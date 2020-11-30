10-летний боксер с отличной скоростью и реакцией

Школьник Никита Касьянов занимается боксом с шести лет и уже скоро добьется впечатляющих результатов. Только посмотрите на его впечатляющую реакцию и скорость во время тренировки.
Будущий чемпион растёт!
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