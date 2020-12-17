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"Как звали отца Л.Н.Толстого?": молодое поколение попыталось ответить на каверзный вопрос

"Как звали отца Л.Н.Толстого?": молодое поколение попыталось ответить на каверзный вопрос (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   классики   литература   образование   опрос   поколение ЕГЭ   
2514
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Ох, не зря, говоря о современных школьниках, оперируют обидным понятием "поколение ЕГЭ". Впрочем, к этой уничижительной характеристике в последнее время добавляют еще одну: "жертва Тик-Тока". А вот посидят детки еще год на дистанционном обучении - и вовсе отупеют. Хотя куда больше-то...

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Метки: видео   дети   классики   литература   образование   опрос   поколение ЕГЭ   
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34  комментария
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6k
Пафнутий 2 часа назад
Зато штаны в обтяжку и сиськи через кофточку выпячиваются. В жизни не пропадет.
А ответы на сложные вопросы пусть мымры очкастые отвечают. Им то, в отличии от этой "королевишны" принц на белом коне не светит.
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5k
sivanov1079 5 минут назад
-здгаствуйте, Изгаиль Абгамович!
- здгаствуйте, но таки я Изгаиль Моисеевич!
- ша, поц, мне лучше знать кто ваш отец!
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23k
Григорий 10 минут назад
По мне так и интервьюир тоже не блещет. "Александр у Пушкина отца звали", а это точно сарказм? А может нет?
--
- Как там его, ну напомни, победил на Евровидение.
- Баклан?
- Нет.
- Еб.лан?
- Ну ты че, нет!
- Биплан?
- Точно! Дима Биплан!
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1k
Anatoly Tananykhin Полчаса назад
Думал постановка, пошел протестировать семью, дочь десять лет не сразу но догадалась, жена нет, причем тоже была версия что Толя.
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5k
citrus1 Полчаса назад
У каждой вещи своё предназначение, ну это туловище точно не для обсуждения литературы
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19k
Mike Miller 38 минут назад
Расслабьтесь.
Таких тупых куриц всегда было полно. Просто раньше у них было меньше шансов засветить свой "талант".
Ходили, по тихому, на свои, прямо скажем, не слишком интеллектуальные работки и не отсвечивали.
А сейчас есть интернет и соцсети.
Ну и, старшее поколение, не обольщайтесь на свой счет. Среди вас, в ваши 16 лет, дураков не меньше было.
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2k
Karp Mike Miller Полчаса назад
Это точно! Старые дураки всегда из молодых вырастают! Тупые курицы всегда дальше своего выгула не высовывались. А тут тебе- Интернет!
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12k
speaktr-st 57 минут назад
А Складовская и Кюри - это две великих женщины ученые, да!
А Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это четыре разных человека.
И макароны - пафлоцкие.
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0
Екатерина speaktr-st 13 минут назад
Угу, а Слава КПСС это вообще не человек.
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2k
Игорь speaktr-st 12 минут назад
"А кто такой Слава Капээсэс?" из той же оперы.
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9k
Олегbl4 58 минут назад
Старая шутка-загадка:
Летели два напильника, один красный, другой на юг. Как зовут отца Марьи Ивановны?
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8k
harlamov 58 минут назад
Анекдот.
За 11 лет учебы в школе я не узнал ничего об ипотеке, уплате счетов и налогов. Зато я знаю строение инфузории туфельки.

Также и с Львом Толстым. По большому счету это для современной жизни не так уж нужно.
Культура стала роскошью (да и до революции ей была), которую могут позволить себе далеко не все.
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9k
Типа граф harlamov 12 минут назад
Тут вчера рассказ выкладывали про не нужную литературу как предмет в будущем , советую почитать
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47
Besporoka harlamov 11 минут назад
автор, прямо в точку
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37k
Александр harlamov 8 минут назад
Ну тут не надо знать знать, надо просто подумать. С таким же успехом я мог представиться и спросить как зовут моего отца) Ответ то в вопросе был.
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412
Алексей Час назад
Как звали жену Био-Савара-Лапласа?
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1k
Вадим Аполонов Алексей 18 минут назад
Алексей?
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9k
Типа граф Алексей 12 минут назад
Валера ?
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225
Александр Поликарпов 2 часа назад
"...там их до х... ТолсЫх, ТОлстых было..."©Каретный.
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658
Nane First NameLast 2 часа назад
Хм. И как же звали отца Л.Н.Толстого?:
- Эй толстый, ходь сюда!
- Н.
- Колька, твою мать, опять в сметану залез!
- Брысь отсюда, шельмец!
- Рядовой толстый гЫ-гЫ шагом марш на кухню выность помои!

Как бы вы ответили на этот вопрос?
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965
Степан Алкоголик 2 часа назад
Вот уж точно не пропадет.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
Постанова. Но суть, в общем-то, печальна...
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9k
Василий Сургайло Мистер Фикс Час назад
100% постанова... Вчера точно такое же видео видел, только там про Пушкина спрашивали
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696
Алексей Василий Сургайло Час назад
У современных детей всё реально плохо. Мы своему сыну эту конструкцию с отчествами тоже никак привить не можем. Всё путается...
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12k
speaktr-st Мистер Фикс 53 минуты назад
Нет, к сожалению. Расспросил своего 17-ти летнего оболтуса, у них (молодых) отчество не ассоциируется с отцом, это просто кусок имени, который надо запоминать, чтобы вежливо обратиться к преподавателю.
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5k
SR speaktr-st 38 минут назад
"у них (молодых) отчество не ассоциируется с отцом"... Не обобщайте. Если вы не смогли этому научить своего ребенка это не значит, что и другие тоже.
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12k
speaktr-st SR 11 минут назад
Я то научил. А вот его друзья/знакомые - через одного не видят ассоциативных связей между отчеством и именем отца.
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
Лучше переведите на англицкий название произведения "Война и Мирѣ"
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127
Михаил Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
Вар энд писѣ
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9k
Типа граф Карагандинская Полиграфия 9 минут назад
Вар энд Пис ?
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3k
rutt 2 часа назад
Актриса из неё не ахти.
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26k
Игорь rutt Час назад
Главное научиться более-менее правдоподобно симулировать, на это должно хватить даже такого таланта...
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