Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки

Девушка поделилась фотографиями из альбома своей бабушки и растопила сердца всем пользователям сайта.
Что ни говори, а семейные альбомы из прошлого — это настоящий кладезь душевности и трогательности. 18 ноября журналистка Анна Ягода, которая ведёт Твиттер-аккаунт с ником «Анна Яблоня» поделилась снимками из альбома своей бабушки и разбила сердца пользователей сайта. Помимо тёплых снимков женщины и её мужа там есть милые и забавные подписи к ним.
Пользовательница Твиттера показала фото из очень милого альбома своей бабушки
Девушка рассказала, что её бабушка за свою жизнь сумела победить рак и выправиться после 90-процентного поражения лёгких от коронавируса. Её выписали из больницы, она звонила и смеялась, но последствия болезни дали знать о себе, и через несколько дней её не стало. Анна решила почтить её память и показать, какой была её бабушка.
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А чего стоит само название альбома
Пост Анна стал вирусным, набрав более 13 тысяч лайков и около 500 репостов. Пользователей Твиттера растрогали эти душевные снимки, и они с удовольствием посмотрели бы ещё.
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