Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин

Американка запечатлела, как хищный обитатель леса зашёл в торговый зал, а затем ретировался и по пути прихватил с полки пакет чипсов, который был съеден им возле мусорного контейнера.



Со слов Адины Байду, она во время поездки на автомобиле в магазин вынуждена была объезжать вышедшего на трассу медведя. А спустя полчаса похожий дикий зверь попался ей на пути в торговом заведении.