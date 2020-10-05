В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку

Камеры видеонаблюдения засняли в центре Петербурга на Малом проспекте Васильевского острова драку между таксистом и пассажиркой. Мужчина выволок из машины женщину и между ними завязалась драка. Лишь проезжающие мимо водители смогли разнять дерущихся.
В Санкт-Петербруге между таксистом и пассажиркой завязалась драка прямо на дороге. На Малом проспекте иномарка остановилась у тротуара, из неё вышел водитель. Он открыл дверь заднего сиденья и выволок пассажирку, бросив её на асфальт. После этого водитель принялся наносить удары руками и ногами, а женщина пыталась отбиваться. Лишь проезжающие мимо водители смогли развести дерущихся в разные стороны.
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О причинах конфликта пока ничего не известно, но в МВД сообщили, что женщина была пьяна. Во время визита к правоохранителям женщина сказала, что ни к кому претензий не имеет, сообщает Life.
В Новосибирске пассажиром такси был замечен мужчина, который своим поведением очень напоминал таксиста из фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым. Автор видео не удержался и задал таксисту хорошо знакомый поклонникам фильма вопрос.
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Я когда в такси выпивший сажусь, то дышать-то стараюсь в окно и молчать. Мне почему-то неудобно на человека перегаром дышать. Воспитание не позволяет. И всегда чаевые оставляю за причиннёное неудобство с моей стороны.