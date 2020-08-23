Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин

Видео было снято во вторник вечером в продуктовом магазине Safeway на озере Тахо, штат Калифорния.
Адина Байду, совершающая покупки в продуктовом магазине, расположенном в населённом пункте Кингс Бич (округ Плейсер, штат Калифорния, США), столкнулась в дверях заведения с голодным медведем, пришедшим за съестными припасами из ближайшего леса.
Американка запечатлела, как хищный обитатель леса зашёл в торговый зал, а затем ретировался и по пути прихватил с полки пакет чипсов, который был съеден им возле мусорного контейнера.
Со слов Адины Байду, она во время поездки на автомобиле в магазин вынуждена была объезжать вышедшего на трассу медведя. А спустя полчаса похожий дикий зверь попался ей на пути в торговом заведении.
Со слов Адины Байду, она во время поездки на автомобиле в магазин вынуждена была объезжать вышедшего на трассу медведя. А спустя полчаса похожий дикий зверь попался ей на пути в торговом заведении.
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