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Как в армии Казахстана обучают вождению КамАЗа

Как в армии Казахстана обучают вождению КамАЗа (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 15:38
Сообщество : Военное
Метки: армия   видео   военное   вождение   казахстан   камаз   смешно   
2057
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1
В общем, вы сначала плавать научитесь, а потом бассейн нальем.

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Метки: армия   видео   военное   вождение   казахстан   камаз   смешно   
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20  комментариев
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21
Евгений Ковалёв 2 часа назад
Я знал что Казахи хохмачи! Но чтоб на столько...ржу
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6k
Sterling Malory Archer 11 минут назад
задний стоп бы не забыть
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5k
Александр 19 минут назад
видео с учебного центра в Десне, когда Украина ещё считала противником НАТО
Ссылка rutube.ru
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5k
Александр 22 минуты назад
пеши по конному или по машинному. нормальный метод. такое практикуется во всех армиях мира.
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883
Дмитрий Брагин Полчаса назад
бюджетненько))
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13k
vikklu Полчаса назад
Ржака!
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320
Gamak 51 минуту назад
Там в городах жесть на дорогах, в основном "камазисты"
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9k
Типа граф 55 минут назад
Как в армии Казахстана обучают вождению КамАЗа
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1
Миша 58 минут назад
это еще не показали как летчиков обучают
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1k
Radugananebe Час назад
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9k
Лехахуторской Час назад
Называется - пешим по машинному.
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518
Владимир 2 часа назад
...если будете хорошо себя вести, мы вам в бассейн воды нальем.
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
главное, что габариты сохранили, чтоб сразу все ясно было
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30k
Опаньки 2 часа назад
камаз без понтов ?
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−85
im240 2 часа назад
что-то более сложное им доверять нельзя
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