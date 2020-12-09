10-летний школьник из Арзамаса рисует портреты животных и помогает приютам

10-летний Паша Абрамов из Арзамаса - мальчик с большим сердцем. Он рисует портреты животных для всех желающих - а деньги, которые он получает, он тратит на корм, лекарства и другие необходимые средства, которые затем передает в приюты. У мальчика есть свой проект "Добрая кисть", а недавно он открыл свою благотворительную студию рисования.
10-летний Паша Абрамов из города Арзамас рисует портреты животных на заказ. Вот только оплату за свою работу мальчик тратит на средства и корм для бездомных животных из приютов. Когда в прошлом году о Паше написал американский сайт Bored Panda, у него не было отбоя от заказов за рубежом.
"В этом году в нашем проекте многое произошло. "Добрая кисть" Павла Абрамова - теперь международный проект помощи животным в приютах. На сегодня Паша отправил около 150 рисунков отправлено в 15 стран мира, а около 1000 заказов еще стоят в очереди. Благодаря этому нам удалось передать в приют "Жизнь" более 3000 кг кормов, медикаментов, предметов быта, ремонтных материалов и бытовой техники, а также перечислить более 500 000 рублей," - рассказывает мама мальчика, Екатерина.
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Благодаря большому количеству заказов, проект Паши быстро развивался. Теперь он помогает не только приютам в Арзамасе, но и в других городах России. А еще - недавно мальчик открыл собственную студию рисования "Лапа дружбы", где живут ее постоянные обитатели - бездомные кошки. Помимо классов рисования, в студии проводят другие полезные и интересные мероприятия.
Мама мальчика рассказывает, что все идеи придумывает сам Паша, а родители лишь помогают ему в их воплощении. "В студии вместе со своей семьей и друзьями Павел реализует различные идеи по оказанию помощи бездомным животным. Здесь же живут бездомные кошки. Мы подобрали их на улице, они здоровы, привиты, имеют ветеринарные паспорта, и мы ищем для них новых хозяев среди наших гостей," - продолжает Екатерина.
На собранные с картин средства Паша покупает корм, лекарства и другие средства, необходимые для бездомных животных в приютах
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