRK 2 часа назад
Писюлюков надо писдить, писдить и еще раз писдить, а как немного поймут что к чему станут более менее человеками, то на последок надо вдвойне писдить для закрепления результата
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3k
Platinum 2 часа назад
Это разве пощёчина, она перхоть с пустого кочана стряхнутла или причёску дятлу-малолетнему поправила
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Я за разрешения леща, розг и т.д. Моя жена преподаватель, говорит такие организмы попадаются, что по другому они просто не понимают, знают свои права, а о обязанностях и правилах поведения даже не подозревают.
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137
Миша 2 часа назад
Своё мнение не меняю, ученики не для того ходят в школу, чтоюы получать по морде от взрослых. Пока не ввели телесные наказания законом, эта горе-педагог закон нарушила. Любой сотрудник школы имеет право притащить завуча или директора в класс, чтобы решить проблему с наглецом, вплоть до исключения, или перевода идиота в спецшколу.
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91
Евгений Иванов Миша 2 часа назад
В царской России учителя имели полное право розгами особо буйных воспитывать и я считаю это правильно !
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27k
EvilHomer Миша 2 часа назад
Пи@деть не камушки ворочать, перевод в спецшколу говорит
Я смотрю вы сильно осведомлены в данной теме.
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137
Миша EvilHomer Час назад
"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику
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25k
Ashabad 2 часа назад
Администрация сайта и штатные авторы фишек землю роют в поисках чего-нибудь плохого о России. Result - один самых активных из штатных авторов, которые занимаются накидыванием дерьма на вентилятор.
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27k
LEPA Ashabad Час назад
Да я то тебя терплю,это у тебя терпелка сдаёт. Всё тебе народные волнения мерещатся.
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614k
Result Автор поста LEPA Час назад
Каждый автор на "Фишках" должен иметь своих поклонников. Ну, у меня вот такой, что ж теперь делать. Это как в поговорке про мышей, которые кололись, но продолжали жрать кактус.
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25k
Ashabad Result Час назад
Ну, что скрывать - да, слежу за тобой. Что ты на этот раз собираешься постить на 9 мая?
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614k
Result Автор поста Ashabad Полчаса назад
Думаю, что-нибудь очень хорошее.
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25k
Ashabad Result 19 минут назад
Ну, будь спокоен, мы присмотрим за твоим "творчеством".
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1k
Mirza Huseyinov 2 часа назад
Я за учителя..
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816
Йожык 3 часа назад
Это разве пощечина? Так, легкий шлепок.
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5k
KSquared 3 часа назад
Уверен, заслуженно, но все равно зря. Был у нас похожий инцидент. Учительница спокойна сказала: "Тогда уйду я," - и вышла из класса. Ученику свои же товарищи быстро и подробно объяснили, что в его интересах самому отправиться к завучу, как ему и пришлось поступить.

Я понимаю, что далеко не в любом классе такое прокатит, но возможно, это работало именно потому, что в наших классах учителя никогда не кричали и не истерили перед детьми.
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788
Владимир 3 часа назад
Даже не пощёчина, а легкая оплеуха. И он ее, видимо, заслужил.
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6k
Пафнутий 3 часа назад
Помню раньше, будучи взращенным в Советской школе, охреневал от сообщений типа - "Полицейский в.., каком нибудь американском Мухосрансктауне, надел на третьеклассницу наручники и вывел из класса.
Теперь понятно, наше образование стремительно приближается к американским стандартам. Учитель больше не УЧИТЕЛЬ, не авторитет лепящий как скульптор из глины будущего ЧЕЛОВЕКА. Теперь это просто наемный слуга, вроде того парня в макдональдсе. Только парень в макдональде подает котлеты в булке, а учитель знания.
Авторитет близок к нулю. "Прикладывать руки" к ребеночку - преступление. Вон, слегка мазнула по щеке а уже - "...Следственный Комитет проводит расследование". Так что вполне логично в подобной ситуации вызвать полицию и спихнуть проблему на них.
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