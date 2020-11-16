Изба 100 лет назад: интерьер и быт

Раньше люди жили совсем не так, как сейчас. Узнайте, какими были интерьеры изб сто лет назад.
На севере раньше строили настоящие деревянные дворцы. Ну вот даже посмотрите на этот дом, это же что-то невероятное!
Сейчас кому-то может показаться, с советским опытом жизни в комнатушках или малюсеньких дачных домиках на шести сотках, что это многоквартирный дом. Но на самом деле в Российской Империи в таких домах могла жить одна большая зажиточная семья.
Просто вот такими большими и просторными были дома на севере: а зачем экономить пространство, если леса вокруг полно, бери да строй.
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Но я хочу показать не сами постройки, а то - как выглядел быт людей в этих домах, какими были интерьеры.
Интересно, конечно, что многие люди сейчас жалуются на жизнь, а при этом быт даже у самых нищих людей в деревне сейчас гораздо лучше, чем у прежних богачей. Поэтому кому-то может показаться, что на старинных фото все довольно убого. Но надо, конечно, сделать скидку на прогресс.
Да, так выглядели дома богатых или просто зажиточных людей. А у нищих дома были такие, какие сейчас и у маргиналов не встретишь; просто натуральная конура. Здесь, правда, дома бедняков я не покажу. А все в основном более-менее приличные.
Да, так выглядели дома богатых или просто зажиточных людей. А у нищих дома были такие, какие сейчас и у маргиналов не встретишь; просто натуральная конура. Здесь, правда, дома бедняков я не покажу. А все в основном более-менее приличные.
Дальше вы увидите группы фотографий, разделенных периодами. Первая группа (автор Инха Конрад) сняты в Карелии в конце 19 века.
Вторая группа в 20-х годах 20 века (автор А.А.Беликов). А третья в 40-х годах 20 века (авторов я не знаю, фото сняты во время оккупации Карелии финнами).
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(сарказм)
"большими и просторными были дома на севере: а зачем экономить пространство, если леса вокруг полно, бери да строй" а обогревать все это на севере чем?
Это больше похоже на терем, или дом купца в южных губерниях, причем первый этаж либо амбар, либо склад.
Изба строилась стандартным образом, по середине одно общее пространство с печкой, а вокруг пристройки, иначе все это зимой не обогреть...
привыкли к остекленным окнам со стеклопакетами, центральному отоплению и электрооборевателю в каждой комнате и фантазируют на тему, "вот была бы у меня изба..."
Здесь подробнее. Если конкретно про такой дом, то смотреть с 1:15 (час 15 минут)
Революция не на пустом месте возникла, люди устали жить в скотстве. Будь всё так радужно, как в этом поста-никакие вливания в революцию не сработали бы.
>> с советским опытом жизни в комнатушках <<
После таких вот домиков с нужником во дворе или поле, после бараков и коммуналок хрущевские "комнатушки" за счастье были.Хотя, были "комнатушки" и побогаче. Так называемые "сталинские, метраж двухкомнатной квартиры около 50 м , трёхкомнатной 66-76 м , четырёхкомнатной 85-91 м
Таких домов - один на всю деревню мироед.
Ставить его, как образец быта крестьян, это, как сейчас виллу Абрамовича или Потанина указывать в качестве примера жизни простых Москвичей.
А чего, ведь и тот и другой успешные "зажиточные" предприниматели.
Работать нужно больше и таким же станешь.