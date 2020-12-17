30 красивейших и уютных комнат, в которых хочется оказаться прямо сейчас

Если вы в поиске вдохновения или идей для ремонта, эта подборка интерьеров - для вас. Здесь собраны продуманные, красивые, атмосферные, необычные комнаты, дома и интерьеры со всего мира. На форуме Reddit есть целое сообщество, посвященное вдохновляющим дизайнам интерьера в комнатах. Взглянем на те, в которых хочется оказаться прямо сейчас!
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Спальня над кухней и небольшая гостиная с камином образуют компактное и уютное жилое пространство
Источник: — переведено специально для fishki.net
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