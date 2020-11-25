Потерявшегося детеныша вернули родителю

Добрые мужчина помог потерявшемуся детенышу примата из семейства игрунковых найти своего родителя. Трогательный момент воссоединение попал на видео.
Родитель принял малыша и скрылся вместе с ним в листве дерева.
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