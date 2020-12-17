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Кабина срезана стальным листом в момент торможения

Кабина срезана стальным листом в момент торможения (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 19:01
Сообщество : Аварии
Метки: авария   кабина   торможение   
2047
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Инцидент – 14 декабря в Китае.
Кабина слетела целиком, водитель был пристегнут, поэтому его не выбросило из кабины.
В итоге - незначительные травмы.

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Метки: авария   кабина   торможение   
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19  комментариев
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9k
3.6o6pa 3 часа назад
Зачем крепить груз? Он же плоский - не укатится
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1k
Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
Тормоза хорошие - проверено.
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8k
Павел 36 минут назад
Легко отделался водитель .Наглядный пример того что груз надо привязывать.
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25k
Антон 58 минут назад
Ну вот, а мог и в АДок попасть.
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11k
info-kozirev Час назад
Мля долбодятлы,а груз крепить Пушкин будет?
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8k
Кыся 2 часа назад
Листовой металл крепят цепями. Можно одноразово закрепить и обычными ремнями, но надо ставить прокладки под углы. И сам лист должен стоять на деревянных прокладках, тогда он изогнется и так легко не уедет. Что-то я вообще никакого крепежа не вижу, как и прокладок.
Хорошо, что этот лист уехал на торможении. А ведь мог бы легко на любом повороте, но только уже не на мудака в кабине, а на соседей. А что будет с легковушкой или пешеходом от такого листика? Правильно, две половинки.
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29k
Korolev 2 часа назад
Надо "Пункт назначения" пересмотреть...
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11k
Toxictofa 2 часа назад
Йоп их мать!
Вот же дебилы!
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37k
Сергей 2 часа назад
Иногда бывает, что хорошие тормоза тоже плохо!
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1k
Влад Чернов 3 часа назад
это не кабина . это капсула отстыковалась при опасности
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
вообще думал с водителем будет вот это, а не незначительные травмы

вообще думал с водителем будет вот это, а не незначительные травмы
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14k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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25k
Антон Егор 59 минут назад
Флажки для слабаков!
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3k
schmubu Егор 57 минут назад
регу голову срезало?
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Просто при наезде на стоп-линию в Китае включается экстренное катапультирование.)))
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5k
Dima 3 часа назад
Дебил конечно, да ещё и груз в стенку прицепа не упер. Такой метал вообще лучше цепями крепить. Я сам всегда стараюсь максимально хорошо закрепить груз - я насмотрелся подобных аварий с трупами, когда груз кабину складывал.
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32k
parallax 3 часа назад
Не срезало, а выдавило. Иначе бы жив не остался.
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8k
Александр 3 часа назад
Хоть жив остался.
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11k
Алекс 4 часа назад
Правили ТБ написаны кровью....
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