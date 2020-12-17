"Как звали отца Л.Н.Толстого?": молодое поколение попыталось ответить на каверзный вопрос

Ох, не зря, говоря о современных школьниках, оперируют обидным понятием "поколение ЕГЭ". Впрочем, к этой уничижительной характеристике в последнее время добавляют еще одну: "жертва Тик-Тока". А вот посидят детки еще год на дистанционном обучении - и вовсе отупеют. Хотя куда больше-то...
Молоденькой девушке задали крайне простой и незамысловатый вопрос, который поверг ее в панику. Толя? Александр? Какие будут еще версии?
По всей видимости, спрашивать о том, какие произведения написал Л.Н.Толстой и вовсе было бы бессмысленно.
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А ответы на сложные вопросы пусть мымры очкастые отвечают. Им то, в отличии от этой "королевишны" принц на белом коне не светит.
- здгаствуйте, но таки я Изгаиль Моисеевич!
- ша, поц, мне лучше знать кто ваш отец!
--
- Как там его, ну напомни, победил на Евровидение.
- Баклан?
- Нет.
- Еб.лан?
- Ну ты че, нет!
- Биплан?
- Точно! Дима Биплан!
Таких тупых куриц всегда было полно. Просто раньше у них было меньше шансов засветить свой "талант".
Ходили, по тихому, на свои, прямо скажем, не слишком интеллектуальные работки и не отсвечивали.
А сейчас есть интернет и соцсети.
Ну и, старшее поколение, не обольщайтесь на свой счет. Среди вас, в ваши 16 лет, дураков не меньше было.
А Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это четыре разных человека.
И макароны - пафлоцкие.
Летели два напильника, один красный, другой на юг. Как зовут отца Марьи Ивановны?
За 11 лет учебы в школе я не узнал ничего об ипотеке, уплате счетов и налогов. Зато я знаю строение инфузории туфельки.
Также и с Львом Толстым. По большому счету это для современной жизни не так уж нужно.
Культура стала роскошью (да и до революции ей была), которую могут позволить себе далеко не все.
- Эй толстый, ходь сюда!
- Н.
- Колька, твою мать, опять в сметану залез!
- Брысь отсюда, шельмец!
- Рядовой толстый гЫ-гЫ шагом марш на кухню выность помои!
Как бы вы ответили на этот вопрос?