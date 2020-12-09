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10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам

10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам (30 фото)

Автор:
09 декабря 2020 15:20
Сообщество : Животные
Метки: Добрые дела   добрые люди   животные   истории   питомцы   рисунки   россия   фото   
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10-летний Паша Абрамов из Арзамаса - мальчик с большим сердцем. Он рисует портреты животных для всех желающих - а деньги, которые он получает, он тратит на корм, лекарства и другие необходимые средства, которые затем передает в приюты. У мальчика есть свой проект "Добрая кисть", а недавно он открыл свою благотворительную студию рисования.
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Метки: Добрые дела   добрые люди   животные   истории   питомцы   рисунки   россия   фото   
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7k
MUZSER 51 минуту назад
Как у него картину купить?
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4k
panama 16 минут назад
Точно его рисунки?!!!
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