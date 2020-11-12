Как в армии Казахстана обучают вождению КамАЗа

В общем, вы сначала плавать научитесь, а потом бассейн нальем.
На видео показан процесс обучения вождению КамАЗа. Служивый надевает макет и, держа его на весу, двигается по маршруту.
Чуть попозже, по его словам, макет модернизируют, поставят шестивольтовые аккумуляторные батареи, чтобы солдаты более точно прочувствовали особенности езды на большегрузе.
Попривыкнет к габаритам - глядишь, и за руль когда-нибудь сядет. Теоретически все понятно, но в ролике выглядит довольно забавно.
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