10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам

"В этом году в нашем проекте многое произошло. "Добрая кисть" Павла Абрамова - теперь международный проект помощи животным в приютах. На сегодня Паша отправил около 150 рисунков отправлено в 15 стран мира, а около 1000 заказов еще стоят в очереди. Благодаря этому нам удалось передать в приют "Жизнь" более 3000 кг кормов, медикаментов, предметов быта, ремонтных материалов и бытовой техники, а также перечислить более 500 000 рублей," - рассказывает мама мальчика, Екатерина.