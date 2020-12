Пол Маккартни представил новый альбом, записанный в изоляции

Характерно, что над альбомом музыкант, как и прежде, работал самостоятельно, полностью записав партитуры инструментов и вокала в студии DIY (Do It Yourself). Иными словами, он повторил формат работы над альбомами "McCartney I" и "McCartney II".

"Я просто делал то, что мне нравилось. И понятия не имел, что из этого получится альбом", - рассказал музыкант.