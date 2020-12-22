В Омске дворник вынес из дачного домика пенсионерки драгоценности на 2 миллиона

В пресс-службе МВД сообщили, что одни только пропавшие кварцевые часы, по мнению хозяйки, стоили 800 тысяч рублей. Общий ущерб составил около 2-х миллионов. В ходе следствия полицейские выяснили, что родственники не причастны к краже, а так же домработница тоже ни в чём не виновата. Зато дворник - очень подозрительный тип.

Мужчина, работавший у женщины уже 10 лет в домике в дачном посёлке СНТ "Тепличный-2", на допросе признался, что неоднократно выносил золотые украшения из дома работодательницы с сентября 2019 года. Никто не замечал пропажи, поэтому мужчина и не собирался заканчивать. В последний раз он вынес часы, которые сдал в ломбард за 310 тысяч рублей. Также он сбывал и драгоценности.

В разговоре с полицией мужчина рассказал, что полученные деньги он тратил на еду, на оплату коммуналки и съём квартиры, сообщает kp.ru.