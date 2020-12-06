Ответить на этот вопрос однозначно сложно, так как подобные сведения, конечно же, не являются официальными. Однако известно, что "Яндекс" следит за действиями юзеров на сетевых ресурсах для дальнейшего ранжирования сайтов. Это как минимум. Теория о тотальной слежке "Яндекса" включает в себя несколько конкретных предположений, какими способами она может осуществляться. Дальше приведен список основных вероятных путей шпионажа, через которые "Яндекс" следит за пользователями.

Сервис "Яндекс.Бар"

Первый в списке подозрительных сервисов "Яндекса" – "Яндекс.Бар". По сообщениям многих юзеров, он позволяет следить за тем, какие страницы и сайты посещает пользователь в Сети. Основная сфера использования полученных таким образом данных – индексация сайтов. Непосредственно для сайтов это не имеет опасности, с другой стороны, никто никому не дает никаких гарантий, и завтра все может измениться.

"Яндекс.Метрика"

Сервис "Яндекс.Метрика" Данный сервис – один из самых неблагонадежных с точки зрения информационной безопасности пользователей. В значительном количестве случаев именно он с наибольшей вероятностью позволяет объяснить, каким образом "Яндекс" следит за операциями пользователей.

Сам по себе этот сервис создает и предоставляет владельцам сайтов статистический отчет о действиях посетителей ресурса. То есть он фиксирует и передает все данные о том, что, когда, откуда и как вы делали на конкретном сайте. Главное, чтобы ресурс был подключен к сервису. Сервис "Яндекс.Метрика" обладает всей полнотой информации о действиях пользователей, однако он может быть опасен и для самих владельцев сайта, влияя на его положение в ТОПе, вплоть до полного исключения из него.

"Яндекс.Почта"

Множество пользователей с недоверием относятся также к почтовой службе "Яндекса". Само собой, если "Яндекс" зарекомендовал себя как небезопасный поисковик, то тем более нет смысла доверять ему личную информацию, сосредоточенную в личной почтовой переписке. Насколько эти подозрения соответствуют реальности, сказать сложно. В основном предположения по поводу того, как "Яндекс" следит за пользователями сети Интернет, сходятся к версии, что существует автоматизированная служба, которая с помощью определенных фильтров просеивает информацию, собирая необходимые данные. Куда и зачем она их передает – остается загадкой.

Punto Switcher

Наиболее оригинальная теория, объясняющая, каким образом "Яндекс" следит за операциями пользователей, состоит в криминализации… Punto Switcher. Поскольку сама программа принадлежит "Яндексу", некоторые пользователи утверждают, что она используется им в целях сбора и передачи личных данных. Проверить это непросто, да и прецедентов в практике пользователей недостаточно много, чтобы можно было всерьез бить тревогу. Тем не менее нет никаких доказательств обратного, то есть того, что этот и ему подобный софт абсолютно безопасны. Гипотетически возможность использования Punto Switcher в целях шпионажа вполне возможна.

"Яндекс.Вебвизор"

"Вебвизор" от "Яндекс" – очень подозрительный по своему характеру сервис. А учитывая его возможности, можно считать, что он представляет собой претендента номер один на роль главного шпиона. По своему функционалу "Вебвизор" во многом дублирует "Яндекс.Метрику". Однако, говоря о том, каким образом "Яндекс" следит за операциями пользователей, нельзя не отметить, что "Вебвизор" не просто собирает информацию о юзерах, посещающих ресурс, но также производит видеозапись их конкретных действий: перехода по страницам, их прокрутки, открытия тех или иных окон, просмотра фото и видео – в общем, все, вплоть до простых движений курсора на дисплее пользователя.

Заключение

Теми или другими сервисами "Яндекса" пользуются очень многие владельцы сайтов. Трудно назвать точную цифру, но, скорее всего, не менее половины Рунета находится под их контролем. Масштабы получаемых от них сведений трудно переоценить, если хотя бы половина подозрений окажется правдой. Как эта информация используется сейчас и как она теоретически может быть использована в будущем?