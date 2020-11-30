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10-летний боксер с отличной скоростью и реакцией

10-летний боксер с отличной скоростью и реакцией (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 11:31
Сообщество : Спорт
Метки: бокс   видео   дети   реакция   спорт   тренировка   
595
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Школьник Никита Касьянов занимается боксом с шести лет и уже скоро добьется впечатляющих результатов. Только посмотрите на его впечатляющую реакцию и скорость во время тренировки.

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Метки: бокс   видео   дети   реакция   спорт   тренировка   
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3  комментария
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8k
Бендер Родригес 3 минуты назад
Это всё прекрасно! Я очень надеюсь, что родители и наставники, ему каждый день объясняют, для чего он этим занимается и как эти знания и навыки нужно использовать. У моего старшего сына (5й класс), два года назад случай произошел, ребенок в классе руку сломал. Начали разбираться, оказалось, ребенку руку сломал другой ребенок, продемонстрировал на нем бросок. Мальчик занимается (надеюсь не занимается уже) тхэквондо с 5ти летнего возраста.
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1k
Alexes Минуту назад
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11k
Inlex 2 минуты назад
работать так никто ему не даст на ринге..... да и в боксе скорость не равнозначно силе... у кого она есть в руках, а у кого нет. там генетические данные играют роль ..а так парень молодец, конечно.
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