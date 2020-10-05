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В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку

В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 11:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Санкт-Петербу́рг   драка   избил   интересное   россия   таксист   фото   
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Камеры видеонаблюдения засняли в центре Петербурга на Малом проспекте Васильевского острова драку между таксистом и пассажиркой. Мужчина выволок из машины женщину и между ними завязалась драка. Лишь проезжающие мимо водители смогли разнять дерущихся.

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Метки: Санкт-Петербу́рг   драка   избил   интересное   россия   таксист   фото   
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17  комментариев
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187k
Северное сияние 2 часа назад
"Вези меня, мразь" не проканало? Ответочка прилетела.
Я когда в такси выпивший сажусь, то дышать-то стараюсь в окно и молчать. Мне почему-то неудобно на человека перегаром дышать. Воспитание не позволяет. И всегда чаевые оставляю за причиннёное неудобство с моей стороны.
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201
Сергій Мазуренко 10 минут назад
БИТИЕ определяет сознание
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201
Сергій Мазуренко 11 минут назад
или обосцала сидуху или блеват кидат.
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14k
Александр 53 минуты назад
Когда-"Вези меня мразЪ!" - пошло не по плану.
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2k
Гур 56 минут назад
Да накипело видать у таксиста. Очередная "вези меня мразь"
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2k
Денис Колосов Час назад
ну как бы он её не бил вначале.. он её вытащил из авто, это она цеплялась.. Видно под конец, после того как она с ноги зеркало снесла, у него планку снесло тоже..Да, тяжела у таксистов работа-) Врагу не пожелаешь с пьяной дурой в авто ехать-)
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41k
Цыц тут у меня Час назад
Чувак с баулом и клюхой не вмешивается. Правильно, силы и нервы перед игрой беречь надо.
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5k
McAir Час назад
В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку
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75
Alexander Kolesnikov 2 часа назад
"После этого водитель принялся наносить удары руками и ногами, а женщина пыталась отбиваться." Это водитель отбивался от нее.
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2k
Денис Колосов Alexander Kolesnikov Час назад
вначале да-) Потом у мужика планку снесло, после того как пьяная овца ему зеркало сломала-)
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4k
ZAR 2 часа назад
Облевала салон скорее всего. Потом еще и выеживаться начала.
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29k
Опаньки 2 часа назад
судя по жестам, она ему машину уделала своим содержимым в процессе поездки
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Культура так и хлещет через край. Но это же,конечно,"понаехавшие",а не то что вы могли подумать.
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26k
EvilHomer 2 часа назад
Не знаю, что там у них случилось, но уверен, что бить ногой по е@лищу ее было необходимо.
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201
Сергій Мазуренко EvilHomer 9 минут назад
раза два
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