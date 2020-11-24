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Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки

Советский Instagram: девушка показала старый альбом своей бабушки (22 фото)

Автор:
24 ноября 2020 09:03
Сообщество : Истории из жизни
Метки: альбом   бабушка   интересно   история   красота   люди   фото   
659
22
Девушка поделилась фотографиями из альбома своей бабушки и растопила сердца всем пользователям сайта.
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Метки: альбом   бабушка   интересно   история   красота   люди   фото   
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1  комментарий
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Горожанин 19 минут назад
Вот это действительно - утро доброе. Спасибо!
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