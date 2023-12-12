На Солнце образовалась дыра в пять раз больше Юпитера

По данным Spaceweather, протяжённость дыры составляет около 800000 км. Диаметр Юпитера - около 140000 км, Земли - 12742 км.

Дыра была обращена к Земле примерно 2 декабря, а солнечный ветер достиг нас 4 и 5 декабря.

Однако геомагнитная буря оказалась не такой мощной, как предполагали учёные.

По мнению экспертов, подобное образование может сохраняться в течение более чем одного оборота Солнца, который составляет 27 дней.