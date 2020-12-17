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30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас

30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас (31 фото)

Автор:
17 декабря 2020 08:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дом   интерьер   интерьеры   красиво   мебель   подборка   фото   
887
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Если вы в поиске вдохновения или идей для ремонта, эта подборка интерьеров - для вас. Здесь собраны продуманные, красивые, атмосферные, необычные комнаты, дома и интерьеры со всего мира. На форуме Reddit есть целое сообщество, посвященное вдохновляющим дизайнам интерьера в комнатах. Взглянем на те, в которых хочется оказаться прямо сейчас!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дом   интерьер   интерьеры   красиво   мебель   подборка   фото   
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5k
Rus77 54 минуты назад
Красиво, но к сожалению большинству недоступно!
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893
Mikhail K 22 минуты назад
Комментарий к фото
Это конечно очень смело, если конечно вся эта гора и предгорье не окружены колючей проволокой с табличкой Частная Собственность.
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7k
GRuslan Полчаса назад
Квартирка с видом на Бруклинский шикарна. Ремонт конечно такой замутить можно, только вот с Бруклинским мостом как быть
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