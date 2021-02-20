В Москве доставщик пиццы с помощью прохожего заволок в трамвай мопед и, похоже, попал...

Рассматривая видео, мы видим невооружённым глазом, что водитель, а точнее, по ПДД - пешеход с мопедом, используя помощь второго человека, затаскивает мопед в полупустой салон рейсового трамвая. Причём, судя по всему, мопед был в нерабочем состоянии. Именно это обстоятельство и послужило, скорее всего, причиной транспортировки мопеда на общественном транспорте.

Итак, что мы имеем в сухом остатке - а имеем мы, максимум, нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов, или того меньше - неоплаченный багаж.

Можно ли за такой проступок отправить человека в тюрьму?