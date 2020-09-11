Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами

Благодаря стараниям автомобилистов спустя несколько часов движение на дороге было восстановлено.
Цитрусовое ДТП, произошедшее 8 сентября на автотрассе в черте уезда Эньши (Туцзя-Мяоский автономный округ, провинция Хубэй, КНР), попало в объектив камеры наблюдения, установленной над магистралью.
Десятки автомобилистов, не дожидаясь приезда сотрудников дорожных служб, принялись очищать проезжую часть от фруктов.
Со слов водителя фуры, в результате того, что поддоны с грузом, находящиеся в полуприцепе, были плохо закреплены, на повороте коробки с апельсинами прорвали тент и выпали на магистраль.
Благодаря стараниям автомобилистов спустя несколько часов движение на дороге было восстановлено.
Со слов водителя фуры, в результате того, что поддоны с грузом, находящиеся в полуприцепе, были плохо закреплены, на повороте коробки с апельсинами прорвали тент и выпали на магистраль.
Благодаря стараниям автомобилистов спустя несколько часов движение на дороге было восстановлено.
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