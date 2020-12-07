"Почта России" ищет мотивацию для своего руководства

Николай Подгузов занял пост генерального директора "Почты" после Страшнова. Может, его история успеха послужит мотивацией для членов правления компании.

Подгузов стал директором "Почты России" летом 2017 года. Уже в конце 2017 года он приобрёл себе суперэлитное жильё в центре Москвы. Журналисты подсчитали, что покупка обошлась Подгузову в 15 млн долларов (более 1 млрд рублей). А это больше, чем чистая прибыль "Почты России" за 2017 год (по итогам 2017 года компания заработала всего лишь 758 млн рублей с учётом субсидий от государства). Также было подсчитано, что Подгузову пришлось бы 100 лет откладывать всю свою зарплату, чтобы накопить на квартиру в элитном ЖК Knightsbridge Private Park. Однако Подгузов сообщил, что у него есть алиби: он купил квартиру в ипотеку на 30 лет. Он взял какой-то особый кредит в банке ВТБ, условия которого не разглашаются. Опять-таки было подсчитано, что Подгузову придётся платить не меньше 1,5 млн рублей в месяц, чтобы выплатить кредит (и при этом ему ещё надо было солидный первоначальный взнос внести).

1 октября 2019 года "Почта России" стала акционерным обществом, в феврале 2020-го на посту генерального директора Подгузнова сменил Максим Акимов. Именно из-за того, что "Почта" стала акционерным обществом, и потерялась мотивация. Появился совет директоров и все хотят сами себе премии выписывать, как Страшнов, и оформлять суперипотеки, как Подгузов. Британской компании предстоит разработать систему премий за 3,5 млн рублей. Может быть, кто-то из наших пользователей знает, как решить эту проблему?