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17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли

17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли  (16 фото + 2 видео)

Автор:
19 декабря 2020 22:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вряд ли   Не попадались   Слышали   вещей   видели   интернет   на глаза   
2009
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В мире миллионы явлений и вещей, о которых слышал каждый, но мало кто видел собственными глазами. К счастью, в 21 веке, благодаря интернету, мы можем найти изображение почти всего, что нам угодно. В этом посте собраны интересные фотографии, которые скорее всего вам не попадались на глаза.

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Метки: Вряд ли   Не попадались   Слышали   вещей   видели   интернет   на глаза   
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12  комментариев
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380
Buhlo Час назад
Комментарий к фото
куда колея пропадает то???
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4k
Фомич Полчаса назад
Дорога с односторонним движением? Колею посередине...
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