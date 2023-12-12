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На Солнце образовалась дыра в пять раз больше Юпитера

На Солнце образовалась дыра в пять раз больше Юпитера

Автор:
12 декабря 2023 09:17
Сообщество : Космос
Метки: корональная дыра   космос   солнечный ветер   солнце   фото   явление   
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Последние несколько дней вы могли заметить, что стало больше естественного света, который мерцает, напоминая нам, что мы всего лишь пылинки в необъятной Вселенной. Учёные зафиксировали на поверхности Солнца корональную дыру, размер которой превышает диаметр Юпитера в пять раз. Она испускает мощные потоки солнечного ветра.

Корональная дыра — это область солнечной короны с более холодной плазмой, возникает из-за того, что линии магнитного поля Солнца размыкаются.

Несколько дней назад она была направлена в сторону Земли, но вызвала умеренную геомагнитную бурю.

Солнце приближается к пику своего очередного 11-летнего цикла активности. Как и следовало ожидать, вспышки, корональные дыры и выбросы корональной массы возникают всё чаще.

Солнечный максимум должен наступить в 2024 году. Цикл длится 11 лет, он обусловлен или совпадает с магнитными циклами Солнца, во время которых магнитное поле меняет полярность, и его северный и южный полюса меняются местами.


В отличие от солнечных пятен, корональные дыры заметны лишь в ультрафиолетовом диапазоне.

По данным Spaceweather, протяжённость дыры составляет около 800000 км. Диаметр Юпитера - около 140000 км, Земли - 12742 км.

Дыра была обращена к Земле примерно 2 декабря, а солнечный ветер достиг нас 4 и 5 декабря.

Однако геомагнитная буря оказалась не такой мощной, как предполагали учёные.

По мнению экспертов, подобное образование может сохраняться в течение более чем одного оборота Солнца, который составляет 27 дней.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: корональная дыра   космос   солнечный ветер   солнце   фото   явление   
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6  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Братцы, это значит, что от Солнца отвалился кусок и он скоро упадёт на Землю!
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Mutantino Полчаса назад
так я не понял, Хищник прилетит или пока расслабить булки ?
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20k
scorpick 41 минуту назад
Чото нифига мы не наблюдаем больше естественного света. Утром в 9 ещё темно, вечером в 4 уже темно. А мерцает у автора или экран, или лампочка.
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Seryi_spb 43 минуты назад
Так я не понял, глобальное потепление отменяется?
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Fuchsia

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