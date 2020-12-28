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Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках

Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках (9 фото)

Автор:
28 декабря 2020 15:58
Метки: законодательство   законы   запреты   матери   россии   соцсети   шнуры   
1016
9
«Как описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику?», – строчка из нашумевшего спича «начинающего журналиста» Сергея Шнурова с недавней пресс-конференции президента. Именно она, по мнению многих, замечательно подходит к оценке закона, запрещающего мат в соцсетях (он вступает в силу уже с 1 февраля 2021 года).
P.S. Самое печальное, что под этот замес попадут и Фишки. В связи с этим, администрация сайта согласовала данный пост без цензуры.

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Метки: законодательство   законы   запреты   матери   россии   соцсети   шнуры   
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15k
Ego sum qui sum Час назад
Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках
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2k
Islander Минуту назад
Ссылка www.youtube.com


Песня о запрете материться. Смотреть с 0.40
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4k
Crechet 7 минут назад
Ну и что... Зато поменьше будет современной творческой молодежи, творчество которых и творчеством назвать совестно, так еще и без мата придумать ничего не могут.
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18k
Очевидное-Невероятное 8 минут назад
Ой да ладно... не так все страшно!!!
пид..рас - вульгарное слово
педераст - литературное слово.
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25k
Лис 11 минут назад
А запузырить Серёжку Боярского в Фонтанку. Ясень пень такое не тонет, но стоит послушать, что орать начнёт
.
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4k
yahaomsk 12 минут назад
Этот....Боярский
Этот....Боярский
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4k
yahaomsk 14 минут назад
Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках
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4k
yahaomsk 14 минут назад
Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках
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10k
Юрий Николаевич 19 минут назад
Самое длинное матерное выражение я слышал от слесаря Славы "Воробья", когда уронил ему на голову воздуховод. Трипиздеблядская пермадахуевина.
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29k
Alex 23 минуты назад
Хуя се!
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71
Denis Turov 24 минуты назад
Как всегда хуйня вышла.
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829
ZloyPupsik Полчаса назад
сейчас проверим (пардон за лексикон)
хуй пизда, це не чиста сила, це нас вчителька навчила
не писати, не читата
а дівок єбати

пиздануться, эбать мои колени, срал пес палками...

короче говно
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328
Дмитрий Полчаса назад
Пицдец пиздецкий от пиздецкого пиздеца.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Рррусофобы!!!
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15k
Lynx Полчаса назад
в рот меня чих-пых
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532
And Kkk 37 минут назад
Ну пиздец. Теперь комментарии можно будет не читать.
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3k
Борис Карабанов 38 минут назад
Пока не запретили! Давайте поматеримся, или самый демократичный пост на Фишках
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267
Alexander 39 минут назад
)))) кто там на Алёнку наезжал, тут сестра обнаружилась))) Отзыв: Аллея друзей (Россия, Новосибирск) - Новое общественное пространство нашего города. https://otzovik.com/review_10229548.htmlhttps://otzovik.com/review_10229548.html
)))) кто там на Алёнку наезжал, тут сестра обнаружилась))) Отзыв: Аллея друзей (Россия, Новосибирск) - Новое общественное пространство нашего города.
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11k
Serg2001 40 минут назад
Скорость передачи приказов
При анализе Второй мировой войны американские военные историки обнаружили очень интересный факт. А именно, при внезапном столкновении с силами японцев американцы, как правило, гораздо быстрее принимали решения - и, как следствие, побеждали даже превосходящие силы противника. Исследовав данную закономерность, учёные пришли к выводу, что средняя длина слова у американцев составляет 5.2 символа, тогда как у японцев 10.8. Следовательно, на отдачу приказов уходит на 56% меньше времени, что в коротком бою играет немаловажную роль. Ради "интереса" они проанализировали русскую речь - и оказалось, что длина слова в русском языке составляет 7.2 символа на слово (в среднем), однако при критических ситуациях русскоязычный командный состав переходит на ненормативную лексику - и длина слова сокращается до (!) 3.2 символов в слове. Это связано с тем, что некоторые словосочетания и даже фразы заменяются одним словом. Для примера приводится фраза. Сравните:
32-ой - приказываю немедленно уничтожить вражеский танк, ведущий огонь по нашим позициям
32-ой - ёбни по этому хую!

Вот и как тут запретишь?... )
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2k
Агасфер 45 минут назад
Матные слова? Может матерные?
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50k
pynh Агасфер 41 минуту назад
повыебывайся мне тут еще!
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2k
Агасфер pynh 37 минут назад
Blow me
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19k
Владимир 46 минут назад
Ух ты бля, здесь не цензурят? Ахуеть!
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26k
Fat Lynx Владимир 18 минут назад
УХТЫЖЁБАНЫЙТЫНАХУЙ!!!
И впрямь, господа, модераторы оставляют сеи порывы души без внимания... Забавно.
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5k
B0n 46 минут назад
А мне всё по. Эдгар По.
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