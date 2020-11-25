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Потерявшегося детеныша вернули родителю

Потерявшегося детеныша вернули родителю (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 11:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   воссоединение   дети   животные   игрунка   милота   
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Добрые мужчина помог потерявшемуся детенышу примата из семейства игрунковых найти своего родителя. Трогательный момент воссоединение попал на видео.

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Метки: видео   воссоединение   дети   животные   игрунка   милота   
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8k
Владимир 2 часа назад
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387
кожаный олень 51 минуту назад
вот таких новостей бы, да побольше!
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9k
Алексей 2 часа назад
Местные кошкособаки)
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2k
zara_69 2 часа назад
ох и получит кто то сегодня по жопе от мамы
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Потерявшегося детеныша вернули родителю
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