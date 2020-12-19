17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли

В мире миллионы явлений и вещей, о которых слышал каждый, но мало кто видел собственными глазами. К счастью, в 21 веке, благодаря интернету, мы можем найти изображение почти всего, что нам угодно. В этом посте собраны интересные фотографии, которые скорее всего вам не попадались на глаза.
Ледяные яйца - это редкое явление, возникающее, когда лед перекатывается ветром и водой (Северная Финляндия)
Солёные озёра в оазисе Сива, Египет
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Пёс, направляющий стадо
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