В Китае несколько дней назад водитель фуры решил, что не стоит контролировать погрузку и крепёж длинного металлического листа. Вот и поехал на свой страх и риск. На светофоре фура не успевает проскочить на зелёный свет и водитель экстренно тормозит. Грузовик-то остановился, а вот лист по инерции продолжил движение вперёд.