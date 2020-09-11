Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами

Десятки автомобилистов, не дожидаясь приезда сотрудников дорожных служб, принялись очищать проезжую часть от фруктов.



Со слов водителя фуры, в результате того, что поддоны с грузом, находящиеся в полуприцепе, были плохо закреплены, на повороте коробки с апельсинами прорвали тент и выпали на магистраль.



Благодаря стараниям автомобилистов спустя несколько часов движение на дороге было восстановлено.