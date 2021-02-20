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В Москве доставщик пиццы с помощью прохожего заволок в трамвай мопед и, похоже, попал...

В Москве доставщик пиццы с помощью прохожего заволок в трамвай мопед и, похоже, попал... (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 12:45
Сообщество : Мото
Метки: Россия   искажение   мопед   происшествие   сми   соцсети   трамвай   хайп   
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За ночь и утро 20 февраля большинство новостных изданий и соцсетей опубликовали на своих страницах видеоролик, озаглавив его так, что якобы парень въехал на остановке , как бы своим ходом, в салон трамвая, следующего по маршруту и перевозящего пассажиров. А теперь давайте, уважаемый читатель внимательно рассмотрим, расположенный ниже видеосюжет.

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Метки: Россия   искажение   мопед   происшествие   сми   соцсети   трамвай   хайп   
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Я так и не понял...
Интернет взорван?
Пацана расстреляют?
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86
Племянник Путина 20 минут назад
он мопед завёз, а не заехал. где-то в правилах есть пункт, который мне запрещает использовать мопед как сумку на колёсиках?
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845
Лучший Друг Племянник Путина 17 минут назад
Есть. Допустимые Габариты багажа

Для провоза в автобусах, троллейбусах, трамваях размеры допустимой ручной клади не должны превышать 120 сантиметров в трех измерениях. Если размеры багажа превышают норму, пассажир обязан оплатить заплатить за место багажа 60 рублей. Также пассажир имеет право на бесплатный провоз велосипеда
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86
Племянник Путина Лучший Друг 11 минут назад
и какой штраф за провоз негабаритного багажа? кто должен взымать оплату провоза багажа?
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150
Активная Жизнь 38 минут назад
Всякое конечно бывает, не считаю что парень сделал что то ужасное. Однако не понятно - не ужели у компании продающий и доставляющей пиццу отсутствуют средства на заказ грузового такси для попавшего в неприятную ситуацию своего же сотрудника??? Тут больше самой компании нужно предъявить. Позор...
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383
Лимонадный Джо 40 минут назад
У нас,в Белоруссии,запрещено перевозить в салонах городского транспорта велосипеды. Даже детские. И,соответственно и мопеды. В разобранном виде и в чехле - сколько угодно. При условии оплаты перевозки груза.
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3k
VL 43 минуты назад
Какая нахрен тюрьма? Афтар, вы в своём уме?
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5k
Maxo 44 минуты назад
Как минимум это перевозка бензина в общественном транспорте
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1
федязнает 55 минут назад
снег лёд , на табуретке делать доставку врагу не пожелаю , выдайте работяге автомобиль
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11
Ford Час назад
Сломался видимо мопед. ( возможно это электромопед). Никому не помешал.
Парень работяга, зарабатывает честным трудом.

И за это сильно наказать его?
Зачем???
Чтобы породить ещё одного озлобленного и несчастного человека?
Воспитательная беседа и оплата перевозки багажа вполне достаточно.
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918
Шурман Час назад
В советское время 2 раза закатывал свою дельту в автобус , слова ни кто не говорил . Один раз дед какой то спросил типа опять поломалась ? :)
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99
Юрий Час назад
Если мопед чистый и если он не испачкал и не травмировал других пассажиров, а за мопед заплатил как за багаж, то не вижу, что ему могут предъявить. Я когда то с велосипедом так ехал.
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12k
Совранский 2 часа назад
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31k
Опаньки 2 часа назад
не ну это бан
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3k
tamin 2 часа назад
Т.е. мало того, что таксисты подняли ценник в морозы раза в 2 не научились ездить, так ещё и лоставщики пиццы с мопедом в общественном транспорте
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