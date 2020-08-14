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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4042 поста • 591 подписчик подписаться
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Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple

Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple (8 фото)

Автор:
14 августа 2020 19:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: deep purple   альбом   дизайнер   москва   обложка   фото   шоу бизнес   
8361
8
Веб-дизайнер из российской столицы сделала неожиданное для себя открытие: ее снимок украсил свежий альбом британской рок-группы. Не каждый день такое видишь?

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Метки: deep purple   альбом   дизайнер   москва   обложка   фото   шоу бизнес   
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45  комментариев
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15k
Марина 7 часов назад
Какие в комментариях в посте все меркантильные: " подай в суд", "стрясти денег".
Нет чтобы порадоваться за человека.
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48k
Серый 11 минут назад
Вошла в историю )
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632
Uggla Час назад
Ну, так у меня тоже много чего по жизни [мат].
Поезд ушел!
Прими спокойно и пользуйся web защитой
и вообще - шариками
- по жизни


Ну, так у меня тоже много чего по жизни <span style='color:gray'>[мат]</span>. Поезд ушел! Прими спокойно и пользуйся web защитой и вообще - шариками - по жизни
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17k
Vital Idol 2 часа назад
Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
Да что же за меркантильность! Позвони, отсуди, попроси.... Вдруг чо... Тьфу. Самого факта, что именно еë фото использовали, уже достаточно. Я бы на еë месте, написал им благодарственное письмо, с просьбой о размещении сего факта в своëм портфолио. Всë. Ну может быть еще автограф попросил бы.
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1k
Артем 2 часа назад
По мне это совсем разные фото.
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71
Роман 3 часа назад
А пустыня ещё в суд не подала, что её использовали?
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13
freepoint 3 часа назад
В портфолио добавит "в составе творческой группы участвовала в разработке обложки альбома "Whoosh!" группы Deep Purple ". Клиентов прибавится. )
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3k
DNK 4 часа назад
Многие приплатили бы, чтобы его "бабу" на обложке Deep Purple увековечили...
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14
vova old 4 часа назад
продала фотобанку получила один цент за скачивание! никаких вопросов всё легально)))
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9k
Pochiniks 4 часа назад
Когда в голове звучат старые хиты, а порой, альбомы целиком - это не зашло. А оформление... Естественно, девушке была бы приятна известность в амплуа соучастника оформления нового альбома.
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54
Marat Nk 4 часа назад
"всемирно известная группа наняли дизайнер за большие деньги сделать обложку для альбома, он скачал фото из открытого источника и наложил фильтры..." мда...
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33k
Бабай 4 часа назад
Кто стучится в дом ко мне? Это в кожаных ремнях группа "Ди Пурпле".
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25k
Игорь 5 часов назад
Тут пишут - мол засудить супостатов, должны были стотыщ поделиться и т.д.
Ну должны они ничего не должны, всёж на общедоступном бесплатном ресурсе лежало фото. И каждый может оказаться на обложке, если не будет комменты строчить а...
Но чисто по пиарастки могли бы допустим пригласить (естественно всё за свой счёт) её к себе в калифорнии для ответного фото с автографами.
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21k
Григорий 5 часов назад
Есть сайт по продаже 3Д моделей. Прикольно было увидеть горы от коллеги-конкурента в Звездных Войнах. Заработал свои 60-80 баксов.
И это нормально - мы живем в цифровом мире, допустим по этой обложке: кто-то разработал шрифт и потратил на него много дней, кто-то придумал скафандр, куча людей его делала, потом дизайнер взял фото пустыни и сделал коллаж. А до того куча музыкантов делала и писала музыку, используя немецкие наушники, японские барабаны, китайские звуковые карты....
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382
McX 6 часов назад
Прочитав "своё фото", я ожидал увидеть фото, на котором изображена героиня поста, а не фото, которое она сделала
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9k
Serg 6 часов назад
я не меломан, но подскажите кто в курсе, DP все тот же по музыке как и в 1970 -х?
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Serg 6 часов назад
нет, жалкое подобие левой руки...
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23k
labuda.blog Serg 6 часов назад
Ссылка youtu.be
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28k
Головасыр коричнештанник Serg 4 часа назад
многих там уже нет, но могУт пока!
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28k
Головасыр коричнештанник Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 4 часа назад
годы, годы, родной!
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Головасыр коричнештанник Полчаса назад
скорее исчерпался Гиллан...
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26k
Peacemaker1873 6 часов назад
Честно говоря, при свободном доступе ничего не отсудишь, а вот написать самой группе, с подтверждением авторства и спасибой, и можно понадеяться на отчисления, пусть и минимальные, но учитывая их популярность...
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13k
AlexЕЙ 6 часов назад
Альбом только вышел 08.08. Может и что-то получит.
Вот мой CD).

Альбом только вышел 08.08. Может и что-то получит. Вот мой CD).
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9k
Некто 6 часов назад
Пейзаж красив, слов нет. Но я не по этому...
Можете закидать меня какашками, но Deep Purple без Лорда (R.I.P.) и Блэкмора (дай Бог ему долгих лет), это....
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Некто 6 часов назад
трудно сказать как было-бы сейчас даже с ними, но от того DP, там только название. Правда и другого ничего хорошего не наблюдается на стезе классического хард-рока...
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4k
RomaXz 6 часов назад
Круто :) но могли хотя бы письмо с благодарностью прислать, если автор известен.
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