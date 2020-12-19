Заброшенные деревни Подмосковья, где можно поселиться

Гребнево - это усадьба XVI века с богатой интересной историей и довольно трагической судьбой. Расположена она в сорока километрах от столицы, на Щелковском шоссе. Первым хозяином усадьбы был Б.Я. Бельский - оружничий царя Иоанна Грозного, затем усадьбой владели Воронцовы и Трубецкие. В 1781 году хозяином усадьбы Гребнево становится Гаврил Ильич Бибиков, именно при нем усадьба приобрела тот вид, в котором она дошла до наших дней.



С началом советской эпохи связаны драматические страницы истории усадьбы в Гребнево. Национализация комплекса привела к тому, что здания постепенно начали терять свой исторический облик. В первую очередь пострадали все внутренние интерьеры сооружений. Вначале в стенах усадебного комплекса был расположен туберкулёзный санаторий, затем - техникум. И лишь в 1960 году усадьба Гребнево была объявлена архитектурным памятником республиканского значения. В конце 1980-х годов усадьба, казалось бы, получила новый импульс для своего развития и сохранения. Здесь образовался культурный центр, а на территории усадьбы начали регулярно проводить различные концерты, мероприятия и выставки. Начались активные реставрационные работы по восстановлению комплекса. Но в 1991 году там случился грандиозный пожар, после которого от нее остались лишь каркасы усадебных зданий и сооружений. В таком состоянии усадьба Гребнево пребывает и в наши дни, все больше превращаясь в обычные руины.