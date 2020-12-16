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Госдума долго думала, но всё же узаконила штрафы за хамство чиновников

Госдума долго думала, но всё же узаконила штрафы за хамство чиновников (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 23:42
Сообщество : Политика
Метки: володин   госдума   закон   наказание   политика   россия   хамство   чиновники   
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После принятого полтора года назад закона "Об оскорблении власти", сразу же встал вопрос "Об оскорблении народа". Однако внесённая на тот счёт инициатива спускалась на тормозах. Теперь оскорбивших россиян чиновников могут оштрафовать от 50 до 100 тысяч рублей. Если деяние совершено повторно, штраф увеличится от 100 до 150 тысяч рублей. Соответствующий закон принят в Госдуме в третьем и окончательном чтении.

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Метки: володин   госдума   закон   наказание   политика   россия   хамство   чиновники   
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15  комментариев
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SSD 2 часа назад
Штрафы будут из бюджета области, от которого чиновник/депутат?
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Toxictofa Час назад
Нихера не делать и воровать можно и не оскорбляя народ.
Просто меньше стебаться будут над людьми.
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20k
Юрьевич Час назад
100 тысяч рублей штрафа! И ВНИМАНИЕ! "Если деяние совершено повторно, штраф увеличится от 100 до 150 тысяч рублей." То есть их просто оштрафуют и всё! Увольнять их никто не будет!
Ну конечно! 150 тысяч рублей! Да они теперь слово будут бояться сказать
Для них это такие огромные деньги!
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Агент Безопасной Национальности SSD Полчаса назад
Бывал? Или, как в анекдоте, "Рабинович напел"?
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SSD Агент Безопасной Национальности 24 минуты назад
Бывал) Правдо дорого. Кофе 300+ Местная столовка у них, все тоже самое, но на 300 р комплекс с супом/салатом/вторым. А все что рядом - ад. Не поесть. Макдональдс спасает
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7k
Агент Безопасной Национальности SSD 14 минут назад
И в каком именно месте? Там в окресностях поблизости с десяток мест, не считая Макдональдса.
Кстати, раньше была неплохая забегаловка Ла Кантина в том-же здании, что и театр Ермоловой (со стороны Тверской). Жаль, что закрылся ...
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SSD Агент Безопасной Национальности 8 минут назад
Да в любое зайди) Ты о чем? Есть рыгаловки мак-даки, есть кофейни и рестораны. Порядок цен - тебя удивит. Ты давно не был что ли, хотя такие "правила" уже лет 10 минимум. Кофе в шоколаднице сейчас почем? 300-500?? за 250 грамм.
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SSD Агент Безопасной Национальности 5 минут назад
Последний раз, как я пытался поесть в кафе НЕ в гос конторе, закончилась для меня -300р на кофе и булку) Я в говно два раза не наступаю. Было это в 2007 году, как сейчас помню))) У Новослабодской работал. В рот эти кафе)
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SSD 2 часа назад
Педик против хамства)
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SSD 2 часа назад
Председатель Госдумы, действующий государственный советник, депутат-единоросс женат на дочери Первого секретаря Компартии Ершовского района (Саратовская область – ред.), воспитывает троих детей. Однако информация о том, что господину Володину больше нравятся мужчины, нежели женщины, гуляет по Сети не один год. В частности, не так давно в интервью Gordonua известный российский политолог Станислав Белковский во всеуслышание заявил о том, что спикер главного законодательного органа РФ – гей, добавив, что кроме него в высших эшелонах власти страны людей с аналогичной сексуальной ориентацией более чем достаточно. (с) https://rusmonitor.com/top-5-gomoseksualov-v-rossijjskojj-politike.htmlhttps://rusmonitor.com/top-5-gomoseksualov-v-rossijjskojj-politike.html
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Агент Безопасной Национальности SSD 20 минут назад
"...в интервью Gordonua известный российский политолог Станислав Белковский..."
====================
Известный российский политолог?!

Пипец, SSD, чем дальше - тем громче у тебя кукуха слетает

Хлеще этого - только апелляция к "авторитетному" среди селюков и шумеров Gordonua

***
"В настоящее время Белковский колумнист газеты «Московский комсомолец». Станислав Белковский участвует в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве главного героя на телеканале «Дождь», а также он автор еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы»."

Нашел на просторах Тытуба:

Белковский TV
8,07 тыс. подписчиков
"КаПицца" - программа об очевидных и невероятных достижениях мировой науки незадолго до конца света. Ведущая - Алиса Федорова. Помощник ведущей, вненормальный эксперт - Станислав Белковский.
***
Окуенно авторитетные источники у комментатора.
Народ, это уже не днище - это то, откуда снизу в это днище стучат...
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SSD Агент Безопасной Национальности 15 минут назад
Тебя какой конкретно вопрос смутил то? Что он Единорос, или то что он в жопу долбится? Так ты в бей в яндекс, я даже лезть не буду... "Гомосекики в думе", выбери себе ресурс по вкусу и там читай, где Володин жополюб... Я то при чем?)
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Агент Безопасной Национальности SSD 12 минут назад
Меня смутил источник и отсыл к Белковскому как к авторитету.
Не, оно понятно, вненормальный эксперт и развенчиватель мировых заговоров - это серьезно, на Эхе и Дожде других не держат
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