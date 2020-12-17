Кабина срезана стальным листом в момент торможения

Инцидент – 14 декабря в Китае.
Кабина слетела целиком, водитель был пристегнут, поэтому его не выбросило из кабины.
В итоге - незначительные травмы.
Кабина слетела целиком, водитель был пристегнут, поэтому его не выбросило из кабины.
В итоге - незначительные травмы.
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Метки: авария кабина торможение
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Хорошо, что этот лист уехал на торможении. А ведь мог бы легко на любом повороте, но только уже не на мудака в кабине, а на соседей. А что будет с легковушкой или пешеходом от такого листика? Правильно, две половинки.
Вот же дебилы!