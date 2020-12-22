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В Омске дворник вынес из дачного домика пенсионерки драгоценности на 2 миллиона

В Омске дворник вынес из дачного домика пенсионерки драгоценности на 2 миллиона (1 фото)

Автор:
22 декабря 2020 11:31
Сообщество : Жить в России
Метки: дворник   деньги   драгоценности   кража   омск   пенсионерки   россия   
899
1

Эх, хорошо люди живут! В полицию обратилась 68-летняя омичка, заявив, что из её дачного домика пропали драгоценности на кругленькую сумму!

Источник:

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Метки: дворник   деньги   драгоценности   кража   омск   пенсионерки   россия   
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14  комментариев
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Хмм.. человек с домработницей и дворником.
А точно "пенсионерка" это именно то самое, определяющее слово, после которого всё понятно?))
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16k
Марина 45 секунд назад
Тут скорее не дачный домик, а жилой коттедж в дачном посёлке.
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16k
Марина 5 минут назад
У нас так фамильный алюминий с дачи вынесли.
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356
Serg Dex Час назад
"Домик дачный" ? И домработница и дворник и золото разбросано что его даже несчитают, еслиб часы не спёр жировая бы дальше.
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9k
Великий Кормчий Час назад
А говорят что за МКАДом жизни нет....
А оно вон как..
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2k
Ям Великий Кормчий Час назад
мы вообще должны жить богато, а не кормить масквабад. с какого х.уя мы кормим черножопых ублюдков и их чернильниц. работаем чтоб вы мрази отсасывали всяким понаехавшим
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9k
Великий Кормчий Ям Час назад
Кто сказал что вы вообще должны жить?
Вы просто должны.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
у меня как-то фамильные грабли и тяпку спёрли. я их вообще в 100 тыщ мильёнов оцениваю.
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9k
Алексей 2 часа назад
Дачный клондайк
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20k
Батончик с маком Алексей Час назад
там каждая "дача" стоит очень очень очень дохрена. рядом иртыш, озеро с "целебной солёной грязью". буржуи понастроили там коттеджей. кто-то удачно их нае.бал насчёт целебности ила. ну а дуракам пох, раз грязь соленая, значит полезная. мы на это озеро поржать приезжаем, издалека смотришь - будто шабаш зомбаков или чертей вокруг озера. сразу и не поймёшь что это просто придурки грязью обмазались
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6
Дядя Витя 2 часа назад
Эту "новость" пиарит пенсионный фонд! Из-за таких как она!
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949
Инквизитор РФ Дядя Витя 2 часа назад
она просто работала всю жизнь в ПФР
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