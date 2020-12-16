Госдума долго думала, но всё же узаконила штрафы за хамство чиновников

После принятого полтора года назад закона "Об оскорблении власти", сразу же встал вопрос "Об оскорблении народа". Однако внесённая на тот счёт инициатива спускалась на тормозах. Теперь оскорбивших россиян чиновников могут оштрафовать от 50 до 100 тысяч рублей. Если деяние совершено повторно, штраф увеличится от 100 до 150 тысяч рублей. Соответствующий закон принят в Госдуме в третьем и окончательном чтении.
«За оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, — штраф в размере: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — говорится на сайте Госдумы.
Также дана расширенная трактовка понятию «оскорбление». Под это определение подпадёт унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной, как сейчас, но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, ранее уже поддержал эту инициативу. «Если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления свели к минимуму», — приводит слова Володина источник, со ссылкой на РИА «Новости».
В свою очередь, депутаты от партии «Единая Россия» предлагали наказывать распоясавшихся чиновников штрафами и отстранять от работы на год, а при повторном случае — на два года.
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Понравилось11
Просто меньше стебаться будут над людьми.
Ну конечно! 150 тысяч рублей! Да они теперь слово будут бояться сказать Для них это такие огромные деньги!
Кстати, раньше была неплохая забегаловка Ла Кантина в том-же здании, что и театр Ермоловой (со стороны Тверской). Жаль, что закрылся ...
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Известный российский политолог?!
Пипец, SSD, чем дальше - тем громче у тебя кукуха слетает
Хлеще этого - только апелляция к "авторитетному" среди селюков и шумеров Gordonua
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"В настоящее время Белковский колумнист газеты «Московский комсомолец». Станислав Белковский участвует в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве главного героя на телеканале «Дождь», а также он автор еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы»."
Нашел на просторах Тытуба:
Белковский TV
8,07 тыс. подписчиков
"КаПицца" - программа об очевидных и невероятных достижениях мировой науки незадолго до конца света. Ведущая - Алиса Федорова. Помощник ведущей, вненормальный эксперт - Станислав Белковский.
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Окуенно авторитетные источники у комментатора.
Народ, это уже не днище - это то, откуда снизу в это днище стучат...
Не, оно понятно, вненормальный эксперт и развенчиватель мировых заговоров - это серьезно, на Эхе и Дожде других не держат