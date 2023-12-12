На Солнце образовалась дыра в пять раз больше Юпитера

Последние несколько дней вы могли заметить, что стало больше естественного света, который мерцает, напоминая нам, что мы всего лишь пылинки в необъятной Вселенной. Учёные зафиксировали на поверхности Солнца корональную дыру, размер которой превышает диаметр Юпитера в пять раз. Она испускает мощные потоки солнечного ветра.
Огромная дыра на Солнце выбрасывает мощный солнечный ветер, который проносится по Солнечной системе
Корональная дыра — это область солнечной короны с более холодной плазмой, возникает из-за того, что линии магнитного поля Солнца размыкаются.
Несколько дней назад она была направлена в сторону Земли, но вызвала умеренную геомагнитную бурю.
Солнце приближается к пику своего очередного 11-летнего цикла активности. Как и следовало ожидать, вспышки, корональные дыры и выбросы корональной массы возникают всё чаще.
Солнечный максимум должен наступить в 2024 году. Цикл длится 11 лет, он обусловлен или совпадает с магнитными циклами Солнца, во время которых магнитное поле меняет полярность, и его северный и южный полюса меняются местами.
В отличие от солнечных пятен, корональные дыры заметны лишь в ультрафиолетовом диапазоне.
Взгляните на потрясающее явление:
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По данным Spaceweather, протяжённость дыры составляет около 800000 км. Диаметр Юпитера - около 140000 км, Земли - 12742 км.
Дыра была обращена к Земле примерно 2 декабря, а солнечный ветер достиг нас 4 и 5 декабря.
Однако геомагнитная буря оказалась не такой мощной, как предполагали учёные.
По мнению экспертов, подобное образование может сохраняться в течение более чем одного оборота Солнца, который составляет 27 дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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