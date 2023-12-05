Американцы влюбились в русскую песню "Тёмная ночь"

Внезапно англоязычные пользователи TikTok стали выкладывать ролики с песней Леонида Утёсова.
Внезапно лирическая песня военных лет (год создания 1943) "Тёмная ночь" в исполнении Леонида Утёсова завирусилась в TikTok. Американцы, используя русскую песню, публикуют разные видео. Кто-то рассказывает о своих ощущениях от новой книги:
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Больше всего видео с этим треком на тему книг. Пользователи показывают свои любимые книги под песню Утёсова.
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Интересно, что почти у каждого второго в любимых произведениях есть Достоевский или Пушкин.
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А кто-то просто использует песню как фон для обычного видео. Например, этот парень решил себя поздравить песней военных лет.
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Надо сказать, что россияне не рады такой славе. Многие пользователи TikTok пытались объяснить американцам, что эта песня была написана в годы Великой Отечественной войны и в ней поётся о войне, о любви и о смерти.
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Только ради всего святого - не современные.