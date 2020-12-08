"Твоей маме кто-нибудь мешает работать?": учительница дала пощечину хаму-семикласснику

Из видеозаписи, сделанной одноклассниками мальчишки, сложно понять, чем был вызван такой эмоциональный всплеск. Ясно лишь то, что педагог потребовала, чтобы ребенок покинул класс, но тот лишь рассмеялся в ответ, чем еще сильнее разозлил учителя. "Пошел вон отсюда! Мне что, матери звонить, что я тебя выгоняю? Маму сюда позвать? Твоя мама, когда работает, ей кто-нибудь мешает работать? Тут ты мне мешаешь! Встал, вещи собрал, пошел вон отсюда!" - кричит женщина, после чего дает "леща".