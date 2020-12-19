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Заброшенные деревни Подмосковья, где можно поселиться

Заброшенные деревни Подмосковья, где можно поселиться (9 фото)

Автор:
19 декабря 2020 09:25
Сообщество : Жизнь
Метки: Заброшенные деревни Подмосковья   ПОДМОСКОВЬЕ   деревни   жизнь   интересно   фото   
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Есть поселения процветающие, умирающие, а есть - мёртвые. Последние всегда привлекают к себе большое количество туристов и экстремалов. Главная тема данной статьи - заброшенные деревни Подмосковья в которых можно поселиться. Сколько их всего в Московской области, да и вообще в России - сказать очень сложно.
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Метки: Заброшенные деревни Подмосковья   ПОДМОСКОВЬЕ   деревни   жизнь   интересно   фото   
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6  комментариев
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11k
Альф 57 2 часа назад
Жить в таких местах просто невозможно из-за отсутствия элементарных условий, таких депрессивных мест и под Питером полно. Бомжи, наркоманы и мигранты ошиваются постоянно, боязно одному ходить даже днём.
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1k
Карагандинская Полиграфия Альф 57 Час назад
А появись грамотный человек с руками - так всякую шушару трогать низя, хотя вроде местный участковый и изжаловался во все инстанции на шушару, но бомжи, видно роднее, чем чужак с руками. Чуть хозяйство в порядок привел - сразу из ниоткуда наследнички хозяев нарисуются - ладно б за "своё" радели - больше чужое норовят прихватить.
Пробегал ролик когда появился чел в брошенном хуторе с передвижной пасекой, так наследнички с участковым даже ветряк пытались отжать - "наше и всё тут". Так чел просто сел в машину и уехал, и пасеку и ветряк увёз - это всё оказалось раздвижным и закрепленным к автопоезду.
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58
ivan 8 минут назад
Автор, не путайте деревни и села. Есть Церковь- это село.
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3k
Alex 21 минуту назад
Эх, капнуть бы там.
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5k
mbr Полчаса назад
Очистка территорий от "аборигенов" это целенаправленная политика властных группировок завязанных на своих западных владельцев, в лице чиновников, министров, должностных лиц..

Уничтожают поликлинику, школу, производство, сельское хозяйство, и тем самым выдавливают население в Москву.
Цель: согнать всех в Москву, это позволит сократить население в десятки раз, очистить территорию, обеспечить поставку ресурсов на Запад, для поддержания западных группировок.
Все просто.
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