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20 сногсшибательных интерьеров, которые будут сниться вам по ночам

20 сногсшибательных интерьеров, которые будут сниться вам по ночам (57 фото)

Автор:
14 декабря 2020 01:02
Сообщество : Юмор
Метки: дорого богато   жилье   интерьер   квартира   красота   цыганщина   эстетика   
1748
57
Совсем недолго их авторам осталось ждать признания и всеобщего восхищения. В том светлом будущем студентов-архитекторов из лучших зарубежных вузов будут привозить в эти апартаменты для приобщения к чувству прекрасного...
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Метки: дорого богато   жилье   интерьер   квартира   красота   цыганщина   эстетика   
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962
akurys 2 часа назад
Сколько больных людей...
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134
Дед Мазай 21 минуту назад
20 - "Где сделано фото, неизвестно". То есть как "неизвестно"? - в каменном веке.
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134
Дед Мазай 23 минуты назад
Господи, как же приятно, что большинство (если не все) отзывов - отрицательные! Не всё так уж и плохо. Всех с наступающими! Удачи нам всем, добра и хорошего вкуса!
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19k
pssst Полчаса назад
Ой да ладно придираться. Учитывая, что у большинства россиян считается ничетак вариантом радужная подсветка светодиодными лентами и двухуровневые потолки - такие заскоки не сильно и шокируют.
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6k
amrita 39 минут назад
В СТРАШНОМ СНЕ!!!
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953
Андрей Манахов 46 минут назад
Ужас. Как будто у цыганского наркобарона побывал.
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8k
Васильевна 54 минуты назад
Вот эта мне понравилась. Как маленький уютный кабинетик в каком-нибудь дворце. Но для всей квартиры будет мрачновато.

Вот эта мне понравилась. Как маленький уютный кабинетик в каком-нибудь дворце. Но для всей квартиры будет мрачновато.
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5k
SR Час назад
Глаза сломал...
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665
Nane First NameLast Час назад
После просмотра батареи, не смог дальше ничего смотреть. Чугуниевая! С рельевным рисунком (надеюсь, это не лепнина, а натуральное литьё). Даже с ножками(!) Мм-м-м. Вот прямо сейчас бы купил и перекрасил в белый цвет


А после этого отопительного, заменил бы свои обычные чугуниевые на эти чугуниевые рельефные с ножками! И все мне бы завидовали.


Если что, у родителей чугунные батареи реставрировали. Там проток был толщиной со спичку. Остальное закальцинировались. Ребята разбирали их по секциям, отмачивали, промывали. Потом под давлением проверяли. Итого из 3-х батарей 5 секций лопнули под давлением. Сказали - собирать так или добирать секции? Добирать, конечно. Уже как 4 года что стояк, что батареи - почти одинаковая температура.

А себе люминьку менял на чугуний. У этих же ребят. Эх, попадись бы мне такая рельефная чугуниевая батарея...
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19k
pssst Nane First NameLast 37 минут назад
Они стоят примерно $200 за секцию. И очень большие - как стол в высоту.
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665
Nane First NameLast pssst 22 минуты назад
У меня старый фонд. Подоконники почти по пояс (сам 184). Но $200 за секцию как бы... А это цена за новые или проверенные после разбора?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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1k
Sergey 2 часа назад
Кровь из глаз.
Ладно бы дворец какой, но в квартире римские колонны, или всё в золото закатать... ЗАЧЕМ???
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134
Катерина 2 часа назад
"Почувствуй себя тромбоцитом" )))
Квартира "в Римском стиле" тоже очаровательна, особенно туалет радует )
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9k
кира 2 часа назад
Некоторые квартиры просто захламленные. Некуда девать барахло, развесили по стенам.
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