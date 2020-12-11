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Белка прогнала назойливого дятла

Белка прогнала назойливого дятла (6 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:22
Сообщество : Животные
Метки: белка   в мире   дерево   дятел   животные   забавно   фото   
323
6
Фотографу посчастливилось запечатлеть весёлый момент, когда рассерженная белка накричала на шумного дятла.
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Метки: белка   в мире   дерево   дятел   животные   забавно   фото   
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4  комментария
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8k
Касьян Пуздой Час назад
Белка прогнала назойливого дятла
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28k
LEPA 9 минут назад
Белка прогнала назойливого дятла
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16k
SolomonA Час назад
Даже у белок есть сосед с перфоратором...
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8
Анна 2 часа назад
Мир он такой. Выживает сильнейший! Им оказалась белка)))
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