"Как звали отца Л.Н.Толстого?": молодое поколение попыталось ответить на каверзный вопрос

Ох, не зря, говоря о современных школьниках, оперируют обидным понятием "поколение ЕГЭ". Впрочем, к этой уничижительной характеристике в последнее время добавляют еще одну: "жертва Тик-Тока". А вот посидят детки еще год на дистанционном обучении - и вовсе отупеют. Хотя куда больше-то...

0 Источник: Молоденькой девушке задали крайне простой и незамысловатый вопрос, который поверг ее в панику. Толя? Александр? Какие будут еще версии?