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Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке

Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке (42 фото)

Автор:
28 ноября 2020 11:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: 19 век   Мила Поворознюк   девушка   красота   наряды   одежда   платье   фото   
2726
42
Эта милая девушка променяла джинсы и всю современную одежду на пышные платья, блузы с воротниками, юбки до пят.
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Метки: 19 век   Мила Поворознюк   девушка   красота   наряды   одежда   платье   фото   
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21  комментарий
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18k
Nik 47 минут назад
Хорошая внешность и фигура для таких нарядов, но профессионализм фотографа тоже заслуживает внимания.
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10k
Татьянин день Минуту назад
Да там из винтажа только верхняя одежда

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354
klint 5 минут назад
особа красивая! но ей как минимум лет 30. и какая же она в таком возрасте девушка? она же женщина! ЖЕНЩИНА!
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1k
Олег 10 минут назад
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1k
maloy 12 минут назад
Самое интересное, что выглядит очень сексуально. Как говорится надоела открытость. А фантазия все что надо дорисует)
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10k
Сибирячка 13 минут назад
держите меня семеро, я ее так и представляю на работе в коровнике.
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
- Мадмуазель, разрешите пригласить Вас на менуэт?
- Шо, прямо здесь, штоле?!!
Леди Макбет мценского уезда, блджат...
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15k
sgb66 36 минут назад
Судя по фамилии, она должна одеваться подобным образом.
Судя по фамилии, она должна одеваться подобным образом.
Судя по фамилии, она должна одеваться подобным образом.
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12k
banzai7 39 минут назад
Что она себе позволяет? Ни тату, ни силикона!
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742
ВазгенСемёнович 45 минут назад
А даёт она тоже как в 19 веке, только после росписи или на этот случай у нее иные взгляды?
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1k
Mellivora 59 минут назад
Дамы перестали носить шляпки. Зря.
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19k
Влад Mellivora Полчаса назад
К сожалению не перестали.
К сожалению не перестали.
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32k
Alex Час назад
Ей нужно с этими ребятами познакомиться.
Найдут много общего и будут на одной волне.
Ей нужно с этими ребятами познакомиться. Найдут много общего и будут на одной волне.
Ей нужно с этими ребятами познакомиться. Найдут много общего и будут на одной волне.
Ей нужно с этими ребятами познакомиться. Найдут много общего и будут на одной волне.
Ей нужно с этими ребятами познакомиться. Найдут много общего и будут на одной волне.
Ей нужно с этими ребятами познакомиться. Найдут много общего и будут на одной волне.
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13k
Дмитрий Alex 45 минут назад
Реконструкторы -- это немного не то. Барышне больше подойдёт в спутники вот этот молодой человек из Англии. Который не только одевается как денди 19 века, но и сам шьёт для себя одежду.

Реконструкторы -- это немного не то. Барышне больше подойдёт в спутники вот этот молодой человек из Англии. Который не только одевается как денди 19 века, но и сам шьёт для себя одежду.
Реконструкторы -- это немного не то. Барышне больше подойдёт в спутники вот этот молодой человек из Англии. Который не только одевается как денди 19 века, но и сам шьёт для себя одежду.
Реконструкторы -- это немного не то. Барышне больше подойдёт в спутники вот этот молодой человек из Англии. Который не только одевается как денди 19 века, но и сам шьёт для себя одежду.
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1k
Roman Дмитрий 18 минут назад
Он так рекламирует свои услуги кстати, очень даже правильно.
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11k
Inlex Час назад
Винница это центр Украины.
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1k
Алексей Час назад
Конец 18-начало 19 века? Вообще-то эти наряды, как и викторианская эпоха, это вторая половина 19-начало 20 века. Т.е. на сто (100) лет позже.
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30k
Опаньки Час назад
как баронесса все одеваться могут все

давай моду рабоче-крестьянскую
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728
ak_va 2 часа назад
у меня такая же фигня.. каждый день одеваюсь как в 20-м веке
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30k
Опаньки ak_va Час назад
винтажный
мамин модник эпотажный
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536
Mr.Smith ak_va Час назад
и я бомжую
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