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"Почта России" ищет мотивацию для своего руководства

"Почта России" ищет мотивацию для своего руководства (13 фото)

Автор:
07 декабря 2020 18:46
Сообщество : Жить в России
Метки: деньги   зарплата   миллионы   мотивация   почта   премии   россия   рубль   
1753
13
Топ-менеджеры "Почты России" в 2020 году потеряли мотивацию, как и большинство жителей планеты Земля. Нашедшему мотивацию положено крупное вознаграждение.
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Метки: деньги   зарплата   миллионы   мотивация   почта   премии   россия   рубль   
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18  комментариев
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646
☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Знакомая лет 6 назад уволилась с должности начальника отделения с зарплатой 10 тр. При этом в её обязанности входило в случае нехватки работников обеспечивать нормальную работу отделения. И за кассой проходилось сидеть, и почту разносить плюсом к основным обязанностями.

По моему, мотивацией будет служить принудительная работа топ менеджеров на этих должностях при плохой работе вверенной организации при зарплате, предусмотренной штатным расписанием
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3k
Карабас-Барабас 22 минуты назад
У нас тоже есть целый отдел по мотивации персонала. Что за бред? При капитализме мотивация проста: "Въё6уй или [мат]". Ну вы поняли Директор, не благодари
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6k
Перст Указующий Карабас-Барабас 15 минут назад
какой там капитализм, феодализм и власть по наследству
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3k
banga911 Полчаса назад
Приходишь на почту - к кому вставать не понятно, все сидят спрятались! спрашиваешь - молчат!- СМСка с кодом для проверки не идёт, интернета внутри нет, выходишь на улицу ловить. Говнопочта России. Уволить всех, оставить одного главного, для ответа - когда на цугундере будет.
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20k
Сибиряк 38 минут назад
Ссылка coub.com
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16k
Андрей Иванов 47 минут назад
Знаю безотказную мотивацию. И дёшево, рублей 50 на каждого не справившегося менеджера
Знаю безотказную мотивацию. И дёшево, рублей 50 на каждого не справившегося менеджера
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16k
babuby Андрей Иванов Полчаса назад
Ну они почти так и работают! А слева, за кадром - операторы ОПС, начальники ОПС, почтальоны и прочие кто обязан выполнять план по реализации.
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16k
Андрей Иванов babuby 24 минуты назад
Вы не поняли. Менеджеры слева. А на справа, кстати, можно и подняться. Пострелять из нагана, ну скажем, 500р. Думаю, недовольные клиенты не посчитают это большой ценой
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1k
евгений 53 минуты назад
"Почта России" ищет мотивацию для своего руководства
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16k
babuby евгений Полчаса назад
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6k
Перст Указующий евгений 14 минут назад
эти тоже без мотивации не работают
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122
pelzhaus 54 минуты назад
При Сталине такого не было! Мотивация была потрясающая!
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362
... pelzhaus Полчаса назад
ты жил при нем хоть?
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4k
SSD 55 минут назад
Может писдюли?
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2k
Tuskub 56 минут назад
Лучшая мотивация (кроме совести, ессно) - страх смерти за воровство и непрофессионализм!))
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37k
doker Час назад
Почтальон с минимальной зарплатой фигни не скажет.

Почтальон с минимальной зарплатой фигни не скажет.
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7k
Александр Час назад
Пинок под зад, лучшая мотивация к хорошей работе.
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646
☣️Месть печенегов☣️ Александр 49 минут назад
Их уберут только с повышением и золотым парашютом. К сожалению.
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