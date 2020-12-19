Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию

«Белка обиделась на преследовавшую её крысу, — рассказал мужчина. — Белка несколько раз на неё смотрела и всё время чистилась, потом она подошла слишком близко, отчего та развернулась и позволила себе её взять. Это длилось всего около десяти секунд.»



Эллиотт отметил, что крыса упала на землю примерно с полутора метров.