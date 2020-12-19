Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию

На драматических фотографиях ниже запечатлены последние мгновения жизни молодой крысы, осмелившейся бегать по территории белки.
Сцена развернулась на ветке дерева, когда два грызуна встретились лицом к лицу в Блэргоури, Пертшир, Шотландия.
Снимки были сделаны фотографом-любителем дикой природы, который засвидетельствовал убийство белкой приблизительно годовалой крысы.
72-летний дедушка Джок Эллиотт (Jock Elliott) рассказал, что белка напала на грызуна, когда тот осмелился к ней приблизиться. После же нанесённого ей укуса, крыса замертво упала на землю.
72-летний дедушка Джок Эллиотт (Jock Elliott) рассказал, что белка напала на грызуна, когда тот осмелился к ней приблизиться. После же нанесённого ей укуса, крыса замертво упала на землю.
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«Белка обиделась на преследовавшую её крысу, — рассказал мужчина. — Белка несколько раз на неё смотрела и всё время чистилась, потом она подошла слишком близко, отчего та развернулась и позволила себе её взять. Это длилось всего около десяти секунд.»
Эллиотт отметил, что крыса упала на землю примерно с полутора метров.
Эллиотт отметил, что крыса упала на землю примерно с полутора метров.
«Он (грызун) выглядел довольно молодо, я считаю, что ему было меньше года, — добавил британец. — Ему не повезло, поскольку он подобрался слишком близко.»
Мистер Эллиот, фотограф-любитель из Брихина, Ангус, просто в тот день хотел пофотографировать белок, но в конечном итоге стал свидетелем столь необычного инцидента.
Мистер Эллиот, фотограф-любитель из Брихина, Ангус, просто в тот день хотел пофотографировать белок, но в конечном итоге стал свидетелем столь необычного инцидента.
«Я ранее бывал там много раз, но никогда раньше не видел ничего подобного», — отметил фотограф.
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Кошка ловит мышей, чайка ест рыбу, мухоловка мух. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты.
И слышу я голосок:
Угадай, кто я? Я ем жуков и Муравьёв!
Я подумал и твёрдо сказал:
Дятел!
Вот и не угадал! Ещё я ем ос и шмелей!
Ага! Ты птица осоед!
Не осоед! Ещё я ем гусениц и личинок.
Гусениц и личинок любят дрозды.
А я не дрозд! Ещё я грызу сброшенные лосями рога.
Тогда ты, наверное, лесная мышь.
И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем даже мышей!
Мышей? Тогда ты, конечно, кошка.
То мышка, то кошка! И совсем ты не угадал.
Покажись! крикнул я. И стал вглядываться в тёмную ель, откуда слышался голосок.
Покажусь. Только ты признай себя побеждённым.
Рано! ответил я.
Иногда я ем ящериц. А изредка рыбу.
Может, ты цапля?
Не цапля. Я ловлю птенцов и таскаю из птичьих гнёзд яйца.
Похоже, что ты куница.
Не говори мне про куницу. Куница мой старый враг. А ем я ещё почки, орехи, семена ёлок и сосен, ягоды и грибы.
Я рассердился и крикнул:
Скорей всего, ты свинья! Ты лопаешь всё подряд. Ты одичавшая свинья, которая сглупу забралась на ёлку!
Сдаёшься? спросил голосок.
Ветки качнулись, раздвинулись, и увидел я... белку!
Запомни! сказала она. Кошки едят не только мышей, чайки ловят не только рыбу, мухоловки глотают не одних мух. А белки грызут не только орешки.
ОНИ - ВСЕ КРЫСЫ !!!
И мясо белки любят - гнёзда мелких птиц разоряют.