Видимо, 2020 год решил окончательно и бесповоротно объяснить людям о том, что техника безопасности это непустые слова.
В Китае несколько дней назад водитель фуры решил, что не стоит контролировать погрузку и крепёж длинного металлического листа. Вот и поехал на свой страх и риск. На светофоре фура не успевает проскочить на зелёный свет и водитель экстренно тормозит. Грузовик-то остановился, а вот лист по инерции продолжил движение вперёд.
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Кабина слетела целиком, водитель был пристегнут, поэтому его не выбросило из кабины.
В итоге - незначительные травмы.