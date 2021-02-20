В Москве доставщик пиццы с помощью прохожего заволок в трамвай мопед и, похоже, попал...

За ночь и утро 20 февраля большинство новостных изданий и соцсетей опубликовали на своих страницах видеоролик, озаглавив его так, что якобы парень въехал на остановке , как бы своим ходом, в салон трамвая, следующего по маршруту и перевозящего пассажиров. А теперь давайте, уважаемый читатель внимательно рассмотрим, расположенный ниже видеосюжет.
Рассматривая видео, мы видим невооружённым глазом, что водитель, а точнее, по ПДД - пешеход с мопедом, используя помощь второго человека, затаскивает мопед в полупустой салон рейсового трамвая. Причём, судя по всему, мопед был в нерабочем состоянии. Именно это обстоятельство и послужило, скорее всего, причиной транспортировки мопеда на общественном транспорте.
Итак, что мы имеем в сухом остатке - а имеем мы, максимум, нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, или того меньше - неоплаченный багаж.
Можно ли за такой проступок отправить человека в тюрьму?
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А теперь давайте посмотрим, что, несмотря на очевидное, пишут ведущие СМИ. Что поразительно, так это редкое единодушие: неполживые, правые, левые, центральные, прокремлёвские, независимые, оппозиционные - все поют стройным хором, что в трамвай молодой человек: заехал на мопеде.
На языке ПДД это означает, что в салон общественного транспорта парень попал качестве водителя транспортного средства, которое двигалось своим ходом. (с заведённым мотором - иначе никак)
А такое обвинение, уважаемые читатели, действительно попахивает хулиганкой и соответствующим наказанием.
Но ведь это - неправда. И все это видят, но молчат.
Почему же так получается, что перепостили, ссылку на авторитетное издательство воткнули, а там хоть трава не расти? Кукарекнул, а там хоть и не рассветай?
Или люди жадные до хайпа стали и как говорили при Царе: "Ради красного словца - не пожалеют ни матери, ни отца?"
Что скажете уважаемые читатели?
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Интернет взорван?
Пацана расстреляют?
Для провоза в автобусах, троллейбусах, трамваях размеры допустимой ручной клади не должны превышать 120 сантиметров в трех измерениях. Если размеры багажа превышают норму, пассажир обязан оплатить заплатить за место багажа 60 рублей. Также пассажир имеет право на бесплатный провоз велосипеда
Парень работяга, зарабатывает честным трудом.
И за это сильно наказать его?
Зачем???
Чтобы породить ещё одного озлобленного и несчастного человека?
Воспитательная беседа и оплата перевозки багажа вполне достаточно.