Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple

Веб-дизайнер из российской столицы сделала неожиданное для себя открытие: ее снимок украсил свежий альбом британской рок-группы. Не каждый день такое видишь?
Альбом увидел свет 7 августа 2020 года, а Елена Сахарова узнала о своей роли в этом событии только вчера.
Очередной, 21-й, альбом группы Deep Purple под названием Whoosh! включает в себя 13 треков:
Throw My Bones
Drop The Weapon
We’re All The Same In The Dark
Nothing At All
No Need To Shout
Step By Step
What The What
The Long Way Round
The Power Of The Moon
Remission Possible
Man Alive
And The Address
Dancing In My Sleep
Throw My Bones
Drop The Weapon
We’re All The Same In The Dark
Nothing At All
No Need To Shout
Step By Step
What The What
The Long Way Round
The Power Of The Moon
Remission Possible
Man Alive
And The Address
Dancing In My Sleep
Whoosh! стал третьей совместной работой группы и легендарного продюсера Боба Эзрина. Выход альбома был намечен на 12 июня, но из-за пандемии дату релиза перенесли на 7 августа, а концерты в его поддержку и вовсе отодвинули в прекрасное далеко.
Сделанный же три года назад в пустыне эмирата Дубай россиянкой снимок был использован и на главной обложке альбома, и на внутренней.
Сделанный же три года назад в пустыне эмирата Дубай россиянкой снимок был использован и на главной обложке альбома, и на внутренней.
Дизайнер Елена СЛОВА написала на своей страничке в Фэйсбук:
"Случайно обнаружила свою фотографию на обложке нового альбома Whoosh! группы Deep Purple. Сперва подумала мне показалось, но потом нашла себя, как автора лэндскейпа в википедии".
"Случайно обнаружила свою фотографию на обложке нового альбома Whoosh! группы Deep Purple. Сперва подумала мне показалось, но потом нашла себя, как автора лэндскейпа в википедии".
А вот оригинальный снимок Елены, который она когда-то загрузила на сайт Unsplash, посвященный обмену стоковыми фотографиями. Еще у нее были настроены оповещения Google Alerts, которые ставят дизайнера в известность о каждом упоминании во Всемирной паутине ее имени. Из очередного электронного письма она и узнала о своем сотрудничестве сDeep Purple.
А вот в марте экс-вокалист легендарного Deep Purple не смог перейти российскую границу
Джо Линн Тёрнер не смог попасть на симфоническое рок-шоу «РОКОФОНИЯ» в Смоленске. Его не пропустили на границе с Беларусью...
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Метки: deep purple альбом дизайнер москва обложка фото шоу бизнес
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Нет чтобы порадоваться за человека.
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и вообще - шариками - по жизни
Ну должны они ничего не должны, всёж на общедоступном бесплатном ресурсе лежало фото. И каждый может оказаться на обложке, если не будет комменты строчить а...
Но чисто по пиарастки могли бы допустим пригласить (естественно всё за свой счёт) её к себе в калифорнии для ответного фото с автографами.
И это нормально - мы живем в цифровом мире, допустим по этой обложке: кто-то разработал шрифт и потратил на него много дней, кто-то придумал скафандр, куча людей его делала, потом дизайнер взял фото пустыни и сделал коллаж. А до того куча музыкантов делала и писала музыку, используя немецкие наушники, японские барабаны, китайские звуковые карты....
Вот мой CD).
Можете закидать меня какашками, но Deep Purple без Лорда (R.I.P.) и Блэкмора (дай Бог ему долгих лет), это....