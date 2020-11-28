Эта девушка одевается каждый день как в 19 веке

Винтажный гардероб Милы Поворознюк в настоящее время насчитывает более 100 предметов, относящихся к разным временам, но большинство из них относится к моде конца 18 - начала 19 века - времени, когда, по словам молодой украинки, женщины выглядели «здоровыми и красивыми», не покрывая лица слоями макияжа (в те времена даже губную помаду использовали довольно редко).