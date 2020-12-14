20 сногсшибательных интерьеров, которые будут сниться вам по ночам

Совсем недолго их авторам осталось ждать признания и всеобщего восхищения. В том светлом будущем студентов-архитекторов из лучших зарубежных вузов будут привозить в эти апартаменты для приобщения к чувству прекрасного...
Интерьерные изыски наших соотечественников собирают энтузиасты в сообществе "Как в лучших домах Парижу". Практически все фото - с электронных досок объявлений и сайтов о продаже и аренде недвижимости. Там предостаточно дизайнерских фантазий и вырвиглазных расцветок, и не обходится, конечно, без ехидных комментариев. Находятся, впрочем и те, кто уверен, что авторы просто живут в бабушкиных хрущевках и завидуют владельцам роскошной и неординарной недвижимости.
Давайте посмотрим?
Давайте посмотрим?
1. "Феерическая видовая квартира с эксклюзивным дизайнерским гламурным ремонтом" сдается в центре Питера
"Мягкие стены! Лакшери-психушка..."
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"Коту раздолье! Он тут как в дикой среде обитания. Если спрячется куда-то поспать, никто в жизни не найдёт в этих джунглях..."
9. Неизвестное жилище, слепо соответствующее концепции открытого пространства
"Вы кушайте, кушайте, я тут тихо в уголке присяду, не обращайте внимание. Вон там мужик в телевизоре, его слушайте..."
14. Сдается квартира в элитном ЖК "Триумф палас", Москва
"Кто-то тарелку с объедками к стене приклеил?"
17. Из описания: "...в квартире выполнен интересный и нестандартный дизайнерский ремонт в ярких тонах со множеством необычных функциональных решений"
А может, кто-то узнал свою квартиру на фотках? Признавайтесь!
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А после этого отопительного, заменил бы свои обычные чугуниевые на эти чугуниевые рельефные с ножками! И все мне бы завидовали.
Если что, у родителей чугунные батареи реставрировали. Там проток был толщиной со спичку. Остальное закальцинировались. Ребята разбирали их по секциям, отмачивали, промывали. Потом под давлением проверяли. Итого из 3-х батарей 5 секций лопнули под давлением. Сказали - собирать так или добирать секции? Добирать, конечно. Уже как 4 года что стояк, что батареи - почти одинаковая температура.
А себе люминьку менял на чугуний. У этих же ребят. Эх, попадись бы мне такая рельефная чугуниевая батарея...
Ладно бы дворец какой, но в квартире римские колонны, или всё в золото закатать... ЗАЧЕМ???
Квартира "в Римском стиле" тоже очаровательна, особенно туалет радует )