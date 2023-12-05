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Американцы влюбились в русскую песню "Тёмная ночь"

Американцы влюбились в русскую песню "Тёмная ночь"

Автор:
05 декабря 2023 16:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: trend   Видео   Леонид Утёсов   америка   интересное   тикток   фото   
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Внезапно англоязычные пользователи TikTok стали выкладывать ролики с песней Леонида Утёсова.

Внезапно лирическая песня военных лет (год создания 1943) "Тёмная ночь" в исполнении Леонида Утёсова завирусилась в TikTok. Американцы, используя русскую песню, публикуют разные видео. Кто-то рассказывает о своих ощущениях от новой книги:

Больше всего видео с этим треком на тему книг. Пользователи показывают свои любимые книги под песню Утёсова.

Интересно, что почти у каждого второго в любимых произведениях есть Достоевский или Пушкин.

А кто-то просто использует песню как фон для обычного видео. Например, этот парень решил себя поздравить песней военных лет.

Надо сказать, что россияне не рады такой славе. Многие пользователи TikTok пытались объяснить американцам, что эта песня была написана в годы Великой Отечественной войны и в ней поётся о войне, о любви и о смерти.

Источник:

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Метки: trend   Видео   Леонид Утёсов   америка   интересное   тикток   фото   
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13  комментариев
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57k
zloykoyot Час назад
Тёмную ночь пел Марк Бернес
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max20 37 минут назад
Несмотря на всю польско-русскую любовь, поляки хорошо спели.

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2k
taxcop 47 минут назад
А так-то да, отменили Россию
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1k
Мария Коненкова Час назад
Песню "Тёмная ночь" пел Марк Бернес в фильме "Два бойца".
Ссылка www.youtube.com
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36
Liberman Час назад
жаль что не "тихо в лесу..."
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1k
thrashbox 2 часа назад
Пора открывать своё радио "Свобода" и транслировать советские песни на США.
Только ради всего святого - не современные.
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250
Желание враг мудрости thrashbox Полчаса назад
И про Глинку с Чайковскими и Римскими-Корсаковыми пусть не забывают, а когда вводят новые санкции - Русалку им Даргомыжского крутить.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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