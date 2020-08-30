В Икутской области рыбак прогнал медведицу с тремя медвежатами

- Ну-ка, иди отсюда. Иди-иди отсюда, чё надо? Ну-ка, давай мамка, забирай своих, дайте порыбачить, я вам кину. Идите отсюда. Не фыркай здесь мне ещё, - говорит он зверю.



Реакция животных тоже удивительна – они не бросаются на него, с любопытством смотрят на человека. В конце концов, медведица начинает отходить дальше в реку, и её детёныши тоже отступают.



В конце ролика рыбак смотрит в камеру, смеётся и задаёт пользователям вопрос – «Ну, как вам?».