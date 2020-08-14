Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple

Whoosh! стал третьей совместной работой группы и легендарного продюсера Боба Эзрина. Выход альбома был намечен на 12 июня, но из-за пандемии дату релиза перенесли на 7 августа, а концерты в его поддержку и вовсе отодвинули в прекрасное далеко.



Сделанный же три года назад в пустыне эмирата Дубай россиянкой снимок был использован и на главной обложке альбома, и на внутренней.