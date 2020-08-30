FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8560 постов • 1096 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами

В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2020 10:08
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   водоем   животные   люди   медведи   рыбалка   фото   
188
2
1
Любитель рыбных блюд, устроивший промысел на водоёме в Усть-Кутском районе Иркутской области, вступил в конфронтацию с медведицей и тремя её детёнышами, пришедшими из ближайшего леса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   видео   водоем   животные   люди   медведи   рыбалка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
3k
NONAME 58 минут назад
В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ильдар 13 минут назад
предвижу иностранные комментарии "My GOD what iron balls this guy has" Боже мой какие у него железные яйца, это только русские так могут и так далее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Jora Kykynaher Полчаса назад
Медведица с медвежатами не нападает если нет угрозы ей или ее выводку. Бурые вообще просто так не нападают. По ролику видно, что уже лето. По крайней мере не весна, когда они голодные. Жратвы в тундре уже полно. Нерест во всю. Так что мужик не так уж и сильно рисковал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Andrei Jora Kykynaher 10 минут назад
А какое бурым дело до того, сколько жратвы в тундре?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Jora Kykynaher Andrei 5 минут назад
Жрут ее они. По весне из спячки выходят. Голодные. с голодухи могут и напасть. А потом дичь пойдет, ягоды, грибы. У нас все лето рядом с ГРП базой медведь жил. Так он как собака был, гаркнешь на него - он ломится в кусты пулей. Ящик сливочного масла сожрал, сволочь. Мы ящик в мерзлоту закопали, холодильников то у нас не было. Всю базу потом обдристал, гаденыш.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 56 минут назад
Почему позвякивания не слышно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress Мужчина поймал гигантскую кобру длиной 5 метров Мужчина поймал гигантскую кобру длиной 5 метров Ламантин атаковал девушку в воде Ламантин атаковал девушку в воде Медведи нарушили покой туристов и полакомились их едой Медведи нарушили покой туристов и полакомились их едой Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе Самый долгожданный курьер: пес доставляет на дом вино Самый долгожданный курьер: пес доставляет на дом вино
ZeroCharisma

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

648267



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
0
37
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
Россия избавляется от балласта
3
196
Россия избавляется от балласта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему губки для мытья посуды разного цвета?
6
36
Почему губки для мытья посуды разного цвета?
Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна
1
22
Безумный и очень мощный танк с кабиной из старого минивэна
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#картинки#дтп#знаменитости#красота#шоу бизнес#на различный вкус#настроение
#факты#интересно#природа#россия#интересное#китай#приколы#алкоголь#девушки#общество
#юмор#история#сша#авария#люди#кот#смешные#прикольные#комментарии#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться