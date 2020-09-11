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Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами

Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 10:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: апельсины   в мире   видео   китай   происшествие   фото   фура   
78
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Благодаря стараниям автомобилистов спустя несколько часов движение на дороге было восстановлено.

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Метки: апельсины   в мире   видео   китай   происшествие   фото   фура   
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4  комментария
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5k
Вася Полчаса назад
Фура засыпала китайскую магистраль апельсинами
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5k
Игорь 9 минут назад
он бы еще побыстрее в поворот входил
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121
DoctorBetruger 15 минут назад
Кому апельсины? Кому витамины?
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12k
Габит Калыков 41 минуту назад
Хорошо постарались автомобилисты. Потому что старались для себя.
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