Москвичка обнаружила свое фото на обложке нового альбома Deep Purple

Очередной, 21-й, альбом группы Deep Purple под названием Whoosh! включает в себя 13 треков:



Throw My Bones

Drop The Weapon

We’re All The Same In The Dark

Nothing At All

No Need To Shout

Step By Step

What The What

The Long Way Round

The Power Of The Moon

Remission Possible

Man Alive

And The Address

Dancing In My Sleep