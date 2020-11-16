Изба 100 лет назад: интерьер и быт

Интересно, конечно, что многие люди сейчас жалуются на жизнь, а при этом быт даже у самых нищих людей в деревне сейчас гораздо лучше, чем у прежних богачей. Поэтому кому-то может показаться, что на старинных фото все довольно убого. Но надо, конечно, сделать скидку на прогресс.



Да, так выглядели дома богатых или просто зажиточных людей. А у нищих дома были такие, какие сейчас и у маргиналов не встретишь; просто натуральная конура. Здесь, правда, дома бедняков я не покажу. А все в основном более-менее приличные.