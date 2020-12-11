Белка прогнала назойливого дятла

Фотографу посчастливилось запечатлеть весёлый момент, когда рассерженная белка накричала на шумного дятла.
Грызун «пытался немного поспать», когда дятел принялся стучать по дереву, где находилось её гнездо
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Индийская пальмовая белка выскочила из дупла и скорчила морду, отчего со стороны казалось так, будто бы она кричала на птицу, нарушившую её покой.
На одном же из кадров отчётливо видно, как белка даже смогла направить свои когти в сторону дятла.
На одном же из кадров отчётливо видно, как белка даже смогла направить свои когти в сторону дятла.
Эта интересная встреча произошла в прошлом месяце в Коимбатуре, городе, расположенном в южном индийском штате Тамилнад.
Снимки же были сделаны фотографом Рави Раджем (Ravi Raj): возвращаясь домой из своей пекарни, он услышал, как примерно на высоте 7,5 метров птица настойчиво клевала дерево, а после стал свидетелем ссоры между существами.
Снимки же были сделаны фотографом Рави Раджем (Ravi Raj): возвращаясь домой из своей пекарни, он услышал, как примерно на высоте 7,5 метров птица настойчиво клевала дерево, а после стал свидетелем ссоры между существами.
Птицей, рассердившей белку, скорее всего, был малый индо-малайский дятел, обитающий на Индийском субконтиненте и даже на востоке Индонезии.
Дятлы клюют деревья, чтобы найти насекомых, их яйца и личинки, чтобы употребить их в качестве пищи.
Дятлы клюют деревья, чтобы найти насекомых, их яйца и личинки, чтобы употребить их в качестве пищи.
Они также выдалбливают отверстия для собственных гнёзд в мёртвых или умирающих деревьях. Помимо этого, такие долбления стволов деревьев этими птицами также могут быть формой общения.
В свою очередь пальмовая белка в природе встречается в Индии и на Шри-Ланке. Некоторые индусы считают это животное священным.
В свою очередь пальмовая белка в природе встречается в Индии и на Шри-Ланке. Некоторые индусы считают это животное священным.
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