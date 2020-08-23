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Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин

Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 08:32
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   люди   магазин   медведь   фото   
172
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Видео было снято во вторник вечером в продуктовом магазине Safeway на озере Тахо, штат Калифорния.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   люди   магазин   медведь   фото   
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4  комментария
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12k
MrForstd Полчаса назад
Баба или совсем без мозгов? или какая-то постанова. Но склоняюсь более к первому варианту.
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12k
Broser 18 минут назад
А балалайку не прихватил, вернее банджо.
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5k
klop 57 минут назад
Если нашел что-то съестное то придет ещё раз тем более людей он уже не боится. Будет ходить пока кого не порвёт или службы его не вывезут по дальше от этого места.
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7k
Otium7 Час назад
Новые серии!!!
"Маша и медведь: В Америке."

Новые серии!!! "Маша и медведь: В Америке."
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