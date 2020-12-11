Белка прогнала назойливого дятла

Они также выдалбливают отверстия для собственных гнёзд в мёртвых или умирающих деревьях. Помимо этого, такие долбления стволов деревьев этими птицами также могут быть формой общения.



В свою очередь пальмовая белка в природе встречается в Индии и на Шри-Ланке. Некоторые индусы считают это животное священным.