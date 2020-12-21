Пол Маккартни представил новый альбом, записанный в изоляции

Музыкант с мировым именем, сэр Пол Маккартни завершил работу и выпустил новый альбом, записью которого заполнял своё время сидя в локдауне. Пластинка получила название "McCartney III".
Новый альбом насчитывает 11 композиций. От прошлых сборников он отличается особым настроением.
Характерно, что над альбомом музыкант, как и прежде, работал самостоятельно, полностью записав партитуры инструментов и вокала в студии DIY (Do It Yourself). Иными словами, он повторил формат работы над альбомами "McCartney I" и "McCartney II".
"Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом", - рассказал музыкант.
Маккартни добавил, что основу пластинки составили старые, не выпускавшиеся прежде наработки. Пол от скуки довёл их до кондиции в своей студии. Релиз альбома состоялся 18 декабря.
Это его основные треки: «Длиннохвостая зимняя птица», «Найди свой путь» и «Зимняя птица - с приходом зимы».
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В ролике на одну из песен нового альбома - Find My Way, что переводиться, как - Найти свой путь, изображение разбито на несколько кусочков, в каждом из которых музыкант играет на инструменте, об этом сообщили на ресурсе consequenceofsound.net .
Перейдя по ссылке, вы сможете послушать остальные девять композиций нового альбома.
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На популярной торговой интернет-площадке amazon.com уже запустили релиз альбома McCartney III
Ранее уже сообщалось о том, как Пол Маккартни готовил к выпуску этот альбом.
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