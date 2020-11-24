Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки

Девушка рассказала, что её бабушка за свою жизнь сумела победить рак и выправиться после 90-процентного поражения лёгких от коронавируса. Её выписали из больницы, она звонила и смеялась, но последствия болезни дали знать о себе, и через несколько дней её не стало. Анна решила почтить её память и показать, какой была её бабушка.