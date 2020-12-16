Госдума долго думала, но всё же узаконила штрафы за хамство чиновников

«За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — штраф в размере: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится на сайте Госдумы.

Также дана расширенная трактовка понятию «оскорбление». Под это определение подпадёт унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, как сейчас, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.