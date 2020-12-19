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Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию

Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию (6 фото)

Автор:
19 декабря 2020 10:25
Сообщество : Животные
Метки: белка   в мире   животные   жизнь   крыса   мышь   схватка   фото   
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6
На драматических фотографиях ниже запечатлены последние мгновения жизни молодой крысы, осмелившейся бегать по территории белки.
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Метки: белка   в мире   животные   жизнь   крыса   мышь   схватка   фото   
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703
Айтжан 2 часа назад
Ну- ну. У страха глаза велики. Назвать мышь крысою.........
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15k
Александр Сучков Айтжан 2 часа назад
При чем тут глаза страха? На фото именно крысеныш, а не мышь. не стоит умничать, если не знаете отличий.....
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976
АНДРЕЙ 5 минут назад
белки ,в зимний период неплохо так, трескают мясопродукцию))). птиц и грызунов мелких.
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2k
Чиуауа 7 минут назад
Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию
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36k
Андрей 11 минут назад
Николай Сладков. Загадочный зверь
Кошка ловит мышей, чайка ест рыбу, мухоловка мух. Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты.

И слышу я голосок:

Угадай, кто я? Я ем жуков и Муравьёв!

Я подумал и твёрдо сказал:

Дятел!

Вот и не угадал! Ещё я ем ос и шмелей!

Ага! Ты птица осоед!

Не осоед! Ещё я ем гусениц и личинок.

Гусениц и личинок любят дрозды.

А я не дрозд! Ещё я грызу сброшенные лосями рога.

Тогда ты, наверное, лесная мышь.

И вовсе не мышь. Бывает, я сама ем даже мышей!

Мышей? Тогда ты, конечно, кошка.

То мышка, то кошка! И совсем ты не угадал.

Покажись! крикнул я. И стал вглядываться в тёмную ель, откуда слышался голосок.

Покажусь. Только ты признай себя побеждённым.

Рано! ответил я.

Иногда я ем ящериц. А изредка рыбу.

Может, ты цапля?

Не цапля. Я ловлю птенцов и таскаю из птичьих гнёзд яйца.

Похоже, что ты куница.

Не говори мне про куницу. Куница мой старый враг. А ем я ещё почки, орехи, семена ёлок и сосен, ягоды и грибы.

Я рассердился и крикнул:

Скорей всего, ты свинья! Ты лопаешь всё подряд. Ты одичавшая свинья, которая сглупу забралась на ёлку!

Сдаёшься? спросил голосок.

Ветки качнулись, раздвинулись, и увидел я... белку!

Запомни! сказала она. Кошки едят не только мышей, чайки ловят не только рыбу, мухоловки глотают не одних мух. А белки грызут не только орешки.
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770
РусланКрым 12 минут назад
Белка тоже крыса, только хвост красивей))
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Представил на секунду себя белкой,а тещу-крысой....... Фухххх,отогнал мысли
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2k
Чиуауа Дарвин и аморальная премия 5 минут назад
а что отогнал то?
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1k
Alex Час назад
Белка убила крысу, посмевшую вторгнуться на её территорию
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
крысы частенько разоряют гнезда белок так что оборона вполне оправдана.
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30k
Volga_34 2 часа назад
Блин.. открываем учебник СССР за "лохматый год" начальной школы :
ОНИ - ВСЕ КРЫСЫ !!!
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2k
Чиуауа Volga_34 5 минут назад
как и мы обезьяны...
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11k
робт 2 часа назад
Ссылка vk.com
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25k
Acu900 2 часа назад
Белка напилась и её посетила крЫсочка :))
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Белки здорово кусаются. Протягивать голые руки без гостинца не рекомендую - цапнет со злости.
И мясо белки любят - гнёзда мелких птиц разоряют.
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5k
Сергей Izrin Maria 11 минут назад
Да и коготки у белочек очень остренькие. На моих глазах мужику (потбуханый) который на ВДНХ поймал белку (они там людей не боятся и частенько с рук едят) задней лапой, бицепс как бритвой порезала. Глубина раны была см 3,5-4. Повезло ему что по руке удар пришёлся а не по животу. Тогда бы пришлось ему кишки с пола собирать.
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568
Вячеслав 2 часа назад
Мыши на деревьях?))
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15k
Александр Сучков Вячеслав 2 часа назад
Что тут такого? Да и не только на деревьях. И да- крыса а не мышь в посте))) а вот мышка
Что тут такого? Да и не только на деревьях. И да- крыса а не мышь в посте))) а вот мышка
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568
Вячеслав Александр Сучков 16 минут назад
Полёвок жрущих зерно видел, лазающих по дереву крыс не разу не встречал. Возможно и крыса, на фото похожа на домашний мишь.
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