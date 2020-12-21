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Пол Маккартни представил новый альбом, записанный в изоляции

Пол Маккартни представил новый альбом, записанный в изоляции (2 фото + 2 видео)

Автор:
21 декабря 2020 08:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: McCartney III   Маккартни   альбом   битлз   локдаун   новый   пол   релиз   
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Музыкант с мировым именем, сэр Пол Маккартни завершил работу и выпустил новый альбом, записью которого заполнял своё время сидя в локдауне. Пластинка получила название "McCartney III".

Новый альбом насчитывает 11 композиций. От прошлых сборников он отличается особым настроением.

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Метки: McCartney III   Маккартни   альбом   битлз   локдаун   новый   пол   релиз   
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pynh 54 минуты назад
Есть еще порох в пороховницах.
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