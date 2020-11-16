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Изба 100 лет назад: интерьер и быт

Изба 100 лет назад: интерьер и быт (26 фото)

Автор:
16 ноября 2020 09:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: 100 лет назад   быт   жизнь   изба   интересно   интерьеры   исторические факты   фото   
3583
26
Раньше люди жили совсем не так, как сейчас. Узнайте, какими были интерьеры изб сто лет назад.
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Метки: 100 лет назад   быт   жизнь   изба   интересно   интерьеры   исторические факты   фото   
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17  комментариев
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10k
Сибирячка Час назад
Обратите внимание как из половиц высовываются сучки. Пол то мыли тщательно. смачивали и скребли дробленым камнем до бела и потом все тщательно смывали и промывали чистой водой. Расстилали половики и не топтались по нему пока не просохнет. Вот сучки то как более твердое дерево и начинали высовываться из половиц. Я выросла в таком доме с некрашеными плахами. как по ним приятно было ходить. они всегда были теплыми. И до школы мы с братиком так же спали на полу на старых теплых одежках.
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14k
Dr.CrAzY 6 минут назад
Как же так? А где же евроремонты? Золотые туалеты? Кухни из мрамора в 1кв.км???

(сарказм)
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941
Грета Тунберг 8 минут назад
ТС ты видел когда-нибудь избу?
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344k
Serbento Грета Тунберг 2 минуты назад
Изба 100 лет назад: интерьер и быт
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6k
amrita 10 минут назад
Обои у нас в городе ( Калининград ) появились только в 1965 году... стены были покрашены и сделан накат(( специальный валик с рисунком... брали у соседей- один на всю улицу. ) а тут в деревне!?.... Знаем мы эти постановочные кадры. Ну где то близко, но не точно . Простые люди жили много беднее и не в такой идеальной чистоте.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Запахло пердежом бабки.. Зачем?
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5k
Rus77 Злобный Члегр 11 минут назад
По моему запахло одним дебилом!
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Запахло пеедежом бабки.. Зачем?
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2k
Дима Нефедов Полчаса назад
Глупость то какая...
"большими и просторными были дома на севере: а зачем экономить пространство, если леса вокруг полно, бери да строй" а обогревать все это на севере чем?
Это больше похоже на терем, или дом купца в южных губерниях, причем первый этаж либо амбар, либо склад.
Изба строилась стандартным образом, по середине одно общее пространство с печкой, а вокруг пристройки, иначе все это зимой не обогреть...
привыкли к остекленным окнам со стеклопакетами, центральному отоплению и электрооборевателю в каждой комнате и фантазируют на тему, "вот была бы у меня изба..."
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311
LinkLine Полчаса назад
автор, а теперь покажи нам избы и быт обычных крестьян и крепостных, а тут хоромы бояр не иначе
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31k
Игорь LinkLine Минуту назад
Это поморские и карельские дома. Там крепостных не было. Под одной крышей было всё: и амбар и хлев для скотины и жилые помещения.

Здесь подробнее. Если конкретно про такой дом, то смотреть с 1:15 (час 15 минут)
Ссылка www.youtube.com
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20k
Vazari Полчаса назад
А меня следующая деталь удивила. На окнах и дверях не заметно обсады (окосячки). А я всегда считал, что для деревянного дома это необходимая вешь.
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25k
Aleksandr 54 минуты назад
"Хруст французской булки"(тм)-для 1% населения. Остальным-черствые корки, и не каждый день.
Революция не на пустом месте возникла, люди устали жить в скотстве. Будь всё так радужно, как в этом поста-никакие вливания в революцию не сработали бы.
"Хруст французской булки"(тм)-для 1% населения. Остальным-черствые корки, и не каждый день. Революция не на пустом месте возникла, люди устали жить в скотстве. Будь всё так радужно, как в этом поста-никакие вливания в революцию не сработали бы.
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81
WadDad Час назад
Такой дом, как на первом фото мог позволить себе не каждый. Одному или семьёй такой дом не поставить. Нужны наёмные работники. Но достаточно большие избы бывали. У меня мать вспоминала, как тяжело было мыть некрашенные полы. Лавку во всю стену помню в избе соседей. У них был достаточно большой дом и в главное комнате была такая лавка. Мы там карапузами бесились помню. Угловую раковину из жести под умывальником помню. У бабушки такая сохранилась было. Ещё помню погреба, где батя стоял в полный рост. Чулан, в котором была большая кадка, в которой летом лежало замороженное(!) масло. Возможно я был тогда в гостях в начале лета - малой был, не помню.
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17k
SerGProS Час назад
Дома простых (не зажиточных крестьян) были в три окна. Лес на постройку новую надо было спрашивать у барина и строилась отдельная изба для молодых. Бывало так, что в одной избе ютилось три поколения. От Деда до внуков.
>> с советским опытом жизни в комнатушках <<
После таких вот домиков с нужником во дворе или поле, после бараков и коммуналок хрущевские "комнатушки" за счастье были.Хотя, были "комнатушки" и побогаче. Так называемые "сталинские, метраж двухкомнатной квартиры около 50 м , трёхкомнатной 66-76 м , четырёхкомнатной 85-91 м
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33
Анна Анна Час назад
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2k
RoseM 2 часа назад
Молодежь посты от вот таких долбоящеров насмотрится, а потом несет пургу про Россию, которую мы потеряли.

Таких домов - один на всю деревню мироед.
Ставить его, как образец быта крестьян, это, как сейчас виллу Абрамовича или Потанина указывать в качестве примера жизни простых Москвичей.
А чего, ведь и тот и другой успешные "зажиточные" предприниматели.
Работать нужно больше и таким же станешь.
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