В центре Петербурга водитель такси избил пьяную пассажирку

В Санкт-Петербруге между таксистом и пассажиркой завязалась драка прямо на дороге. На Малом проспекте иномарка остановилась у тротуара, из неё вышел водитель. Он открыл дверь заднего сиденья и выволок пассажирку, бросив её на асфальт. После этого водитель принялся наносить удары руками и ногами, а женщина пыталась отбиваться. Лишь проезжающие мимо водители смогли развести дерущихся в разные стороны.