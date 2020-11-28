Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке

Эта милая девушка променяла джинсы и всю современную одежду на пышные платья, блузы с воротниками, юбки до пят.
Прекрасная леди на фото - это Мила Поворознюк из Винницы, что на западе Украины. Мила стала известной на весь Инстаграм благодарю своему необычному выбору стиля: молодая девушка решила отказаться от современной повседневной одежды и стала одеваться как барышни 19 века.
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За последние несколько лет Мила полностью заменила свой довольно типичный гардероб винтажными нарядами, включая длинные платья, корсеты, всевозможные элегантные шляпы и обувь конца викторианской эпохи.
Несмотря на то, что утренние сборы теперь отнимают гораздо больше времени, чем раньше, Мила говорит, что игра стоит свеч, поскольку винтажный стиль гораздо ближе ее душе и позволяет ей чувствовать себя гораздо комфортнее и женственнее.
«Сначала я начала носить винтажную блузку, потом юбку, и мало-помалу винтажные вещи постепенно начали заполнять весь мой шкаф», - сказала Мила Поворознюк в интервью российской газете «Комсомольская правда».
Мила вспоминает, как со временем заметила, что все чаще предпочитает винтажные вещи своей обычной одежде. В таком образе Мила чувствовала себя увереннее и поэтому стала так одеваться практически каждый день.
Мила всегда увлекалась винтажной модой. 12 лет назад она попала в клуб исторической реконструкции, члены которого увлекались средневековыми рыцарскими боями. Там Мила начала шить костюмы для различных фестивалей и боевых реконструкций, используя в качестве ориентира всевозможные старинные гравюры и картины.
Это позволило девушке не только познакомиться с историей моды из первых рук, но и научиться самой шить всевозможные предметы одежды.
Винтажный гардероб Милы Поворознюк в настоящее время насчитывает более 100 предметов, относящихся к разным временам, но большинство из них относится к моде конца 18 - начала 19 века - времени, когда, по словам молодой украинки, женщины выглядели «здоровыми и красивыми», не покрывая лица слоями макияжа (в те времена даже губную помаду использовали довольно редко).
Мила следует всем правилам моды того времени и даже исправно носит корсет. Вы скажете, мол, это же очень неудобно, но Мила отмечает, что сделала корсет на заказ, по индивидуальному эскизу, поэтому он вполне удобен для ежедневной носки.
Ношение длинных платьев и чулок, конечно, несет с собой определенные трудности в силу погодных условий. Мила отвечает, что всегда имеет запасную пару белых чулок при себе.
Мила находит много блузок и обуви в секонд-хендах, а остальную одежду шьет сама, черпая вдохновение из старых книг.
Что касается аксессуаров, то их Мила находит в основном в личных коллекциях энтузиастов-единомышленников или покупает на барахолках.
Последние два года Мила Поворознюк одевается почти исключительно в винтажные наряды XIX века и называет себя «винтажной леди».
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Леди Макбет мценского уезда, блджат...
Найдут много общего и будут на одной волне.
давай моду рабоче-крестьянскую
мамин модник эпотажный