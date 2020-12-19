Заброшенные деревни Подмосковья, где можно поселиться

Есть поселения процветающие, умирающие, а есть - мёртвые. Последние всегда привлекают к себе большое количество туристов и экстремалов. Главная тема данной статьи - заброшенные деревни Подмосковья в которых можно поселиться. Сколько их всего в Московской области, да и вообще в России - сказать очень сложно.
Не зря говорят, что село, деревня - это душа страны и народа. И если умирает село - то умирает и вся страна. Не согласиться с этим утверждением очень сложно. Ведь действительно деревня - это колыбель русской культуры и традиций, русского духа и русской поэзии. К сожалению, заброшенные деревни сегодня не редкость. Современные россияне все больше отдают предпочтение городскому образу жизни, отрываясь от своих корней. А село тем временем деградирует и возникают на карте России всё новые и новые заброшенные деревни, фото которых поражают своей унынием и тоской.
Хутора Гуляевы
Небольшой хутор, основанный крестьянской семьёй, но названный в честь семьи помещичьей, сегодня поглощён Троицким административным округом Москвы. История упадка деревни весьма банальна: и без того немногочисленные жители уехали отсюда в поисках лучшей жизни. Хутора Гуляевы считаются покинутыми с 2002 года, однако в переписях последующих лет упоминается несколько (не больше шести) жителей. Большинство домов в отличном состоянии, и хочется думать, что вскоре здесь снова будут жить люди.
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Хутор Федоровка
Этот хутор расположен в 100 километрах от Москвы. По сути, это бывший военный городок, поэтому ни на одной из карт вы его не найдете. Примерно в начале 90-х годов поселок в 30 жилых домов полностью пришел в запустение. В свое время здесь была своя котельная, подстанция, а также магазин.
Деревня Ботово
Старая деревня Ботово находится в Московской области, возле станции Волоколамск (Рижское направление). Некогда в этой местности находилась усадьба княгини А.М. Долгоруковой. Центром этой усадьбы была деревянная церковь, которую построили еще в XVI веке (церковь не сохранилась). Последний владелец усадьбы в Ботово, как известно, отдал её в начале ХХ века крестьянам. Из сохранившихся объектов в Ботово можно увидеть лишь руины Воскресенского храма, сооруженного в 1770-х годах в псевдорусском стиле, а также остатки старого парка площадью в двадцать гектаров. В этом парке еще остались старые березовые и липовые аллеи.
Деревня Моховое
До недавнего времени Моховое было процветающим населённым пунктом Московской области, который специализировался на снабжении торфом Шатурской ГЭС. Большие торфяники и близость лесных массивов определи судьбу деревни: во время лесного пожара 2010 года она сгорела дотла. Восстановление домов сочли нецелесообразным, и ныне деревня как административный субъект полностью ликвидирована.
Деревня Гребнево
Гребнево - это усадьба XVI века с богатой интересной историей и довольно трагической судьбой. Расположена она в сорока километрах от столицы, на Щелковском шоссе. Первым хозяином усадьбы был Б.Я. Бельский - оружничий царя Иоанна Грозного, затем усадьбой владели Воронцовы и Трубецкие. В 1781 году хозяином усадьбы Гребнево становится Гаврил Ильич Бибиков, именно при нем усадьба приобрела тот вид, в котором она дошла до наших дней.
С началом советской эпохи связаны драматические страницы истории усадьбы в Гребнево. Национализация комплекса привела к тому, что здания постепенно начали терять свой исторический облик. В первую очередь пострадали все внутренние интерьеры сооружений. Вначале в стенах усадебного комплекса был расположен туберкулёзный санаторий, затем - техникум. И лишь в 1960 году усадьба Гребнево была объявлена архитектурным памятником республиканского значения. В конце 1980-х годов усадьба, казалось бы, получила новый импульс для своего развития и сохранения. Здесь образовался культурный центр, а на территории усадьбы начали регулярно проводить различные концерты, мероприятия и выставки. Начались активные реставрационные работы по восстановлению комплекса. Но в 1991 году там случился грандиозный пожар, после которого от нее остались лишь каркасы усадебных зданий и сооружений. В таком состоянии усадьба Гребнево пребывает и в наши дни, все больше превращаясь в обычные руины.
С началом советской эпохи связаны драматические страницы истории усадьбы в Гребнево. Национализация комплекса привела к тому, что здания постепенно начали терять свой исторический облик. В первую очередь пострадали все внутренние интерьеры сооружений. Вначале в стенах усадебного комплекса был расположен туберкулёзный санаторий, затем - техникум. И лишь в 1960 году усадьба Гребнево была объявлена архитектурным памятником республиканского значения. В конце 1980-х годов усадьба, казалось бы, получила новый импульс для своего развития и сохранения. Здесь образовался культурный центр, а на территории усадьбы начали регулярно проводить различные концерты, мероприятия и выставки. Начались активные реставрационные работы по восстановлению комплекса. Но в 1991 году там случился грандиозный пожар, после которого от нее остались лишь каркасы усадебных зданий и сооружений. В таком состоянии усадьба Гребнево пребывает и в наши дни, все больше превращаясь в обычные руины.
Посёлок Клюквенный
Есть у этого места и другое имя — Военный городок №416. В 90-х посёлок утратил стратегическое значение и был оставлен жителями. Местность, некогда служившая базой для зенитно-ракетных систем, теперь облюбована дачниками. Тем не менее сохранилась масса военных и жилых построек, оставшихся нетронутыми с советских времён. Они-то и привлекают сюда туристов.
Деревня Шатур
Старая деревня Шатур известна еще с XVII века. Она расположена на бедных почвах, поэтому главным занятием местных жителей всегда была охота. Возможно, именно по этой причине селение пришло в упадок в середине ХХ века. Сегодня деревня полностью опустела. Изредка хозяева отдельных домов наведываются сюда (несколько раз в году). Среди заброшенного села отлично смотрится старая кирпичная колокольня, возвышающаяся над безлюдной деревней.
Деревня Усть-Пристань
Деревушка, возникшая в XVI веке на слиянии рек Яхромы и Сестры, долгое время оставалась владением Донского монастыря. Она славилась на всю округу своей удивительной природой и быстро разрасталась, к началу XX века приобретя не только духовное, но и торгово-сельскохозяйственное значение. Упадок деревни начался в 30-е годы прошлого века без видимых причин. Скорее всего, население просто предпочло городскую жизнь природе.
Это лишь малая часть заброшенных мест Подмосковья. Все они достойны внимания, и каждое заставляет задуматься о быстротечности времени и роли человека в этом безумном мире.
Это лишь малая часть заброшенных мест Подмосковья. Все они достойны внимания, и каждое заставляет задуматься о быстротечности времени и роли человека в этом безумном мире.
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Пробегал ролик когда появился чел в брошенном хуторе с передвижной пасекой, так наследнички с участковым даже ветряк пытались отжать - "наше и всё тут". Так чел просто сел в машину и уехал, и пасеку и ветряк увёз - это всё оказалось раздвижным и закрепленным к автопоезду.
Уничтожают поликлинику, школу, производство, сельское хозяйство, и тем самым выдавливают население в Москву.
Цель: согнать всех в Москву, это позволит сократить население в десятки раз, очистить территорию, обеспечить поставку ресурсов на Запад, для поддержания западных группировок.
Все просто.