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Сообщество IT от ENT'a 9 постов • 38 подписчиков подписаться
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Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?

Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? (2 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:32
Сообщество : IT от ENT'a
Метки: интересно   интернет   люди   слежка   текст   фото   яндекс   
780
2

Не секрет, что информационные технологии, предоставляющие столько удобств и возможностей, имеют обратную сторону медали. Ими запросто можно злоупотреблять в тех или иных целях в отношении рядовых пользователей.

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Метки: интересно   интернет   люди   слежка   текст   фото   яндекс   
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13  комментариев
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9k
Некто 3 часа назад
И на фишквх тындекс прикрутили капитально.
Зоипало это если честно....
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9k
Нихуахуа Полчаса назад
Я так понимаю, что мы все должны перейти на Гугл, который самый белый и пушистый?
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Все эти Яндекс.*, прочие менеджеры броузеров, "бары" и любого рода "защитники" (от любых производителей броузеров, они воюют за поисковую строку) ставят только лохи.
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25k
Антон 2 часа назад
Могу добавить кое-что ещё. Если вы опасаетесь сервисов Яндекса - не пользуйтесь "Оперой". Этот браузер активно сотрудничает с Яндексом, как с бизнес-партнёром, и рекламу (трекеры, и т.д.) выпилить из страниц практически невозможно. Даже если вы перекроете доступ путём фильтрации адресов, установкой адблокеров, реклама пройдёт через скрипты самого браузера.
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3k
Убийца Прохиндеев Антон Час назад
Опера сотрудничает с Яндексом не в большей мере, чем куча других броузеров
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25k
Антон Убийца Прохиндеев Час назад
И тем не менее. Если с других мест рекламу вырезать можно, то при попадании на страницы самого яндекса рекламу уже не удалить ничем. Те же страницы в файрфоксе абсолютно чистые.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Выкиньте компьютер, уезжайте в тайгу. Кроме медведя там за вами следить никто не будет
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9k
Нихуахуа Мистер Фикс Полчаса назад
И то не факт.

И то не факт.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Истинно все! Глядя на то, что ттворит со всем миром Яндекс пейсбученька с гуглом и тыблоком тихо воют в уголке, нищщасные.
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2k
Core 3 часа назад
Как и гугл
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27k
Peacemaker1873 Core 3 часа назад
Да не, у Гугла поболе возможностей будет. Не забывай чей ведроид на большинстве телефонов.
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