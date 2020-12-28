Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках

«Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?», – строчка из нашумевшего спича «начинающего журналиста» Сергея Шнурова с недавней пресс-конференции президента. Именно она, по мнению многих, замечательно подходит к оценке закона, запрещающего мат в соцсетях (он вступает в силу уже с 1 февраля 2021 года).
P.S. Самое печальное, что под этот замес попадут и Фишки. В связи с этим, администрация сайта согласовала данный пост без цензуры.
P.S. Самое печальное, что под этот замес попадут и Фишки. В связи с этим, администрация сайта согласовала данный пост без цензуры.
Давайте уберем детей от экранов и оторвемся на полную катушку, проявив свою подкованность в сфере использования ненормативной лексики - русским матерком разнесем этот закон и напихаем тем, кто его придумал!
P.S. Хочется вам напомнить, про проект RealFishki.net. Он полностью свободен от любой цензуры и на него не распространится действие запрета на мат, поэтому с 1 февраля РеальФишки станут глотком свежего воздуха для многих россиян.
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пид..рас - вульгарное слово
педераст - литературное слово.
хуй пизда, це не чиста сила, це нас вчителька навчила
не писати, не читата
а дівок єбати
пиздануться, эбать мои колени, срал пес палками...
короче говно
При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения - и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, учёные пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они проанализировали русскую речь - и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику - и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом. Для примера приводится фраза. Сравните:
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям
32-ой - ёбни по этому хую!
Вот и как тут запретишь?... )
И впрямь, господа, модераторы оставляют сеи порывы души без внимания... Забавно.