"Почта России" ищет мотивацию для своего руководства

СМИ пишут, что у топ-менеджеров "Почты России" пропала мотивация. Чтобы вернуть начальству интерес к работе, "Почта" готова заплатить британской компании Ernst & Young 3,5 млн рублей. А всего лишь надо уговорить поработать 13 человек, один из которых гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
В ТЗ размещённом на сайте госзакупок, написано: "...стоит задача по определению мотивации членов правления, <...> направленной на повышение заинтересованности и эффективности работы в реализации поставленных целей и задач..." Затем уточняется, что требуется разработать систему вознаграждений для топ-менеджеров и определить размер их фиксированного оклада.
В конце 2016 года Генпрокуратура заинтересовалась почти 100-миллионной премией директора "Почты". По оценкам экспертов, он имел право получить премию в размере 3,2 млн рублей, но никак не 95,4 млн. Но Страшнов никакого криминала в таком подарке самому себе не увидел. Он объяснил премию тем, что хорошо поработал, а "Почта России" в тот год имела большую прибыль - 1,2 млрд рублей. Почему бы не отрезать себе кусочек пирога?
Но в прокуратуре заметили Страшнову, что 1,2 млрд прибыли получились после того, как "Почта" получила от государства 5,4 млрд госсубсидий. И на это Страшнов нашёлся что ответить. Во-первых, его премия могла быть ещё больше. Но так как 11 млрд было потрачено на повышение зарплат сотрудников, то и прибыль и премия гендиру стали меньше. Во-вторых, субсидии по правилам учитываются при подсчёте чистой прибыли, а значит и при подсчёте премии. В 2017 году Страшнов ушёл из "Почты России" и прокуратура от него отстала. Но в 2019 году, по слухам, его "почтовые" доходы снова решили проверить.
Николай Подгузов занял пост генерального директора "Почты" после Страшнова. Может, его история успеха послужит мотивацией для членов правления компании.
Подгузов стал директором "Почты России" летом 2017 года. Уже в конце 2017 года он приобрёл себе суперэлитное жильё в центре Москвы. Журналисты подсчитали, что покупка обошлась Подгузову в 15 млн долларов (более 1 млрд рублей). А это больше, чем чистая прибыль "Почты России" за 2017 год (по итогам 2017 года компания заработала всего лишь 758 млн рублей с учётом субсидий от государства). Также было подсчитано, что Подгузову пришлось бы 100 лет откладывать всю свою зарплату, чтобы накопить на квартиру в элитном ЖК Knightsbridge Private Park. Однако Подгузов сообщил, что у него есть алиби: он купил квартиру в ипотеку на 30 лет. Он взял какой-то особый кредит в банке ВТБ, условия которого не разглашаются. Опять-таки было подсчитано, что Подгузову придётся платить не меньше 1,5 млн рублей в месяц, чтобы выплатить кредит (и при этом ему ещё надо было солидный первоначальный взнос внести).
1 октября 2019 года "Почта России" стала акционерным обществом, в феврале 2020-го на посту генерального директора Подгузнова сменил Максим Акимов. Именно из-за того, что "Почта" стала акционерным обществом, и потерялась мотивация. Появился совет директоров и все хотят сами себе премии выписывать, как Страшнов, и оформлять суперипотеки, как Подгузов. Британской компании предстоит разработать систему премий за 3,5 млн рублей. Может быть, кто-то из наших пользователей знает, как решить эту проблему?
Мотивационные твиты для начальства "Почты России"
Безудержная алчность как правило соседствует с беспримерной тупостью. Эти хомо эректусы не нажруться никогда, хоть и жрут в три горла.https://t.co/naSDi9etsL— АлексКосмонавтВайс (@spacman68alex) December 7, 2020
ммммм почта россии,— Sova (@nastja_sova) December 7, 2020
нас тут в очереди порядка 15 человек...
нам уже не хватает места...
Почта России не первая, кто так делает. Это объявление стоит в аэропорту Вены. pic.twitter.com/R9DhSqIP4Y— Alex Grivtsev (@alexgrivtsev) November 29, 2020
Источник:
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По моему, мотивацией будет служить принудительная работа топ менеджеров на этих должностях при плохой работе вверенной организации при зарплате, предусмотренной штатным расписанием