Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках

«Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?», – строчка из нашумевшего спича «начинающего журналиста» Сергея Шнурова с недавней пресс-конференции президента. Именно она, по мнению многих, замечательно подходит к оценке закона, запрещающего мат в соцсетях (он вступает в силу уже с 1 февраля 2021 года).

P.S. Самое печальное, что под этот замес попадут и Фишки. В связи с этим, администрация сайта согласовала данный пост без цензуры.

0

Тем временем, в социальных сетях продолжают активно обсуждать новый закон 0 Источник:

0 Источник:

В отряд виртуального сопротивления вступили и российские звезды 0 Источник:

Интернет-тролли тут как тут 0 Источник:

Нельзя писать - будем смотреть 0 Источник:

Многие именно так видят жизнь после 1 февраля 0 Источник:

Если серьезно, то 2020 год выдался достаточно тяжелым. Не описать его без мата 0 Источник:

0 Источник: